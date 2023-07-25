|
В Лошице предлагают евротрешки по очень хорошим ценам. Узнали условия
25.07.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Лошица – один из микрорайонов, где сейчас массово строится жилье для минских очередников. В настоящее время тут возводят сразу несколько домов для нуждающихся (
Многоэтажка будет иметь 5 подъездов и 248 квартир. Этажность у дома – переменная: от 10 до 12. Застройщиком выступает УКС Мингорисполкома.
Первый этаж дома, выходящего фасадом на улицу Монюшко, займут магазины. Квартиры будут начинаться со второго этажа. Подъезды, кстати, будут проходными: входы в дом предусмотрены как с террасы, так и с крыльца.
Всего в новостройке будет 45 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 92 трехкомнатные квартиры. Планировки жилья постарались сделать максимально актуальными. Так, в двушках и трешках гостиные объединят с кухнями, а однокомнатные квартиры будут сдавать в виде студий (с открытым пространством).
Так как все дома в Лошице-7 строятся для нуждающихся, то в жилых помещениях предусмотрена внутренняя отделка − окраска краской, оклейка обоями, облицовка плиткой; на полу будет линолеум и плитка.
Дом начали строить еще в конце 2021 года, а завершить планируют только к ноябрю 2024 года.
Сейчас нуждающимся в улучшении жилищных условий (в первую очередь − многодетным семьям по направлениям администраций районов Минска) предлагаются 92 трехкомнатные квартиры площадью от 68 до 98 «квадратов». Ориентировочная стоимость «квадрата» − 2615,97 рубля (870 долларов).
Таким образом, самая небольшая трешка с отделкой будет стоить 178 тысяч рублей (60 тысяч долларов). К слову, если в домах по соседству, построенных чуть раньше, жильцы были обязаны выкупать место в паркинге, то сейчас этого не требуется.
Документы будут приниматься со 2 августа по адресу: Минск, ул. Советская, 17.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лошица – один из микрорайонов, где сейчас массово строится жилье для минских очередников. В настоящее время тут возводят сразу несколько домов для нуждающихся...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)