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Метр - от 770 долларов. Госзастройщик озвучил цены на квартиры на Волгоградской

25.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали, как продвигается стройка многоэтажек на Волгоградской в Минске. На месте снесенных частных домов и  послевоенных двухэтажек тут быстро растут панельные дома от УКСа Центрального района. Сегодня в газете «Звязда» появилась и первая декларация на квартиры в новостройках. Посмотрим, кому и что предлагают. Спойлер – цены на жилье весьма привлекательные, но на квартиры могут претендовать не все.

Метр - от 770 долларов. Госзастройщик озвучил цены на квартиры на Волгоградской

Напомним, что город приговорил к сносу усадебную постройку в районе улицы Волгоградской  еще в 2021 году. Тогда стало известно, что на месте частных домов вырастут многоэтажки от УКСа Центрального района. Всего тут должно появиться четыре 16-этажных дома и одна десятиэтажка. Также застройщик возведет паркинг и амбулаторию.

По первой проектной декларации застройщик предлагает к строительству квартиры в доме №3 и доме №4.

Дом №3 будет состоять из 16 этажей, 2 подъездов и 126 квартир. Построен он будет в конструкциях серии М464 М-16 ОАО «МАПИД». Тут будет 63 двушки, 61 трешка и 2 четырешки. Все квартиры будут сдаваться с ремонтом. На пол положат линолеум, в санузле появится плитка, стены оклеят обоями и окрасят.

К долевке в данный момент предлагаются все квартиры Претендовать на них могут только очередники − в первую очередь, многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций Минска).

Стоимость квадрата с типовой отделкой – 2428 рублей (800 долларов). Первоначальный взнос − 20 % стоимости, остальное – по графику платежей. Сдать дом должны к июлю следующего года.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 31 июля 2023 года.

Метр - от 770 долларов. Госзастройщик озвучил цены на квартиры на Волгоградской

Дом №4 также будет состоять из 16 этажей, 2 подъездов и 128 квартир. Построен он будет в конструкциях серии М464 М-16 ОАО «МАПИД». В отличие от соседнего дома, тут не будет четырешек. В многоэтажке запроектированы 2 однушки, 63 двушки и 63 трешки. Ремонт и отделка – типовые от застройщика.

Все квартиры в этом доме также предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий – в первую очередь для многодетных семей (по направлениям соответствующих администраций).

Стоимость квадрата с типовой отделкой – 2319 рублей (770 долларов). Первоначальный взнос − 20 % стоимости, остальное – по графику платежей. Сдать дом должны к апрелю следующего года.

В составе комплекса будет и паркинг, но места в нем теперь покупать не обязательно.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 3 августа 2023 года.

Метр - от 770 долларов. Госзастройщик озвучил цены на квартиры на Волгоградской

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы рассказывали, как продвигается стройка многоэтажек на Волгоградской в Минске. На месте снесенных частных домов и  послевоенных двухэтажек тут быстро...
 
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