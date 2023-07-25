Метр - от 770 долларов. Госзастройщик озвучил цены на квартиры на Волгоградской

Дом №3 будет состоять из 16 этажей, 2 подъездов и 126 квартир. Построен он будет в конструкциях серии М464 М-16 ОАО «МАПИД». Тут будет 63 двушки, 61 трешка и 2 четырешки. Все квартиры будут сдаваться с ремонтом. На пол положат линолеум, в санузле появится плитка, стены оклеят обоями и окрасят.

К долевке в данный момент предлагаются все квартиры Претендовать на них могут только очередники − в первую очередь, многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций Минска).

Стоимость квадрата с типовой отделкой – 2428 рублей (800 долларов). Первоначальный взнос − 20 % стоимости, остальное – по графику платежей. Сдать дом должны к июлю следующего года.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 31 июля 2023 года.