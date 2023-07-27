Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

По плану здание будет г-образным и состоять из 4-х подъездов. Дом не будет иметь прямого вида (если только боковой) на озеро, но при этом зона отдыха и набережная будут в нескольких шагах от жилья. Холлы и общие зоны «элегантно оформят, чтобы обеспечить ощущение премиальности пространства и отразить изысканный стиль жизни».