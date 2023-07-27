|
Домашний хлеб, абрикосы с деревьев и очень много работы. Как семья построила дом и переехала жить в деревню
27.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наша история — про любовь к земле и труду. Евгений и Ольга сменили минскую прописку на деревню, чтобы жить и работать с удовольствием. Просыпаться в своем доме, выходить на террасу, ухаживать за садом, полоть огород и печь домашний хлеб. У пары подрастают помощники — сыновья Глеб и Федя. Мы приехали в гости к семье и узнали, как они строили дом, обустраивали участок и какие работы продолжаются до сих пор. Вы можете так же воплотить свою мечту с кредитом «
Самостоятельно монтировали водопровод и газовые трубы
Репортаж мы договорились поставить на утро субботы — Евгений печет хлеб именно в этот день. Представьте себе: сонный выходной в Минске, еще не открывшиеся кофейни, минимум машин на улицах, неторопливые пешеходы. Выезжаем за МКАД, за 15 минут попадаем в Моторово — а тут кипит жизнь. Евгений замешивает тесто для хлеба, Ольга кормит сыновей, ее сестра помогает с малышами, отец подсыпает дорожку гравием. Вдобавок к этому кричат соседские петухи, а недавно появившийся кот ходит на террасе, рассчитывая то ли на угощения, то ли на ласковые руки. Спойлер: он получил всё.
— Я начинал строиться в 2015 году, когда еще не был женат, — вспоминает Евгений. — В Минске у меня была однокомнатная квартира, хотелось расширить жилплощадь. Тянуло к свободе, простору: может быть, потому что всё детство я провел в деревне. Продал квартиру, купил этот участок — здесь хорошая дорога, все коммуникации, газ. Опыт у меня уже был, поэтому строить решил своими руками.
В момент покупки на участке была свалка, заросшая бурьяном. Стояли три практически развалившихся фундамента, старые деревья покосились. Территорию расчистили «под ноль». После свадьбы к строительству подключился отец Ольги.
— Чтобы не пережидать зиму и не тратить время, для возведения фундамента наняли специалистов. Коробку из газосиликатных блоков уже делали сами. Помню эту весну: жара, тяжелая работа, в голове появляются мысли «а туда ли я ввязался?» — я рад, что мы преодолели этот этап и всё получилось.
Остальные работы старались делать самостоятельно — монтировали водопровод, бурили под асфальтом отверстия и тянули газовые трубы. 50 тысяч долларов, вырученных с продажи квартиры, хватило на участок и возведение коробки. После этого бюджет распределили так: на одну зарплату жили, на вторую — строили.
Сначала сюда приезжали без ночевки, потом на полу положили матрас, стали оставаться чаще. Четыре года назад, когда появился Глеб, семья полностью переехала, сменив минскую прописку на деревенскую. В комфорте они практически не потеряли — деревня Моторово находится в 20 километрах от Минска. Это уже Пуховичский район, но до столицы отсюда всё равно ближе, чем до Марьиной Горки. Поэтому по всем делам — работа, поликлиника, парикмахерская — семья ездит в Минск.
В «кабине» люстры-воздушного шара — конфеты для сына
Стены из газосиликатных блоков толщиной 50 сантиметров не потребовали дополнительного утепления, тем более что благодаря газовому отоплению в доме комфортная температура. Поверх — декоративная штукатурка темно-зеленого оттенка, которая сочетается со светлым кирпичом фундамента и кровлей графитового цвета.
— Дизайн интерьера делали по наитию, — вспоминает Ольга. — Хотели уйти в сторону стилей бохо, шале. Одну из стен обшили ламинатом «под дерево». Пол решили делать светлым, двери — темными, на контрасте. Сейчас я понимаю, что светлые отделка и мебель намного практичнее: на них не так видна пыль.
Правда, наши герои нечасто засиживаются тут. Ольга полюбила работу в саду и огороде:
— Начала изучать информацию по выращиваю овощей и зелени, увлек сам процесс. Интересно не просто купить куст лаванды, а вырастить его из семечки. Хочется выглядывать из окна кухни и видеть красивую картинку, настоящие живые обои.
Сад, по словам Ольги, продолжает формироваться, некоторые зоны еще требуют доработки. Со сменой сезонов меняются оттенки, появляется своя красота. И, конечно, сад — это не только красиво, но еще и вкусно. Мы любуемся подрастающими грушами и яблоками, пробуем ароматные абрикосы, которые не уступают южным.
В это время старший сын помогает набрать в теплице помидоров — сегодня на столе будут домашние пиццы. Евгений уже давно увлекается выпечкой. Он показал нам, как в печи подрастает хлеб, угостил двумя сортами кваса. Когда нас спросили, останемся ли мы на пиццы, отказаться было невозможно — ароматы просто покорили:
— У кого-то гараж, рыбалка, у меня — мини-пекарня. К этому хобби я пришел случайно. Пару месяцев сидел без работы, думал, чем заняться с минимальными затратами денег. Вырастил в банке свою закваску, попробовал испечь хлеб — он получился с первого раза. На энтузиазме я не спал целую ночь!
Сначала Евгений выпекал для семьи, потом угостил соседей. Те подсказали продавать хлеб. Так появились печь, тестомесы и аккаунт
Обедаем горячими пиццами — сырной, с ветчиной, колбасками и овощами. Тесто мягкое, с насыщенным вкусом, такое, что даже корки хочется доесть. Запиваем домашним квасом — и еще по бутылке напитка получаем с собой в подарок. Прощаемся довольные.
— После переезда как будто появилось больше энергии, — дополняет Ольга. — Помню жизнь в городе: приезжаешь после работы в квартиру, ужинаешь и сидишь на диване перед телевизором. Здесь совсем другие ощущения и время проходит иначе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашний хлеб, абрикосы с деревьев и очень много работы. Как семья построила дом и переехала жить в деревню
Наша история — про любовь к земле и труду. Евгений и Ольга сменили минскую прописку на деревню, чтобы жить и работать с удовольствием. Просыпаться в своем доме,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)