Заезжай и живи. Смотрим хорошие дачи до 25 тысяч долларов возле Минска

Источник материала: realt.by

Для тех, кто не потерял надежду подыскать себе дачный домик возле Минска этим летом, у нас хорошие новости: количество предложений на рынке, по заверениям риэлтеров, только растет. Сегодня в нашей традиционной подборке будут дачи, которые не требуют ремонта — заезжай и живи. Все они находятся на разумном расстоянии от МКАД и стоят не дороже 25 тысяч долларов.

СТ «Елочка», Могилевское направление, 24 км от МКАД

СТ довольно большое и обжитое, рядом со Смиловичами. Дача находится на крайнем, примыкающем к лесу участке.





Дом двухэтажный, необычной А-образной формы. Он утеплен, на окнах (ПВХ) установлены москитные сетки. У главного входа — просторная терраса. Общая площадь — 54 м2.







На первом этаже находится гостиная с зоной кухни и камином, санузел. На втором - две жилые раздельные комнаты. В санузле установлены душевая кабина, унитах и умывальник. Вода подогревается в электробойлере.





Участок небольшой — 4,5 сотки. Он ухожен, благоустроен и огорожен. На нем растет сад, имеется небольшой сарай для хранения инвентаря. Стоимость такой дачи - 25 000 долларов.

СТ «Лесное», Молодечненское направление, 35 км от Минска

Товарищество находится за агрогородком Петришки, рядом с МКАД-2. Сюда легко добраться на электричке или маршрутке.





Дом деревянный, двухэтажный (из бруса 150х150 мм). Снаружи стены утеплены и обшиты имитацией бруса. Фасад пропитан и окрашен. Под домом имеется просторный сухой погреб.





Общая площадь дачи — 63,3 м2. На первом этаже находится гостиная, кухня, санузел и остекленная терраса. На втором — спальни. Дом полностью готов к проживанию. Отопление печное и электрическое.





Участок 5 соток, ровный, правильной формы, огорожен, с парковкой. Имеются еще летняя кухня, баня со всеми удобствами и комнатой отдыха . За этот вариант просят 24 900 долларов.

СТ «Семушки», Мядельское направление, 7 км от МКАД

В пяти минутах от товарищества находится озеро Селюты, чуть дальше - Минское море. Подъездные пути хорошие, до СТ — асфальт. Рядом расположены автобусная остановка и магазины.







Дом кирпичный в два этажа плюс погреб. Общая площадь — 62 квадрата. Дача подключена к центральному водопроводу (сезонному), канализация местная. Отопление печное. Санузел доме.





Участок 4 сотки, ровный , квадратной формы, с местом для стоянки автомобиля. Имеется сарай для хранения инвентаря. Стоимость - 24 500 долларов.

СТ «Мара», Пуховичское направление, 45 км от МКАД

Товарищество небольшое, находится рядом с Руденском. Добраться сюда можно на электричке, ближайшая станция - «Новое село».











Дом деревянный, в два этажа. Он утеплен, снаружи обшит сайдингом, изнутри отделан деревом. Установлены современные окна ПВХ. Общая площадь — 77 м2.





На первом этаже разместились кухня и гостиная с печью-камином, на втором — две спальни.





Опление печное, вода сезонная, канализация местная. Установлена антенна и приставка для усиления беспроводного интернета.





Участок ровный, правильной формы и довольно большой - 10 соток. Он ухожен и благоустроен. За этот вариант просят 18 000 долларов.