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«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

04.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Июль на рынке загородной недвижимости обычно выглядит чуть спокойнее предыдущих месяцев. Те, кто хотел купить дачу к началу сезона, уже определились с выбором. Но можно ли сейчас говорить о том, что сезон покупки дач уже закончился, Realt спросил об этом у экспертов.  

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?
Фото используется в качестве иллюстрации.
«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

«Продавцов на рынке становится больше, а покупатели стали требовательнее»

— Как и ожидалось, реальные продажи дач сейчас пошли на убыль. Мы уже говорили, что с конца июня интерес к дачам будет слабее — так и произошло, —  говорит менеджер по загородной недвижимости агентства недвижимости «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Июль начинался достаточно бодро, а в нашем агентстве и вовсе был самым результативным за весь год. Но судя по проводимому нами мониторингу рынка, в целом по Минску покупательская активность на рынке дач снижается. Именно на снижающемся рынке наглядно проявляются преимущества комплексной работы: наличие обширной базы покупателей и взаимодействие со всеми банками. Кредиты с неплохими ставками сейчас берут не только на квартиры, но и на загородную недвижимость. 

Сейчас в агентство часто обращаются те собственники и покупатели, которые не смогли купить или продать что-то самостоятельно. У них уже есть понимание, чего они хотят и что не смогут сделать собственными силами. Таким образом выбрать или продать получается быстрее — отсюда и большие продажи при снижающемся спросе.

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

Что касается предложения, специалисты отмечают ежегодную тенденцию, которая в этом году стала заметна наиболее явно. И вот о чем речь:

— В то время, как мы наблюдаем снижение интереса к дачам, сезонность предложения проявляется в увеличении количества продавцов, которые надеются продать объект к концу августа- началу сентября.

Лариса отвечает на вопрос, можно ли успешно продаться в этом сезоне, если обратиться в июле-августе.

— Самостоятельно сделать это практически нереально. По статистике Realt мы видим, как растет предложение загородной недвижимости и сейчас достигает максимума. Человеку, далекому от сферы недвижимости, в таком изобилии сложно и купить, и продать. 

Если человек обращается в агентство, найти точечно нового собственника гораздо проще и это реально сделать еще в этом сезоне. О чем и свидетельствует наш пик продаж в июле. 

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

Специалист рассказала, кто сейчас выставляет объекты на продажу.

— Мы составили топ-3 причин продажи загородных объектов. 

На первом месте это объекты, которые достались по наследству от родственников. Часто для молодежи такие дачи не вписываются в формат идеального — это не современный свежий домик, куда можно приехать отдохнуть, а требует ухода и приложения рук и средств. Или же совершенно не подходит расположение. 

На втором месте топа — собственники в возрасте, у которых нет возможности заниматься дачей или грустная причина, когда муж умер, а жена не может справляться самостоятельно. 

И на третьем месте мы видим две равнозначные причины — дача продается, чтобы родители смогли детям купить квартиру либо люди уезжают из страны и избавляются от недвижимости. Кстати, именно по причине того, что люди уезжают, продается и достаточно много качественных домов для постоянного проживания — в Минске и за Минском.


«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

Что будет происходить на рынке загородной недвижимости дальше, во многом будет зависеть от погоды.

— Загородная недвижимость очень к этому восприимчива. Если будет солнечно и тепло, можно будет рассчитывать на неспешный спад активности. Мы неоднократно говорили, что покупатели загородки живут не месяц и не два как на рынке квартир, а гораздо дольше. На стадии активного поиска они могут находиться и год, и два. Если погода будет хорошей. то период активности покупателей будет продолжаться и дальше, пусть и не в том объеме, что наблюдался весной и летом.

Рынок загородки сейчас находится в позитивной фазе, когда его ничего не угнетает. Он уравновешен и по части спроса последние несколько лет оживает. Особенно в сравнении с предыдущим десятилетием, когда он находился в негативной фазе и спрос уменьшался. Люди рассуждали так: зачем нам дача, если мы можем бюджетно поехать на море или в страны Европы?

Но стоит понимать, что покупатель сейчас тоже повзрослел и более серьезно выбирает дачу. Нельзя поставить какую угодно цену, выставить две фотографии и надеяться, что потенциальные покупатели будут обрывать телефон. А с теми кто дозвонился, уже вести торг. 

Сегодняшняя реальность такова: требовательному покупателю придется доказать, почему он должен купить именно ваш объект, а не другой из огромного предложения.   

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?
«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

«Сезонность, которая играла на руку продавцам, постепенно уходит» 

— Лето берет свое в отношении активности покупателей и, соответственно, в объеме совершенных сделок, — констатирует и риэлтер «Группы компаний Мариэлт» Дмитрий Плянта— Давайте посмотрим на конкретные цифры. С 26 июня по 25 июля, по данным Национального кадастрового агентства, мы видим следующее: 193 сделки с капитальными строениями и 180 сделок с земельными участками (стоит учитывать, что в одной сделке одновременно может проходить продажа капитального строения и земельного участка). Для сравнения с 26 мая по 25 июня 2023 года продано 217 капитальных строений и 201 земельный участок.

Обобщенно можно сказать, что по количеству сделок за последние три года (2020-2022 год) за рассматриваемые периоды, все осталось приблизительно на одном уровне. Значительное отличие можно отметить только за период с 26 мая по 25 июня 2020 года, когда было продано 265 капитальных строений и 249 земельных участков. Данная статистика говорит о том, что после лета 2020 года спрос на приобретение загородной недвижимости снизился приблизительно на 20%. Падение спроса сыграло свою роль и на снижении цен на загородную недвижимость.

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

Что же происходило с ценами с конца июня до конца июля?

— Самая дорогая продажа в Минском районе —500 тысяч долларов — и это Колодищи. Из дорогих продаж следует отметить: 270 тысяч (Цнянка), 230 тысяч (Боровляны и Колодищи), 220 и 210 тысяч (оба объекта это Колодищи).  Далее цены ушли ниже отметки в двести тысяч: в диапазоне 150 —190 тысяч продано всего 5 объектов; 130-145 тысяч – 6 объектов; 100-120 тысяч покорили 15 объектов. Отметим еще продажи в пределах 50-96 тысяч — состоялось 35 сделок.

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

Дмитрий рассказывает, что пользовалось спросом в прошлом месяце. 

— Спрос сохраняется на готовые дома вблизи Минска. Наряду с этим можно отметить, что покупатели готовы платить за современные дома, сдвигая свой поиск дальше по расстоянию от Минска (до 20-25 км). Количество незавершенных строений на рынке увеличилось, от чего выросла конкуренция в продаже, что отразилось как на сложности реализации таких объектов, так и на их цене. Пользовались популярностью дачи до 15 тысяч, при этом если дача стоит больше 10 тысяч, то она должна быть ухоженная.

Стоит отметить привлечение покупателями кредитных ресурсов при покупке домов, а также на приобретение дач. 

— На сегодняшний день, рынок на стороне покупателей и предъявляет к продавцам повышенные требования для реализации недвижимости. Сезонность, которая играла на руку продавцам, для продажи недвижимости на наиболее выгодных условиях, постепенно уходит.

«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

«В августе активность снова возрастет» 

— Из наблюдений на рынке загородной недвижимости особенно активны весенние месяцы и июнь, июль — уже поспокойнее. Все, кто хотели, в начале сезона купили дачи. А собственники пока еще не готовы к снижению — как итог сделок чуть меньше, — говорит агент по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ Форте» Светлана Никитюк.

— Но это не значит, что уже не будет активности на рынке. К августу обычно покупатели понимают, что сезон подходит к концу и готовы договариваться и снижаться. По этой причине август обычно оказывается активным. Исключение обычно последняя неделя, когда дети идут в школу и у многих заканчиваются отпуска. Конец августа и начало сентября обычно проседает по количеству сделок на рынке загородной недвижимости, но и-за задатков, которые внесены в начале и середине месяца август всегда оказывается активным. 

Светлана описывает ситуацию на рынке загородной недвижимости как «хорошую и спокойную». 

— Нет никаких серьезных долларовых колебаний, хорошо идет кредитование (теперь их берут и на дачи). Надеюсь, что таким же останется и август. Думаю, будет продаваться больше дорогих объектов. В апреле у нас не было продано ни одной дачи выше ста тысяч долларов, в июне — одна дача выше ста тысяч, а в июле уже была продана дача за 140 тысяч. По квартирам мы видим, что стали приобретать более дорогие объекты. Думаю, похожую тенденцию мы заметим и на рынке загородки. 

Плюс оживит рынок и то, что продавцы будут активнее соглашаться на торг. Переломный момент — это как раз август. Собственники понимают, что лето подходит к концу, а объект не продан.

 
Теги: Минск
 
 
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Июль на рынке загородной недвижимости обычно выглядит чуть спокойнее предыдущих месяцев. Те, кто хотел купить дачу к началу сезона, уже определились с выбором. Но...
 
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