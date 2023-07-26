ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

26.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Беларуси уже более полугода функционирует реестр пустующих домов. Благодаря новому механизму стать собственником домика на селе стало проще – местные власти выявляют ничейные дома, размещают их в едином реестре и находят им новых хозяев. Сегодня мы рассмотрим хаты, расположенные в живописном Вилейском районе. От Минска до этих мест – 100-120 километров, рядом много лесов и Вилейское водохранилище с песчаными берегами. Прямо сейчас на продажу тут выставлено 5 пустующих жилых домов. Некоторые из них уже пытались реализовать, но из-за отсутствия спроса цены снизили. Отметим, что бесхозных хат на Вилейщине гораздо больше, но по многим еще идет поиск собственников, либо подготовка документов.

Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Деревня Вороничи, 23, Кривосельский сельсовет

В Вороничах продается одноэтажный бревенчатый дом с двумя комнатами. Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление – печное. Цивилизация в виде водопровода и канализации здесь отсутствует, зато на участке есть колодец и хозпостройки.


Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Общая площадь дома – 96 «квадратов».

Участок – 13 соток.

Цена − 2100 рублей.

Деревня Талуть, Центральная, 59, Любанский сельсовет

В этой деревне грустит небольшой дом площадью 18 «квадратов». Постройка одноэтажная бревенчатая, фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровода и канализации нет. Из того, что порадует новых жильцов − пристройка, гараж, сразу три сарая и уборная.


Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Участок – 25 соток.

Цена дома − 3400 рублей.

Деревня Поляны, Советская, 2, Людвиновский сельсовет

Площадь этого бревенчатого дома – 73 «квадрата». В нем один этаж. Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровод и канализация отсутствуют. Из полезного − 5 сараев, погреб и колодец.


Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Участок – 25 соток.

Цена дома – 1500 рублей.

Деревня Субочи, Прямая, 11, Людвиновский сельсовет

Жилой бревенчатый дом в деревне Субочи имеет площадь в 67 «квадратов». Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровод и канализация отсутствуют. Бонусом идут две пристройки и 7 сараев. Износ дома – 38%. Сама деревня Субочи – небольшая, сюда регулярно приезжает автолавка.


Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Участок – 25 соток.

Цена дома − 1450 рублей.

Отметим, что вышеперечисленные 4 дома продаются без аукциона. Заявки на дома необходимо подавать в отдел архитектуры и строительства Вилейского райисполкома (Вилейка, ул. Партизанская,40). С собой необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность. Заявки на дома будут принимать до 14 августа включительно.

К слову, если на один дом будут претендовать двое или более желающих, то на него объявят аукцион.

Деревня Сутьки, Ромашковая, 19

Так, к примеру, именно через аукцион продается дом в деревне Сутьки. Здесь пытаются найти новых хозяев для жилого дома площадью 66 «квадратов».

Материал стен − бревно, деревянные перекрытия, отопление − печное. Водопровод, канализация, газоснабжение  отсутствуют. Есть центральное энергоснабжение, а также колодец.

Неподалеку от деревни протекают реки Вилия и Сервечь.


Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Начальная цена – 2800 рублей. Шаг аукциона − 10% от предыдущей цены. Победитель аукциона должен будет также возместить расходы на проведение независимой оценки и на публикацию объявления в средствах массовой информации.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни до 18 августа. Сам аукцион назначен на 24 августа.

Более подробная информация о продаже пустующих жилых домов размещена на сайте Вилейского райисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уже более полугода функционирует реестр пустующих домов. Благодаря новому механизму стать собственником домика на селе стало проще – местные власти...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Метр - от 770 долларов. Госзастройщик озвучил цены на квартиры на Волгоградской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.07.2023
Mir24.TV Belarus
26.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика