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«Снимаю много видео и отправляю маме в Эмираты». На Цнянке открылся новый парк
30.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда прошлой осенью арабский инвестор
На встрече с журналистами господин Аллабар объяснил, почему начал застройку комплекса именно с парка:
− Я гость в вашей стране и я хочу, чтобы покупатели знали лично, у кого они покупают квартиры. Я хочу убедить всех, что строительство ведется со всей душой и на качественном уровне. Вообще, я веду свой бизнес уже около 30 лет. И моя мама сказала, что неправильно начинать новую стройку с чего-то другого. Сперва – что-то для людей, потом – жилье. Поэтому сегодня я снимаю много видео из парка и отправляю маме, чтобы показать, что мой проект начинается правильно. Мы привыкли больше внимания уделять зданиям, квадратным метрам, планировкам квартир. Для меня же важна и жизнь вне квартиры. Важно, что находится вокруг того места, где проживают люди. К тому же, я получил пожелание от господина президента строить больше социальных объектов, и я это обещание выполняю. Благодарю его за доверие.
Кстати, оказалось, что господин Аллабар строит в Минске и свой собственный дом.
− Я слежу за скоростью строительства жилых домов, архитекторы и строители свою работу выполняют прекрасно. Надеюсь, что мой дом успеют построить раньше.
Владимир Кухарев в свою очередь поблагодарил инвестора за прекрасный парк:
− В Минске очень много красивых мест. Очень важно создавать комфортные условия для отдыха наших жителей и очень приятно, что инвестор реализацию своего глобального проекта в городе Минске начал именно с устройства парка. Уверен, что это место понравится всем минчанам.
Надо сказать, что несмотря на удаление парка от многоэтажной застройки, гостей в первый день работы пришло немало. Помимо жителей Цнянки, подтянулись Новинки (микрорайон расположен через поле) и Зеленый Луг. Вероятно, минчане соскучились по развлечениям. А тут и масса активностей, и бесплатный попкорн с сахарной ватой, и квесты, и музыка.
Напомним, что Северный берег − это масштабный строительный проект на севере Минска, в строительство которого инвестор из ОАЭ Мохамед Аллабар пообещал инвестировать около 4 миллиардов евро. В новом микрорайоне будет жилье, общественные, образовательные, финансовые и офисные объекты.
Комплекс «Северный берег» разместится в границах МКАД − пр. Победителей − ул. Орловская − Цнянское водохранилище. Инвестор собирается застроить около 9 квадратных километров территории. Сейчас в комплексе
Старт продаж квартир в комплексе назначен на 31 июля.
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Когда прошлой осенью арабский инвестор пообещал, что летом на диком берегу Цнянки появится новый парк, скептики пожали плечами. Действительно, с зеленой зоны...
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