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Сосновый лес и городской комфорт. Недалеко от Минского моря продают дом, в который можно въехать сразу после покупки
31.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом, о котором мы расскажем, может стать дачей или местом для постоянной жизни. Он расположен в экологически чистой северо-западной части минского пригорода, в газифицированном СТ «Спектр-2001». Участок благоустроен, дом построен по дизайнерскому проекту, с готовой внутренней отделкой, частично наполнен мебелью и техникой. Как он выглядит и за сколько его продают?
До Минска — 14 километров, дорога асфальтирована, внутри СТ улицы отсыпаны асфальтовой крошкой, поэтому сезонные дожди и снегопады им не страшны. Будет удобно и автомобилистам, и любителям велоспорта, которым нравятся поездки на свежем воздухе в окружении лесов и частной застройки. В пяти минутах ходьбы есть остановка, маршрутка ездит через каждые полчаса. Магазин — в двух километрах.
Вода поступает из собственной скважины. Газ проведен. Канализация местная. Газовый двухконтурный котел греет воду и отапливает дом. Зимой внутри тепло и уютно, а летом есть та самая приятная прохлада, которая достигается за счет качественных материалов, профессионального подхода к строительству и системы вентиляции — вентканалов, выведенных через крышу.
Вокруг дома — ровный участок площадью 5,7 сотки. По периметру он обнесен еврозабором, что обеспечивает безопасность и при этом открывает вид на окружающую природу.
Сколько стоит дом?
Дом продается со всей мебелью и техникой. Стоимость — 119 тысяч долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). На месте возможен торг. Чтобы узнать о доме больше и записаться на просмотр, звоните по телефону +375 (44) 550-30-73 (Людмила) или оставляйте свой номер в форме ниже.
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Сосновый лес и городской комфорт. Недалеко от Минского моря продают дом, в который можно въехать сразу после покупки
Дом, о котором мы расскажем, может стать дачей или местом для постоянной жизни. Он расположен в экологически чистой северо-западной части минского пригорода, в...
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