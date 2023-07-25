В Лошице предлагают евротрешки по очень хорошим ценам. Узнали условия

Всего в новостройке будет 45 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 92 трехкомнатные квартиры. Планировки жилья постарались сделать максимально актуальными. Так, в двушках и трешках гостиные объединят с кухнями, а однокомнатные квартиры будут сдавать в виде студий (с открытым пространством).

Так как все дома в Лошице-7 строятся для нуждающихся, то в жилых помещениях предусмотрена внутренняя отделка − окраска краской, оклейка обоями, облицовка плиткой; на полу будет линолеум и плитка.

Дом начали строить еще в конце 2021 года, а завершить планируют только к ноябрю 2024 года.