«Продают квартиры в старых домах, чтобы вложиться в новостройки». Что творилось на рынке квартир в июле?

- Мы уже говорили, что около 35% сделок завершаются за две недели при условии адекватной цены на квартиру. Нужно отметить, что это возможно во многом благодаря наличию доступных кредитов и тому, что агентства активно сотрудничают с банками и покупатели могут узнать всю информацию по их кредитованию быстро. Покупка в кредит - сейчас треть сделок на рынке.

Андрей также замечает, что активность на рынке вторичного жилья создали и покупатели, что пришли с рынка новостроек. До наступления весны еще можно было найти квартиры от застройщика по цене меньше 1000 за “квадрат”.

- Когда в Минск Мире поднялась стоимость, другие застройщики также повысили цены. Для их потенциальной аудитории они стали дорогими. Отмечу, что это не массовое мнение, но оно есть. При этом, в том же Минск Мире есть квартиры от собственников и подрядчиков, с которыми застройщик рассчитывался квартирами, по гуманным ценам. Они тоже продают их без отделки. Каждый день из-за роста доллара люди теряют деньги, ведь рубль обесценивается, поэтому ждать новостройку могут не все, вторичка - хорошая альтернатива.