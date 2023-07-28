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13 долларов за заброшенную хату. Итоги аукциона по продаже пустующих домов в Минской области
28.07.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Минском, Слуцком и Солигорском районах. Рассказываем о результатах торгов.
Итак, участникам аукциона было предложено 5 лотов – пустующих жилых домов в Минском (1), Слуцком (2) и Солигорском (2) районах.
В Минском районе на аукцион был выставлен пустующий жилой дом в Заславле на ул. Нагорной, 17. Объект оснащен электричеством, газом и водопроводом. Он был оценен в 71 тысячу рублей. Заявок на лот не поступило.
Примечательно, что данный пустующий жилой дом был выставлен на аукцион уже третий раз с понижением начальной цены на 20%, однако пока так и не нашел своего покупателя. Организаторы аукциона отмечают, что люди звонили, интересовались объектом, но по разным причинам так и не подали заявки на участие в торгах. По мнению организаторов аукциона, в конечном итоге пустующий жилой объект недвижимости рано или поздно продастся.
Что касается пустующих жилых домов в Слуцком и Солигорском районах, то все они были выставлены на аукцион за одну базовую величину, которая с 1 января этого года составила 37 белорусских рублей. На один лот № 3 была подана одна заявка, по трем лотам прошли торги.
Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Напомним, что пустующим жилым домом признается тот, в котором лица, имеющие право владения и пользования им, не проживали в нем ни одного дня в течение трех последних лет и не сообщили в местный исполком о намерении использовать строение для проживания, не привели дом и земельный участок в пригодное состояние.
С 1 января 2023 года в Беларуси заработал Единый реестр пустующих домов. Здесь можно найти всю информацию не только обо всех домах в нашей стране, признанных пустующими, но и тех, которые подпадают под эту категорию или ведется поиск их правообладателей. Все эти данные находятся в открытом безвозмездном доступе по адресу
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Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Минском, Слуцком и Солигорском районах. Рассказываем о результатах торгов.
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