Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев

Источник материала: realt.by

В Беларуси уже более полугода функционирует реестр пустующих домов. Благодаря новому механизму стать собственником домика на селе стало проще – местные власти выявляют ничейные дома, размещают их в едином реестре и находят им новых хозяев. Сегодня мы рассмотрим хаты, расположенные в живописном Вилейском районе. От Минска до этих мест – 100-120 километров, рядом много лесов и Вилейское водохранилище с песчаными берегами. Прямо сейчас на продажу тут выставлено 5 пустующих жилых домов. Некоторые из них уже пытались реализовать, но из-за отсутствия спроса цены снизили. Отметим, что бесхозных хат на Вилейщине гораздо больше, но по многим еще идет поиск собственников, либо подготовка документов.



Деревня Вороничи, 23, Кривосельский сельсовет В Вороничах продается одноэтажный бревенчатый дом с двумя комнатами. Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление – печное. Цивилизация в виде водопровода и канализации здесь отсутствует, зато на участке есть колодец и хозпостройки.

Общая площадь дома – 96 «квадратов». Участок – 13 соток. Цена − 2100 рублей.

Деревня Талуть, Центральная, 59, Любанский сельсовет В этой деревне грустит небольшой дом площадью 18 «квадратов». Постройка одноэтажная бревенчатая, фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровода и канализации нет. Из того, что порадует новых жильцов − пристройка, гараж, сразу три сарая и уборная.

Участок – 25 соток. Цена дома − 3400 рублей. Деревня Поляны, Советская, 2, Людвиновский сельсовет Площадь этого бревенчатого дома – 73 «квадрата». В нем один этаж. Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровод и канализация отсутствуют. Из полезного − 5 сараев, погреб и колодец.

Участок – 25 соток. Цена дома – 1500 рублей. Деревня Субочи, Прямая, 11, Людвиновский сельсовет Жилой бревенчатый дом в деревне Субочи имеет площадь в 67 «квадратов». Фундамент – бутобетонный, полы – доска, отопление − печное, водопровод и канализация отсутствуют. Бонусом идут две пристройки и 7 сараев. Износ дома – 38%. Сама деревня Субочи – небольшая, сюда регулярно приезжает автолавка.

Участок – 25 соток. Цена дома − 1450 рублей. Отметим, что вышеперечисленные 4 дома продаются без аукциона. Заявки на дома необходимо подавать в отдел архитектуры и строительства Вилейского райисполкома (Вилейка, ул. Партизанская,40). С собой необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность. Заявки на дома будут принимать до 14 августа включительно. К слову, если на один дом будут претендовать двое или более желающих, то на него объявят аукцион. Деревня Сутьки, Ромашковая, 19 Так, к примеру, именно через аукцион продается дом в деревне Сутьки. Здесь пытаются найти новых хозяев для жилого дома площадью 66 «квадратов». Материал стен − бревно, деревянные перекрытия, отопление − печное. Водопровод, канализация, газоснабжение отсутствуют. Есть центральное энергоснабжение, а также колодец. Неподалеку от деревни протекают реки Вилия и Сервечь.

Начальная цена – 2800 рублей. Шаг аукциона − 10% от предыдущей цены. Победитель аукциона должен будет также возместить расходы на проведение независимой оценки и на публикацию объявления в средствах массовой информации. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни до 18 августа. Сам аукцион назначен на 24 августа. Более подробная информация о продаже пустующих жилых домов размещена на сайте Вилейского райисполкома.