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В Лошице предлагают евротрешки по очень хорошим ценам. Узнали условия

25.07.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Лошица – один из микрорайонов, где сейчас массово строится жилье для минских очередников. В настоящее время тут возводят сразу несколько домов для нуждающихся (тут наш репортаж про район). Причем строят не только панельки, но и каркасники по индивидуальным проектам. Так, сегодня в газете «Минский курьер» вышла декларация на дом №3 в Лошице-7. Здесь предлагают сразу 92 квартиры. Посмотрели на условия и цены.

В Лошице предлагают евротрешки по очень хорошим ценам. Узнали условия

Многоэтажка будет иметь 5 подъездов и 248 квартир. Этажность у дома – переменная: от 10 до 12. Застройщиком выступает УКС Мингорисполкома.

Первый этаж дома, выходящего фасадом на улицу Монюшко, займут магазины. Квартиры будут начинаться со второго этажа. Подъезды, кстати, будут проходными: входы в дом предусмотрены как с террасы, так и с крыльца.

Всего в новостройке будет 45 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 92 трехкомнатные квартиры. Планировки жилья постарались сделать максимально актуальными. Так, в двушках и трешках гостиные объединят с кухнями, а однокомнатные квартиры будут сдавать в виде студий (с открытым пространством).

Так как все дома в Лошице-7 строятся для нуждающихся, то в жилых помещениях предусмотрена внутренняя отделка − окраска краской, оклейка обоями, облицовка плиткой; на полу будет линолеум и плитка.

Дом начали строить еще в конце 2021 года, а завершить планируют только к ноябрю 2024 года. 


В Лошице предлагают евротрешки по очень хорошим ценам. Узнали условия
Дом №3 - справа вверху

Сейчас нуждающимся в улучшении жилищных условий (в первую очередь − многодетным семьям по направлениям администраций районов Минска) предлагаются 92 трехкомнатные квартиры площадью от 68 до 98 «квадратов». Ориентировочная стоимость «квадрата» − 2615,97 рубля (870 долларов).

Таким образом, самая небольшая трешка с отделкой будет стоить 178 тысяч рублей (60 тысяч долларов). К слову, если в домах по соседству, построенных чуть раньше, жильцы были обязаны выкупать место в паркинге, то сейчас этого не требуется.

Документы будут приниматься со 2 августа по адресу: Минск, ул. Советская, 17.

В Лошице предлагают евротрешки по очень хорошим ценам. Узнали условия
Так сейчас выглядит Лошица-7.

 
Теги: Минск
 
 
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Лошица – один из микрорайонов, где сейчас массово строится жилье для минских очередников. В настоящее время тут возводят сразу несколько домов для нуждающихся...
 
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