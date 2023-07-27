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Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают
27.07.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс "Северный Берег" продолжает дразнить (в хорошем смысле) потенциальных покупателей. Уже больше месяца в Минске
По плану здание будет г-образным и состоять из 4-х подъездов. Дом не будет иметь прямого вида (если только боковой) на озеро, но при этом зона отдыха и набережная будут в нескольких шагах от жилья. Холлы и общие зоны «элегантно оформят, чтобы обеспечить ощущение премиальности пространства и отразить изысканный стиль жизни».
Квартиры в доме будут сдаваться без отделки со свободными планировками. Сейчас на сайте есть планировки однушек, двушек, трешек и четырешек. Можно заметить, что во всех квартирах кухни и гостиные объединены.
Однокомнатные квартиры насчитывают 42 «квадрата», двухкомнатные – 49, трехкомнатные – 77, четырехкомнатные – 93 квадратных метра.
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Жилой комплекс "Северный Берег" продолжает дразнить (в хорошем смысле) потенциальных покупателей. Уже больше месяца в Минске работает офис продаж, в эту субботу...
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