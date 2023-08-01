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«Каждый этаж стоил 2 тысячи советских рублей». Побывали в очень необычном дачном поселке под Минском
01.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Одно из самых популярных мест для загородного отдыха под Минском – это Раубичи. Здесь и Дубровское водохранилище, и трассы спорткомплекса, и живописные холмы, и ресторан прямо на берегу. Неудивительно, что именно тут
«У нас рядом есть свой песчаный пляж, а мы даже ноги в нем помочить не можем?»
Добраться до дачного поселка «Наука-1978» просто. Вариантов пути – несколько. До деревни Губичи, к которой примыкает дачное товарищество, можно доехать по второй кольцевой по асфальту, а можно свернуть с логойской трассы на гравийку.
Неискушенный путешественник, попав в «Науку», наверняка, удивится. Вокруг какие-то одинаковые коттеджи: по размеру вроде и не дачи (слишком большие), но и на дома новых белорусов мало похожи (угадывается советский стиль). На самом деле – это именно садовое товарищество. Сдвоенные кирпичные коттеджи на холмах появились еще в начале 80-х годов. Конечно, по сегодняшним меркам прямоугольные дома выглядят простовато, но 40 лет назад эти таунхаусы на побережье точно смотрелись круто.
На одной из горок мы знакомимся с двумя дачницами-соседками − Надеждой Григорьевной и Мариной Антоновной. Оказывается, дамы – старожилы дачного поселка. Обе живут тут с момента основания. Дома в Губичах получали еще их мужья, работавшие в Академии Наук.
− Все лето тут живем. Тут хорошо, спокойно, природа вокруг. Места тут очень красивые − холмы. Настоящая Швейцария! Вода здесь есть только сезонная, с 1 мая включают и держат до тех пор, пока не начинаются заморозки. Есть те, кто сделал себе скважины. Несколько семей у нас живут и зимой, − рассказывают женщины.
Надежда Григорьевна говорит, что впервые приехала на новую дачу в 1986 году. Как раз тогда, когда рванул Чернобыль.
− Помню, что все говорили, лучше уезжайте за город. И мы с дочерью в начале июня тут и укрылись. Не знаю, насколько тут было безопасно, правда.
Сами земли на холме начали осваивать, согласно названию СТ, в 1978 году. Женщины вспоминают, что одинаковые дома строила подрядная организация. От обычных дач коттеджи отличались не только архитектурой, но и удобствами. Ведь сдавались дачи сразу с туалетом в доме, а это в те годы было роскошью. Канализация в поселке – местная: когда наполняется накопительная емкость, надо вызывать «откачку».
− Участки тут давали разные. У нас по 4-5 соток, ближе к лесу − побольше. Получали дачи только кандидаты наук, доктора, академики, членкоры. Ну, если ты главный инженер какого-то института, то тоже давали тут.
За возведение дома, кстати, надо было платить. На советские деньги, как вспоминают наши собеседницы, каждый этаж, включая цоколь, стоил по 2 тысячи рублей. Внутренние работы дачники делали уже сами.
− На этих дачах выросли наши дети и внуки. Это сейчас тут так много зелени, а раньше отсюда весь берег был виден. Мы прямо с участков наблюдали, как наши дети купаются. Бывало, станешь на горку и высматриваешь своих по цвету трусишек (смеются). Конечно, самих академиков тут уже осталось очень мало. Вот и наши мужья уже умерли.
Говоря про сегодняшнюю жизнь на дачах, женщины сразу же вспоминают про пляж. Оказывается, этим летом с любимым местом отдыха случилась беда – дачникам запретили купаться в водоеме.
− Говорят, что наш пляж не оборудован, нету спасателей. Приезжают соответствующие службы, составляют протоколы, советуют нам ехать в другие места. Разве это нормально? У нас рядом есть свой песчаный пляж, а мы даже ноги в нем помочить не можем? 40 лет мы тут плавали и купались, а теперь нельзя.
Действительно, свой пляж долгие годы был украшением поселка. Местные жители привозили и подсыпали песок, делали лестницы. Несколько раз из-за изменений уровня воды приходилось и переносить пляж на новое место.
− Раньше была проблема в приезжающих гостях. Порой они оставляли после себя мусор, бутылки. Мы тогда, как правило, по выходным и не ходили купаться. А вот с понедельника по пятницу было раздолье: загорай хоть с утра до вечера. Конечно, хотелось бы чтобы наша зона отдыха продолжила существование. Ну сами посудите, как это – жить в 100 метрах у воды и не купаться?!
Спрашиваем у женщин, не мешают ли им соседи, ведь все дома в поселке – сдвоенные.
− Нет, у нас же − разные входы. Да, и с психологической точки зрения – учитесь жить дружно. Люди приезжают отдыхать, общаются, для детей – вообще здорово, компания тут собирается от 2 до 16 лет.
Что касается инфраструктуры, то за ней нужно идти в Околицу или в сами Раубичи. В сам дачный поселок приезжает только автолавка. Местные жители говорят, что товары в ней – разнообразные.
− Ой, для нас это целое событие. Машина дает гудок, и на него приходят все дачники. Мы говорим что это наше «место встречи изменить нельзя». Все «горки» собираются там. Ну а кто на велосипеде, то можно съездить в магазин в соседней деревне.
Общественный транспорт до дач также не ходит. Маршрутки и автобусы есть на «бетонке», или в Околице.
Взносы в поселке − ежеквартальные, составляют около 65 рублей. Газа в «Науке» нет. Говорят, что идеи его провести были, но посчитали, что это выйдет очень дорого.
Сколько тут стоят дачи?
Сейчас в СТ «Наука-1978» продаются две дачи.
Самый экономичный вариант – кирпичный
На даче есть туалет и сезонная вода, отопление – печное. Под домом можно найти подвал и гараж. К дому примыкает участок с зеленым газоном.
Стоимость
Про вторую «академическую» дачу мы недавно
На этой даче центральный водопровод (с горячей водой), канализация, но вот отопление — печное. К даче прилагается участок в 5 соток с беседкой. До водохранилища − минут пять пешком.
Стоимость
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«Каждый этаж стоил 2 тысячи советских рублей». Побывали в очень необычном дачном поселке под Минском
Одно из самых популярных мест для загородного отдыха под Минском – это Раубичи. Здесь и Дубровское водохранилище, и трассы спорткомплекса, и живописные холмы, и...
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