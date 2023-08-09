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Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

09.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем присматриваться к недорогим домикам в деревнях, которые еще рано записывать в реестр ветхого жилья. Сегодня в фокусе нашего внимания крепкие жилые хаты с рабочими печками, электричеством и водой хотя бы в колодце. Все они на расстоянии до 100 километров от Минска и не дороже 5 тясяч долларов.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Цынцевичи, Мядельское направление, 76 км от МКАД

Это небольшая деревня в 15 минутах от города Вилейка. Здесь можно прицениться сразу к двум неплохим домам, которые можно использовать под дачу.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Первый дом 1959 года постройки, деревянный, ухоженный, досмотренный и не требует ремонта. Его общая площадь - 39 м2.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Отопление печное, вода из колодца во дворе, есть электричество.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Дом находится на большом участке площадью 17 соток с садом и огородом. Имеются крепкие хозяйственные постройки, территория огорожена. За все просят 3 400 долларов.

Второй дом, выставленный на продажу в Цынцевичах, построен в 1956 году. Он деревянный, под шиферной крышей. Общая площадь 33 м2.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Отопление печное, вода из колодца, электричество заведено в дом.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Участок большой - 25 соток. На нем имеются две холодные пристройки, 5 сараев, уборная. За этот вариант просят 4 900 долларов, но есть смысл поторговаться.

Лесное, Брестское направление, 85 км от МКАД

Деревня имеет статус агрогородка, в шаговой доступности расположены магазины, остановка общественного транспорта, озеро, школа. Место понравится заядлым грибникам — вокруг отличные леса.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Дом деревянный, крепкий, на 64 квадрата. Внутри сделан ремонт.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Отопление печное, электричество заведено, подключено. Вода из колодца, но по улице проходят центральный водопровод. Имеется возможность подключить газ.

Дом стоит немного особняком, на тихой улице. Участок 13,5 сотки, ровный, огорожен и ухожен. Имеются сараи, погреб, уборная. Стоимость этого варианта3 900 долларов.

Харитоны, Гродненское направление, 80 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая. В двух километрах протекает Западная Березина, лес рядом. Сюда регулярно приезжает автолавка.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Дом крепкий, стоит на хорошем на фундаменте. В нем две комнаты, кухня. Полы и окна еще крепкие, крыша не протекает.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Отопление печное, печки рабочие. Свет есть, вода в колодце на участке рядом с домом.

Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска
Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Размер участка 22,6 сотки. На нем расположены хороший каменный погреб, дощатые и бревенчатые сараи. Бесплатным бонусом является второй дом.

Стоимость 4500 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем присматриваться к недорогим домикам в деревнях, которые еще рано записывать в реестр ветхого жилья. Сегодня в фокусе нашего внимания крепкие жилые хаты...
 
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