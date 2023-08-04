«Самый дорогой дом продали за 500 тысяч». Что прямо сейчас происходит с загородной недвижимостью?

Что касается предложения, специалисты отмечают ежегодную тенденцию, которая в этом году стала заметна наиболее явно. И вот о чем речь:

— В то время, как мы наблюдаем снижение интереса к дачам, сезонность предложения проявляется в увеличении количества продавцов, которые надеются продать объект к концу августа- началу сентября.

Лариса отвечает на вопрос, можно ли успешно продаться в этом сезоне, если обратиться в июле-августе.

— Самостоятельно сделать это практически нереально. По статистике Realt мы видим, как растет предложение загородной недвижимости и сейчас достигает максимума. Человеку, далекому от сферы недвижимости, в таком изобилии сложно и купить, и продать.

Если человек обращается в агентство, найти точечно нового собственника гораздо проще и это реально сделать еще в этом сезоне. О чем и свидетельствует наш пик продаж в июле.