«Каждый этаж стоил 2 тысячи советских рублей». Побывали в очень необычном дачном поселке под Минском

На одной из горок мы знакомимся с двумя дачницами-соседками − Надеждой Григорьевной и Мариной Антоновной. Оказывается, дамы – старожилы дачного поселка. Обе живут тут с момента основания. Дома в Губичах получали еще их мужья, работавшие в Академии Наук.

− Все лето тут живем. Тут хорошо, спокойно, природа вокруг. Места тут очень красивые − холмы. Настоящая Швейцария! Вода здесь есть только сезонная, с 1 мая включают и держат до тех пор, пока не начинаются заморозки. Есть те, кто сделал себе скважины. Несколько семей у нас живут и зимой, − рассказывают женщины.

Надежда Григорьевна говорит, что впервые приехала на новую дачу в 1986 году. Как раз тогда, когда рванул Чернобыль.

− Помню, что все говорили, лучше уезжайте за город. И мы с дочерью в начале июня тут и укрылись. Не знаю, насколько тут было безопасно, правда.