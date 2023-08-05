Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска
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Источник материала:
realt.by
Для тех, кто не потерял надежду подыскать себе дачный домик возле
Минска этим летом, у нас хорошие новости: количество предложений на рынке, по риэлтеров, только растет. Сегодня в нашей традиционной подборке будут дачи, которые не требуют ремонта — заезжай и живи. Все они находятся на разумном расстоянии от МКАД и стоят не дороже 25 тысяч долларов. заверениям СТ «Елочка», Могилевское направление, 24 км от МКАД
СТ довольно большое и обжитое, рядом со Смиловичами. Дача находится на крайнем, примыкающем к лесу участке.
Дом двухэтажный, необычной А-образной формы. Он утеплен, на окнах (ПВХ) установлены москитные сетки. У главного входа — просторная терраса. Общая площадь — 54 м
2.
На первом этаже находится гостиная с зоной кухни и камином, санузел. На втором - две жилые раздельные комнаты.
В санузле установлены душевая кабина, унитах и умывальник. Вода подогревается в электробойлере.
Участок небольшой — 4,5 сотки. Он ухожен, благоустроен и огорожен. На нем растет сад, имеется небольшой сарай для хранения инвентаря.
такой дачи - Стоимость 25 000 долларов. СТ «Лесное», Молодечненское направление, 35 км от Минска
Товарищество находится за агрогородком Петришки, рядом с МКАД-2. Сюда легко добраться на электричке или маршрутке.
Дом деревянный, двухэтажный (из бруса 150х150 мм). Снаружи стены утеплены и обшиты имитацией бруса. Фасад пропитан и окрашен. Под домом имеется просторный сухой погреб.
Общая площадь дачи — 63,3 м
2. На первом этаже находится гостиная, кухня, санузел и остекленная терраса. На втором — спальни.
Дом полностью готов к проживанию. Отопление печное и электрическое.
Участок 5 соток, ровный, правильной формы, огорожен, с парковкой. Имеются еще летняя кухня, баня со всеми удобствами и комнатой отдыха .
За этот
просят вариант 24 900 долларов. СТ «Семушки», Мядельское направление, 7 км от МКАД
В пяти минутах от товарищества находится озеро Селюты, чуть дальше - Минское море. Подъездные пути хорошие, до СТ — асфальт. Рядом расположены автобусная остановка и магазины.
Дом кирпичный в два этажа плюс погреб. Общая площадь — 62 квадрата. Дача подключена к центральному водопроводу (сезонному), канализация местная. Отопление печное. Санузел доме.
Участок 4 сотки, ровный , квадратной формы, с местом для стоянки автомобиля. Имеется сарай для хранения инвентаря.
- Стоимость 24 500 долларов. СТ «Мара», Пуховичское направление, 45 км от МКАД
Товарищество небольшое, находится рядом с Руденском. Добраться сюда можно на электричке, ближайшая станция - «Новое село».
Дом деревянный, в два этажа. Он утеплен, снаружи обшит сайдингом, изнутри отделан деревом. Установлены современные окна ПВХ. Общая площадь — 77 м
2.
На первом этаже разместились кухня и гостиная с печью-камином, на втором — две спальни.
Опление печное, вода сезонная, канализация местная. Установлена антенна и приставка для усиления беспроводного интернета.
Участок ровный, правильной формы и довольно большой - 10 соток. Он ухожен и благоустроен.
За этот
просят вариант 18 000 долларов.
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Для тех, кто не потерял надежду подыскать себе дачный домик возле Минска этим летом, у нас хорошие новости: количество предложений на рынке, по заверениям...
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