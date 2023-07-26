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Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев
26.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларуси уже более полугода
Общая площадь дома – 96 «квадратов».
Участок – 13 соток.
Цена − 2100 рублей.
Деревня Талуть, Центральная, 59, Любанский сельсовет
В этой деревне грустит небольшой дом площадью 18 «квадратов». Постройка одноэтажная бревенчатая, фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровода и канализации нет. Из того, что порадует новых жильцов − пристройка, гараж, сразу три сарая и уборная.
Участок – 25 соток.
Цена дома − 3400 рублей.
Деревня Поляны, Советская, 2, Людвиновский сельсовет
Площадь этого бревенчатого дома – 73 «квадрата». В нем один этаж. Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровод и канализация отсутствуют. Из полезного − 5 сараев, погреб и колодец.
Участок – 25 соток.
Цена дома – 1500 рублей.
Деревня Субочи, Прямая, 11, Людвиновский сельсовет
Жилой бревенчатый дом в деревне Субочи имеет площадь в 67 «квадратов». Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровод и канализация отсутствуют. Бонусом идут две пристройки и 7 сараев. Износ дома – 38%. Сама деревня Субочи – небольшая, сюда регулярно приезжает автолавка.
Участок – 25 соток.
Цена дома − 1450 рублей.
Отметим, что вышеперечисленные 4 дома продаются без аукциона. Заявки на дома необходимо подавать в отдел архитектуры и строительства Вилейского райисполкома (Вилейка, ул. Партизанская,40). С собой необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность. Заявки на дома будут принимать до 14 августа включительно.
К слову, если на один дом будут претендовать двое или более желающих, то на него объявят аукцион.
Деревня Сутьки, Ромашковая, 19
Так, к примеру, именно через аукцион продается дом в деревне Сутьки. Здесь пытаются найти новых хозяев для жилого дома площадью 66 «квадратов».
Материал стен − бревно, деревянные перекрытия, отопление − печное. Водопровод, канализация, газоснабжение отсутствуют. Есть центральное энергоснабжение, а также колодец.
Неподалеку от деревни протекают реки Вилия и Сервечь.
Начальная цена – 2800 рублей. Шаг аукциона − 10% от предыдущей цены. Победитель аукциона должен будет также возместить расходы на проведение независимой оценки и на публикацию объявления в средствах массовой информации.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни до 18 августа. Сам аукцион назначен на 24 августа.
Более подробная информация о продаже пустующих жилых домов размещена на
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