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От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
06.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новая подборка квартир для тех, кто хочет обойти ремонт стороной. Нашли двушки, в том числе и евродвушки, с хорошим ремонтом. Все они находятся в домах не старше 2000 года постройки, большинство - в новостройках. Стоимость тоже разная - от 77 до 100 тысяч долларов. Смотрим.
19-этажный дом на Карвата, 10/А был построен в 2018 году. Квартира, что продается, находится на 16 этаже и занимает 60,6 м². Кухня - 9,2 м²
В шаговой доступности располагаются стадион. Рядом с домом есть 3 детских сада, 2 школы и несколько магазинов.
Дом на Плеханова, 48 построили в 2003 году в 19 этажей. Двушка продается на 4 этаже. Ее площадь - 60,1 м², кухня занимает 9,5 м².
Недалеко располагается парк имени Чингиза Айтматова и Слепянская водная система.
Стоимость
В пешей доступности от дома находятся школы и детские сады, магазины. В 10 минутах — водохранилище Дрозды.
Дом на Брилевской, 35 был построен в 25 этажей в 2021 году. Там продается евродвушка в 43,3 м² на 17 этаже.
Квартиру владельцы покупали со свободной планировкой. Одна комната выделена, другая соединена с кухней. Тут есть и застекленная лоджия. Санузел - совмещенный и облицован плиткой. Стены и пол предварительно залиты гидроизоляцией. Здесь и в прихожей сделаны теплые полы. Выделена и небольшая гардеробная.
Ближайшая станция метро - "Ковальская Слобода".
В квартире обустроена кухня-гостиная, откуда можно попасть на застекленную лоджию. Есть тут гардеробная и совмещенный санузел.
Кухня оборудована грилем SMEG, посудомоечной машиной BOSCH. Выложен итальянский фартук, столешница сделана из керамогранита, кран, мойка и дозатор фирмы OMOIKIRI, а так же выведена питьевая вода.
Установлена кровать с подъемным механизмом и матрасом Heaven Prestige. В квартире сделан парящий потолок, супертонкий теневой зазор - установлен во всех комнатах. На балконе установлен теплый пол.
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Новая подборка квартир для тех, кто хочет обойти ремонт стороной. Нашли двушки, в том числе и евродвушки, с хорошим ремонтом. Все они находятся в домах не старше 2000...
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