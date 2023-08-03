«Казалось, что проще все бросить и продать». Откровенный рассказ о стройке «дома мечты» под Минском

- Перед отъездом Юра посадил меня за стол и сказал: «Лена ты просто смирись с тем, что это все будет через нервы. Прими как данность и не плачь», - рассказывает она.

А поплакать порой было над чем.

- Единственные, с кем не было проблем, это с кровельщиками и оконщиками — пришли, сделали, получили деньги и ушли, - рассказывает она. - С остальными пришлось, как говорится, рвать нервы. Например, когда делали стены первого этажа из ФБС, наняла кран, договорилась с крановщиком на определенную сумму за весь объем работ. Тот приехал и вдруг говорит, что один подъем блока у него стоит 10 долларов и на другое он не согласен. В итоге кран простаивает, рабочие курят. Еле удалось договориться. А на следующий день опять сюрприз — этот товарищ заявляет, что все, солярка закончилась, вези в канистрах. В общем, фундамент стоил нервов.