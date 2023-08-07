«Бюджетные квартиры в цене не выросли, а элитка подорожала» Риэлтеры рассказали, что происходит на рынке аренды

Источник материала: realt.by

Весной и летом многие решаются сменить арендованное жилье. Тому способствует и новый учебный год: родители ищут квартиры рядом со школами и садами. Не нужно забывать и о студентах, хотя на них ставку риэлтеры уже особо не делают. Кто-то надеется, что освободились варианты получше, где и ремонт сделан свежий, и цена сладкая. В конце концов, предложение постоянно пополняется интересными квартирами, так почему же не испытать удачу? Представители агентств недвижимости поделились своей аналитикой и рассказали, что вообще происходит на рынке и подросли ли цены.

"Единственный тренд, который сохранился с прошлого года - отсутствие студенческого бума"

Руководитель отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая отмечает, что по сравнению с рынком купли-продажи квартир, последнее полугодие в секторе долгосрочной аренды - тишь да благодать. - Единственный тренд, который сохранился с прошлого года - отсутствие студенческого бума. Он начал зарождаться в 2021 году. Тогда осенью собственники массово приходили в агентства с болью о том, что не успели найти себе жильцов. Все повторилось и через год, в 2022-м. Тогда примерно на 15% уменьшился спрос от студентов. Самый главный фактор, который повлиял на ситуацию - достаточное количество общежитий. В этом году и следующем должны возвести еще ряд комплексов, где смогут найти временное жилье около 3800 студентов разных вузов. - Во время пандемии в 2020 году, когда закрылись границы, потери понесли собственники элитных квартир, в которых останавливались представители бизнеса. Часть объектов комфорт-класса также освободили иностранные студенты, которые перешли на дистанционное обучение. Упал спрос и на рынке краткосрочной аренды, многие ушли в долгосрочную, что обострило конкуренцию. - делится эксперт. - В 2021 году начался процесс релокации и без арендаторов осталась еще одна часть квартир комфорт-класса, которые снимали айти-специалисты. Единственный сегмент, в котором особо не было потерь - бюджетные квартиры. Их собственники ориентировались на простых арендаторов - людей из регионов, что приехали в Минск, выпускников вузов, оставшихся в столице, молодых семей и т.д.

Этот год начался с того, что на рынке был профицит предложения - 5 квартир на одного арендатора. За это время у внутреннего арендатора (белоруса) мало что изменилось: зарплаты особо не выросли, но курс доллара вырос на 17% с начала года. Стоимость аренды квартир бюджет-класса полгода стоит на месте. В таблице агентство указало актуальные цены на объекты с разным количеством комнат. - Кто-то скажет, что с арендой стало проще, так как в договорах сейчас все указывают сумму в белорусских рублях, но на деле это касается только договоров аренды коммерческой недвижимости, с квартирами заключается договор найма. Получается, что у нас в 50% договоров найма стоимость формируется в белорусских рублях, остальные же привязаны к валюте. При этом спустя время собственники и тех, и тех квартир, все равно сядут за стол переговоров. Одни не будут упускать возможность заработать на росте доллара, другие не захотят опять искать жильцов из-за того, что этот доллар вырос. Ограниченность по части средств заставляет людей смотреть ультра бюджетное жилье или варианты, которые будут компенсировать расходы на транспорт, например. Нужно отметить, что ряд арендаторов, которые имели накопления, сейчас решились на покупку квартиры из-за хорошей возможности кредитования. Все-таки вкладывать минимум 2 тысячи долларов в год приятнее в свою квартиру, а не платить за чужую.







"В процессе диалога с собственником можно получить скидку в 10-15%"



Другая ситуация наблюдается на рынке элитных квартир и объектов комфорт-класса. Елена Рафальская, директор агентства недвижимости «Риэлти Фокс» отмечает, что рынок потихоньку восстанавливается и двигается к уровню, который был до февраля 2022 года. Сейчас нехватки жилья нет, как и нехватки клиентов. - Последние полтора года рынок аренды сильно менялся. Спрос активно вырос в марте прошлого года. Клиентами были граждане из России, которые снимали жилье на несколько месяцев. Сейчас же такой тенденции нет, но в Минск по-прежнему приезжают дипломаты, бизнесмены, спортсмены, которые ищут квартиры на долгий период. Конечно, это не тот поток людей, который был до февраля 2022 года, физлиц намного меньше. В Минске можно найти однокомнатную квартиру от 150 долларов и выше. В популярных районах, например, Маяк Минска, Минск Мир, Лебяжий однушки с хорошим ремонтом стоят от 350 долларов. Двушки - от 450-500 долларов, трешки - от 500 долларов. На цене будет сказываться и состояние дома, и его возможности: наличие консьержа и паркинг.

- По сравнению с мартом 2022 года сейчас стоимость аренды элитных квартир и комфорт-класса подросла. Но нужно понимать, что ценник, который мы видим в объявлении, обычно не итоговый: всегда есть возможность торга. В процессе диалога с собственником можно получить скидку в 10-15%, если квартира стоит до 900 долларов. 20% готовы снизить владельцы объектов за 900 долларов и выше. На летний сезон в качестве долговременного жилья люди ищут в аренду и дома, в том числе и в Минске. Найти в городе бюджетный вариант с отличным ремонтом, мебелью и дополнительными услугами в районе 700 долларов тяжело. Дорогой сегмент стартует от 1200-1500 долларов в месяц. Пользуются популярностью локации в Дроздах и Сельхозпоселке. В Минском районе дома с бассейном идут от 1500 долларов.



"Меньше 10% квартир снимают иностранцы"

Дмитрий Виноградов, заместитель руководителя отдела аренды АН Гарант Недвижимость говорит, что ситуация с рынком аренды в целом положительная и динамичная. - Если сравнивать январь и июль, то количество сделок по аренде выросло почти в два раза и такая тенденция происходит из года в год, так как весной и летом люди более активно ищут что-то новое. В августе мы прогнозируем увеличение количества сделок, так как запросы от клиентов не уменьшались к концу июля, а только росли, а вот предложение — сократилось. Арендаторы чаще выбирают квартиры в новых домах и с законченным ремонтом и мебелью. В основном люди хотят заехать и жить без лишних затрат, поэтому полученную квартиру в наследство со старым ремонтом и ветхой мебелью без вложений сдать тяжело. А если и возможно, то за небольшие деньги.

Специалисты отдела аренды наблюдают незначительное повышение среднего показателя по стоимости. В начале года она составляла 420-440 долларов, а сейчас около 500 долларов. Квартиры с такой ценой в основном снимают молодые айтишники, пары, семьи, что ждут окончания строительства своей квартиры и иностранцы, приезжающие по рабочим вопросам. Агентство посчитало, что меньше 10% квартир снимают иностранцы. Остальные объекты между собой делят минчане (около 70%) и приезжие из регионов (около 30%). Эксперты заметили, что в 2020 году в период пандемии, популярность городской аренды снизилась и цена аренды дома сравнялась с квартирами. Люди тогда начали рассматривать загородное направление. Таким образом, спрос на дома вырос вдвое. И сейчас это направление пользуется популярностью и набирает обороты, особенно в летний сезон. Среди арендаторов чаще встречаются айтишники, представители посольств и иностранцы в лице россиян и китайцев.