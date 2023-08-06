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От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

06.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новая подборка квартир для тех, кто хочет обойти ремонт стороной. Нашли двушки, в том числе и евродвушки, с хорошим ремонтом. Все они находятся в домах не старше 2000 года постройки, большинство - в новостройках. Стоимость тоже разная - от 77 до 100 тысяч долларов. Смотрим. 

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Улица Карвата (Партизанский район)

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

19-этажный дом на Карвата, 10/А был построен в 2018 году. Квартира, что продается, находится на 16 этаже и занимает 60,6 м². Кухня - 9,2 м²

В квартире есть две отдельные комнаты, к самой маленькой прилегает застекленная лоджия. Санузел здесь раздельный. Туалет и ванная облицованы плиткой. На полу в комнатах лежит деревянное покрытие, стены покрашены.

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

В шаговой доступности располагаются стадион. Рядом с домом есть 3 детских сада, 2 школы и несколько магазинов.

Квартира стоит 79 900 долларов. "Квадрат" обойдет в 1 318 долларов.

Улица Плеханова (Ленинский район)

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Дом на Плеханова, 48 построили в 2003 году в 19 этажей. Двушка продается на 4 этаже. Ее площадь - 60,1 м², кухня занимает 9,5 м².

В квартире сделан ремонт, но она нуждается в мебели, кухонном гарнитуре и бытовой технике. Санузел - раздельный. В туалете есть умывальник. На полу в квартире лежит ламинат и плитка. Имеется в двушке и застекленная лоджия.

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Недалеко располагается парк имени Чингиза Айтматова и Слепянская водная система.

Стоимость двушки - 84 900 долларов. Метр - 1 413 долларов.

Улица Ржавецкая (Центральный район)

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

25-этажный дом на Ржавецкой, 3 был возведен в 2014 году. Квартира продается на 11 этаже. Общая площадь двушки - 66,5 м², кухня занимает 11,6 м².


От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

В квартире есть совмещенная кухня-гостиная, отдельная детская комната, ванная и туалет, облицованные плиткой. Балкон застеклен, но нуждается в отделке. 

На полу в комнатах уложен ламинат, теплые полы сделаны в прихожей, ванной и части кухни. Мебель и техника останутся после покупки.

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

В пешей доступности от дома находятся школы и детские сады, магазины. В 10 минутах — водохранилище Дрозды.

Квартира обойдется в 97 тысяч долларов. Метр — 1 459 долларов

Улица Брилевская (Октябрьский район)

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Дом на Брилевской, 35 был построен в 25 этажей в 2021 году. Там продается евродвушка в 43,3 м² на 17 этаже.

Квартиру владельцы покупали со свободной планировкой. Одна комната выделена, другая соединена с кухней. Тут есть и застекленная лоджия. Санузел - совмещенный и облицован плиткой. Стены и пол предварительно залиты гидроизоляцией. Здесь и в прихожей сделаны теплые полы. Выделена и небольшая гардеробная. 

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Ближайшая станция метро - "Ковальская Слобода".

Квартира стоит 76 900 долларов. Квадратный метр - 1 776 долларов.

Улица Богдановича (Советский район)

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Продается евродвушка на Богдановича, 132. Дом был построен в 2020 году в 27 этажей. Квартира находится на 17 и занимает 57,7 м².


От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

В квартире обустроена кухня-гостиная, откуда можно попасть на застекленную лоджию. Есть тут гардеробная и совмещенный санузел. 

Кухня оборудована грилем SMEG, посудомоечной машиной BOSCH. Выложен итальянский фартук, столешница сделана из керамогранита, кран, мойка и дозатор фирмы OMOIKIRI, а так же выведена питьевая вода.

Установлена кровать с подъемным механизмом и матрасом Heaven Prestige. В квартире сделан парящий потолок, супертонкий теневой зазор - установлен во всех комнатах. На балконе установлен теплый пол.

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года
От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

Стоит квартира 99 900 долларов. Метр - 1 731 долларов.

 
 
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Новая подборка квартир для тех, кто хочет обойти ремонт стороной. Нашли двушки, в том числе и евродвушки, с хорошим ремонтом. Все они находятся в домах не старше 2000...
 
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