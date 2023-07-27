ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

27.07.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Жилой комплекс "Северный Берег" продолжает дразнить (в хорошем смысле) потенциальных покупателей. Уже больше месяца в Минске работает офис продаж, в эту субботу на Цнянке должны открыть новый парк от арабского инвестора, вот-вот озвучат и цены на квадратные метры. Пока же в отсутствие главных цифр застройщик интригует минчан новыми порциями рендеров. Так, на сайте проекта появились долгожданные планировки квартир первого дома. Посмотрим.

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Первый дом Северного Берега, который уже строится, получил название «Парклэнд-1». В здании будет переменная этажность: 6-7 этажей. Первый уровень новостройки займут магазины, кафе и другие встроенные помещения, на остальных этажах будут жилые квартиры.


Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

По плану здание будет г-образным и состоять из 4-х подъездов. Дом не будет иметь прямого вида (если только боковой) на озеро, но при этом зона отдыха и набережная будут в нескольких шагах от жилья. Холлы и общие зоны «элегантно оформят, чтобы обеспечить ощущение премиальности пространства и отразить изысканный стиль жизни».

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Как уже рассказывал застройщик, в доме появится «клуб жильцов», который будет предназначен исключительно для новоселов. В общих помещениях здания может быть открыт кинозал, кафе, коворкинг, тренажерный зал, переговорная, детский клуб или комната для мероприятий.

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Квартиры в доме будут сдаваться без отделки со свободными планировками. Сейчас на сайте есть планировки однушек, двушек, трешек и четырешек. Можно заметить, что во всех квартирах кухни и гостиные объединены.

Однокомнатные квартиры насчитывают 42 «квадрата», двухкомнатные – 49, трехкомнатные – 77, четырехкомнатные – 93 квадратных метра.


Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

Ожидается, что на открытие парка на Цнянском водохранилище приедет Мохамед Алаббар – бизнесмен из ОАЭ и основатель компании EmaarProperties (именно она возвела Бурдж Халифа в Дубай). Возможно, официальный старт продаж квартир в Северном Береге будет объявлен во время визита арабского инвестора.

Появились планировки квартир первого дома в Северном Береге. Смотрим, что предлагают

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой комплекс "Северный Берег" продолжает дразнить (в хорошем смысле) потенциальных покупателей. Уже больше месяца в Минске работает офис продаж, в эту субботу...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кому пустующие дома в Вилейском районе? Посмотрели, какие дешевые хаты ищут новых хозяев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.07.2023
Mir24.TV Belarus
27.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика