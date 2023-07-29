«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк

На встрече с журналистами господин Аллабар объяснил, почему начал застройку комплекса именно с парка:

− Я гость в вашей стране и я хочу, чтобы покупатели знали лично, у кого они покупают квартиры. Я хочу убедить всех, что строительство ведется со всей душой и на качественном уровне. Вообще, я веду свой бизнес уже около 30 лет. И моя мама сказала, что неправильно начинать новую стройку с чего-то другого. Сперва – что-то для людей, потом – жилье. Поэтому сегодня я снимаю много видео из парка и отправляю маме, чтобы показать, что мой проект начинается правильно. Мы привыкли больше внимания уделять зданиям, квадратным метрам, планировкам квартир. Для меня же важна и жизнь вне квартиры. Важно, что находится вокруг того места, где проживают люди. К тому же, я получил пожелание от господина президента строить больше социальных объектов, и я это обещание выполняю. Благодарю его за доверие.

Кстати, оказалось, что господин Аллабар строит в Минске и свой собственный дом.

− Я слежу за скоростью строительства жилых домов, архитекторы и строители свою работу выполняют прекрасно. Надеюсь, что мой дом успеют построить раньше.