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Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

05.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для тех, кто не потерял надежду подыскать себе дачный домик возле Минска этим летом, у нас хорошие новости: количество предложений на рынке, по заверениям риэлтеров, только растет. Сегодня в нашей традиционной подборке будут дачи, которые не требуют ремонта — заезжай и живи. Все они находятся на разумном расстоянии от МКАД и стоят не дороже 25 тысяч долларов.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

СТ «Елочка», Могилевское направление, 24 км от МКАД

СТ довольно большое и обжитое, рядом со Смиловичами. Дача находится на крайнем, примыкающем к лесу участке.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Дом двухэтажный, необычной А-образной формы. Он утеплен, на окнах (ПВХ) установлены москитные сетки. У главного входа — просторная терраса. Общая площадь — 54 м2.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

На первом этаже находится гостиная с зоной кухни и камином, санузел. На втором - две жилые раздельные комнаты.

В санузле установлены душевая кабина, унитах и умывальник. Вода подогревается в электробойлере.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Участок небольшой — 4,5 сотки. Он ухожен, благоустроен и огорожен. На нем растет сад, имеется небольшой сарай для хранения инвентаря.

Стоимость такой дачи - 25 000 долларов.

СТ «Лесное», Молодечненское направление, 35 км от Минска

Товарищество находится за агрогородком Петришки, рядом с МКАД-2. Сюда легко добраться на электричке или маршрутке.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Дом деревянный, двухэтажный (из бруса 150х150 мм). Снаружи стены утеплены и обшиты имитацией бруса. Фасад пропитан и окрашен. Под домом имеется просторный сухой погреб.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Общая площадь дачи — 63,3 м2. На первом этаже находится гостиная, кухня, санузел и остекленная терраса. На втором — спальни.

Дом полностью готов к проживанию. Отопление печное и электрическое.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Участок 5 соток, ровный, правильной формы, огорожен, с парковкой. Имеются еще летняя кухня, баня со всеми удобствами и комнатой отдыха .

За этот вариант просят 24 900 долларов.

СТ «Семушки», Мядельское направление, 7 км от МКАД

В пяти минутах от товарищества находится озеро Селюты, чуть дальше - Минское море. Подъездные пути хорошие, до СТ — асфальт. Рядом расположены автобусная остановка и магазины.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Дом кирпичный в два этажа плюс погреб. Общая площадь — 62 квадрата. Дача подключена к центральному водопроводу (сезонному), канализация местная. Отопление печное. Санузел доме.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Участок 4 сотки, ровный , квадратной формы, с местом для стоянки автомобиля. Имеется сарай для хранения инвентаря.

Стоимость - 24 500 долларов.

СТ «Мара», Пуховичское направление, 45 км от МКАД

Товарищество небольшое, находится рядом с Руденском. Добраться сюда можно на электричке, ближайшая станция - «Новое село».

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Дом деревянный, в два этажа. Он утеплен, снаружи обшит сайдингом, изнутри отделан деревом. Установлены современные окна ПВХ. Общая площадь — 77 м2.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

На первом этаже разместились кухня и гостиная с печью-камином, на втором — две спальни.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Опление печное, вода сезонная, канализация местная. Установлена антенна и приставка для усиления беспроводного интернета.

Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Участок ровный, правильной формы и довольно большой - 10 соток. Он ухожен и благоустроен.

За этот вариант просят 18 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто не потерял надежду подыскать себе дачный домик возле Минска этим летом, у нас хорошие новости: количество предложений на рынке, по заверениям...
 
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