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«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

30.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Когда прошлой осенью арабский инвестор пообещал, что летом на диком берегу Цнянки появится новый парк, скептики пожали плечами. Действительно, с зеленой зоны стройку в Минске еще не начинал никто. Однако вскоре на Цнянском водохранилище закипели работы и уже в начале лета многие минчане придирчиво оценивали арт-объекты на набережной. Что ж, история Северного Берега (про цены на жилье нам уже намекнули) на самом деле начинается с парка. Сегодня Lakeside Park открылся официально. На открытие приехал и сам арабский бизнесмен Мохамед Аллабар. Посмотрели, как это было.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Попадаем в новый парк со стороны цнянских коттеджей. Вот кому точно повезло. Пока первые новоселы начнут обживать квартал пройдет год-два, а пользоваться парком можно уже сейчас.

Аналогов новому парку в Минске, пожалуй, и нет. Здесь можно найти и пирсы, и множество дорожек, и сцену, и арт-объекты (есть, над чем призадуматься во время прогулки).

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк
«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк
«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Отдельно есть зоны для детишек – классные лазилки и крутые горки в наличии.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Не забыли и про собачников – для их питомцев приготовлена собственная площадка.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

На главной площади разместился городок с торговыми точками (шашлыки, пицца). Пока непонятно, будут ли они работать постоянно, но во время открытия тут стояли большие очереди.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

На мероприятии мы заметили и рекламные стенды самого Северного Берега. Посмотреть на первые дома можно не отходя от парка: каркасы будущих новостроек просматриваются за деревьями.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк
«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

В официальной церемонии открытия приняли участие председатель минского горисполкома Владимир Кухарев и арабский бизнесмен (инвестор проекта) Мохамед Аллабар.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

На встрече с журналистами господин Аллабар объяснил, почему начал застройку комплекса именно с парка:

− Я гость в вашей стране и я хочу, чтобы покупатели знали лично, у кого они покупают квартиры. Я хочу убедить всех, что строительство ведется со всей душой и на качественном уровне. Вообще, я веду свой бизнес  уже около 30 лет. И моя мама сказала, что неправильно начинать новую стройку с чего-то другого. Сперва – что-то для людей, потом – жилье. Поэтому сегодня я снимаю много видео из парка и отправляю маме, чтобы показать, что мой проект начинается правильно. Мы привыкли больше внимания уделять зданиям, квадратным метрам, планировкам квартир. Для меня же важна и жизнь вне квартиры. Важно, что находится вокруг того места, где проживают люди. К тому же, я получил пожелание от господина президента строить больше социальных объектов, и я это обещание выполняю. Благодарю его за доверие.

Кстати, оказалось, что господин Аллабар строит в Минске и свой собственный дом.

− Я слежу за скоростью строительства жилых домов, архитекторы и строители свою работу выполняют прекрасно. Надеюсь, что мой дом успеют построить раньше.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Владимир Кухарев в свою очередь поблагодарил инвестора за прекрасный парк:

− В Минске очень много красивых мест. Очень важно создавать комфортные условия для отдыха наших жителей и очень приятно, что инвестор реализацию своего глобального проекта в городе Минске начал именно с устройства парка. Уверен, что это место понравится всем минчанам.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Также на мероприятии присутствовали представители МТБанка. Оказывается, именно этот банк будет партнером застройщика и предложит потенциальным покупателям кредиты на специальных условиях.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

После церемонии открытия гуляния в парке продолжились. Многие посетители остановились на пляжной зоне с мелким приятным песочком и лежаками. Кстати, тут есть даже души (правда, пока не рабочие).

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

А вот новый современный туалет в парке уже работает.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Надо сказать, что несмотря на удаление парка от многоэтажной застройки, гостей в первый день работы пришло немало. Помимо жителей Цнянки, подтянулись Новинки (микрорайон расположен через поле) и Зеленый Луг. Вероятно, минчане соскучились по развлечениям. А тут и масса активностей, и бесплатный попкорн с сахарной ватой, и квесты, и музыка.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Народ активно изучал неосвоенный до этого берег Цнянского водохранилища, участвовал в спортивных активностях или просто загорал на шезлонгах. 

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Все желающие могли провести время за шахматными гигантами, мини-гольфом, кикерфутболом и аэрофутболом.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Вечером в парке тоже не будет скучно. Тут пройдут спортивные соревнования по брейк-дансу и чирлидингу. Также в программе заявлена «Битва каверов» с ведущим Дмитрием Тесловским.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Завершится первый день официальной работы парка праздничным фейерверком на воде в 22:30. Насладиться этим особенным событием приглашают всех минчан и гостей города.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

Напомним, что Северный берег − это масштабный строительный проект на севере Минска, в строительство которого инвестор из ОАЭ Мохамед Аллабар пообещал инвестировать около 4 миллиардов евро. В новом микрорайоне будет жилье, общественные, образовательные, финансовые и офисные объекты.

Комплекс «Северный берег» разместится в границах МКАД − пр. Победителей − ул. Орловская − Цнянское водохранилище. Инвестор собирается застроить около 9 квадратных километров территории. Сейчас в комплексе строятся первые дома. 

Старт продаж квартир в комплексе назначен на 31 июля.

«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

 
Теги: Минск
 
 
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Когда прошлой осенью арабский инвестор пообещал, что летом на диком берегу Цнянки появится новый парк, скептики пожали плечами. Действительно, с зеленой зоны...
 
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