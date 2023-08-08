Фотофакт. Как выглядит недостроенный поселок клубного типа в престижном месте под Минском

Источник материала: realt.by

В конце «нулевых» сразу несколько компаний начали строительство под Минском коттеджных поселков клубного типа. Покупателям обещали закрытые территории, оборудованные места отдыха и прочие плюшки. В итоге, из громких проектов тех лет (Ясная поляна», «Логожеск», «Дубровский квартал» и др.) до финиша пока дошли не все. Так, недавно мы побывали в деревне возле Раубичей, где более 10 лет назад начали строить коттеджный поселок «Крестиново». Посмотрели, как он сейчас выглядит.



Располагается поселок в престижном месте – прямо на берегу Дубровского водохранилища, за Раубичами. Ранее на этой территории в деревне Крестиново были земли местных фермеров.

Заказчиком застройки участка выступила компания «НикольСтудио». Согласно паспорту объекта, который еще висит на воротах, ведущих к стройке, комплекс малоэтажной застройки с объектами соцкульбыта начали возводить в 2011 году, а должны были завершить в 2014-м.



Сейчас поселок не выглядит обжитым. Дома тут хоть и возведены, но в большинстве не имеют отделки. Наиболее готовые к проживанию постройки (возможно, они уже имеют хозяев) находятся в северной части поселка, в южной же – деревянные коттеджи закрывает высокая трава, которая в некоторых местах достигает человеческого роста.







При этом оглядевшись, в поселке можно заметить следы проведенного благоустройства – тут есть фонари и новая детская площадка.



Раньше у поселка был свой сайт «krestinovo.com», но он уже давно недоступен. При этом в интернете сохранились рендеры и описание проекта.









«Крестиново – иной ритм жизни, где время замирает, и вы наслаждаетесь каждым моментом. Теннисные корты, спортивные площадки, зоны для барбекю, комфортабельные беседки, SPA и различные восстанавливающие процедуры − далеко не полный перечень вещей, которые есть в Крестиново», − так представляли проект несколько лет назад .







Клубный поселок по плану насчитывает 12 участков, площадью от 17,5 до 25 соток. Судя по картинкам, предполагалось, что в поселке появится свой пляж и причал для яхт. Ничего из этого пока что нет.







Что касается перспектив, то в короткой беседе по телефону с представителями компании нам ответили следующее: «поселок не заброшен, но в ближайшее время продажи домов в нем вестись не будут, сейчас это нецелесообразно».

