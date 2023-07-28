Семена свеклы по цене айфона. Что еще продается в разных конфискатах в Минске?

Весь конфискат, который есть в продаже по стране, размещают на сайте . Здесь же указаны и адрес магазинов, где можно купить конкретный товар из каталога. Мы отправились туда, где конфиската должно быть больше всего.

Уручская, 7

В небольшом магазине недалеко от метро «Уручье» семейная пара рассматривает шторы.

— И к чему нам желтые? — говорит мужчина. — Посмотри другие.

Других подходящего размера не находится. В конфискате — почти как в стоке или секонде. Если с цветом и размером не попал — не повезло, от покупки придется отказаться. Маловероятно, что будет возможность выбирать.