От 77 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом в домах не старше 2000 года

В квартире обустроена кухня-гостиная, откуда можно попасть на застекленную лоджию. Есть тут гардеробная и совмещенный санузел.

Кухня оборудована грилем SMEG, посудомоечной машиной BOSCH. Выложен итальянский фартук, столешница сделана из керамогранита, кран, мойка и дозатор фирмы OMOIKIRI, а так же выведена питьевая вода.

Установлена кровать с подъемным механизмом и матрасом Heaven Prestige. В квартире сделан парящий потолок, супертонкий теневой зазор - установлен во всех комнатах. На балконе установлен теплый пол.