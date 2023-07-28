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Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

28.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы ходили в премиальный конфискат на проспекте Победителей, где можно найти и телевизор за 16 тысяч, и джинсы за 9 рублей. На этот раз отправились в магазины конфискованных товаров попроще. Рассказываем, что там внутри и сильно ли отличается ассортимент.  

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Магазинов, где продается конфискат, в Беларуси немало: только в Минске сеть конфискованных товаров «Ваш выбор» насчитывает десять магазинов. Это все магазины похожего формата, но по наполнению отличающиеся от премиум-конфиската на Победителей. Купить во всех магазинах сети можно и новые товары. Чтобы покупатели не запутались, во всех магазинах есть объявление с напоминанием: красная этикетка — конфискат. 

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Весь конфискат, который есть в продаже по стране, размещают на сайте. Здесь же указаны и адрес магазинов, где можно купить конкретный товар из каталога. Мы отправились туда, где конфиската должно быть больше всего. 

Уручская, 7

В небольшом магазине недалеко от метро «Уручье» семейная пара рассматривает шторы. 

— И к чему нам желтые? — говорит мужчина. — Посмотри другие.

Других подходящего размера не находится. В конфискате — почти как в стоке или секонде. Если с цветом и размером не попал — не повезло, от покупки придется отказаться. Маловероятно, что будет возможность выбирать.  

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Ассортимент здесь, как и в других магазинах, достаточно сумбурный. Продается одежда, аксессуары,  товары для кухни, техника. Самая дорогая вещь во всем магазине — Iphone 8. За телефон с мелкими царапинами и без зарядного устройства просят 227 рублей. Iphone 7 с износом в 20% продается за 121 рубль. Практически столько же стоят семена сахарной свеклы. Коробка на сто тысяч семян обойдется в 117 рублей.

Одежды и обуви известных марок в конфискате мы не нашли. Из относительно дорогого — джемпер за 70 рублей. Есть кофты, леггинсы и майки по 3 рубля.

— Те, кто охотится за брендами, сюда не пойдут, — говорит минчанин Иван. — Хотя несколько лет назад можно было найти достойные вещи.  

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Во всех магазинах сети продаются и продукты. Правда, чаще это просто товары от поставщиков. Вот и в этом магазине затесалась всего одна бутылка конфискованного виски за 40 рублей.

Уручская, 14

Меньше чем в километре от первого магазина находится и еще один. Здесь же, на стоянке, стоят конфискованные автомобили, выставленные на продажу. Сразу на входе вывеска о скидках. Дело в том, что конфискованные товары периодически переоценивают. И если их не покупают, есть вероятность, что они неплохо упадут в цене. 

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Этот магазин похож на предыдущий и форматом, и ассортиментом. Плюс к тому, продаются запчасти для автомобилей. Здесь нет дорогой бытовой техники. За стеклом сложены телефоны в разном состоянии, продаются наушники и портативные колонки. Фен можно купить за 10 рублей, а USB-кабель — за 2 рубля.

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Маяковского, 154

В длинном доме по этому адресу находится аж три магазина «Ваш выбор». Правда, в первом небольшом конфискованных позиций находим всего пару штук. В остальном, это строительные и дачные мелочи с белыми ценниками, а значит новые. Еще один магазин — продуктовый. И третий — тот самый магазин, где больше всего конфиската. Правда, чтобы найти что-то дельное и здесь, придется очень хорошо постараться.

— Мне кажется, сегодня ходят в конфискаты две группы людей, — рассуждает Иван. — Первые — это настоящие «аматоры», которые мониторят, что продается, сколько стоит, как снижается цена. И вторые — те, кто живет неподалеку, не заморачиваются о качестве, и заходят за чем-то дешевым.   

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

В этом магазине одежда на входе похожа на секонд старого формата, где все сброшено в большие коробки. То, что висит на вешалках, тоже есть. Новая байка продается за 32 рубля, до 10 рублей можно купить юбки, блузки, туники. Правда, стоит понимать, что, во-первых, чаще всего это далеко не современные  модели. Во-вторых, нет выбора размеров. А в-третьих, на конфискованные товары не распространяется гарантия. Но последний пункт важен скорее для тех, кто покупает технику, а не дешевую одежду.

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

И кстати, именно в этом магазине, есть пару неплохих позиций бытовой техники. За 320 рублей здесь можно купить кофеварку Silver Crest. Приблизительно столько же эта модель стоила бы и в магазине, но сейчас в продаже их уже нет. Когда она поступила в продажу, то стоила на 17 рублей дороже. Вполне вероятно, что и дальше стоимость будет снижаться. А на пылесос Dyson стоимость уже значительно ниже, чем в магазине. Новая модель обойдется от 1 700 рублей и выше, а в конфискате он стоит 1 448 рублей.

Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?
Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы ходили в премиальный конфискат на проспекте Победителей, где можно найти и телевизор за 16 тысяч, и джинсы за 9 рублей. На этот раз отправились в магазины...
 
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