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Фотофакт. Как выглядит недостроенный поселок клубного типа в престижном месте под Минском
08.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце «нулевых» сразу несколько компаний начали строительство под Минском коттеджных поселков клубного типа. Покупателям обещали закрытые территории, оборудованные места отдыха и прочие плюшки. В итоге, из громких проектов тех лет (Ясная поляна», «Логожеск», «Дубровский квартал» и др.) до финиша пока дошли не все. Так, недавно мы побывали в деревне возле Раубичей, где более 10 лет назад начали строить коттеджный поселок «Крестиново». Посмотрели, как он сейчас выглядит.
Сейчас поселок не выглядит обжитым. Дома тут хоть и возведены, но в большинстве не имеют отделки. Наиболее готовые к проживанию постройки (возможно, они уже имеют хозяев) находятся в северной части поселка, в южной же – деревянные коттеджи закрывает высокая трава, которая в некоторых местах достигает человеческого роста.
Раньше у поселка был свой сайт «krestinovo.com», но он уже давно недоступен. При этом в интернете
«Крестиново – иной ритм жизни, где время замирает, и вы наслаждаетесь каждым моментом. Теннисные корты, спортивные площадки, зоны для барбекю, комфортабельные беседки, SPA и различные восстанавливающие процедуры − далеко не полный перечень вещей, которые есть в Крестиново», − так представляли проект несколько лет назад .
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В конце «нулевых» сразу несколько компаний начали строительство под Минском коттеджных поселков клубного типа. Покупателям обещали закрытые...
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