Домик в деревне не дороже 5 тысяч долларов. Смотрим варианты в радиусе 100 км от Минска

Источник материала: realt.by

Продолжаем присматриваться к недорогим домикам в деревнях, которые еще рано записывать в реестр ветхого жилья. Сегодня в фокусе нашего внимания крепкие жилые хаты с рабочими печками, электричеством и водой хотя бы в колодце. Все они на расстоянии до 100 километров от Минска и не дороже 5 тясяч долларов.

Цынцевичи, Мядельское направление, 76 км от МКАД

Это небольшая деревня в 15 минутах от города Вилейка. Здесь можно прицениться сразу к двум неплохим домам, которые можно использовать под дачу.





Первый дом 1959 года постройки, деревянный, ухоженный, досмотренный и не требует ремонта. Его общая площадь - 39 м2.







Отопление печное, вода из колодца во дворе, есть электричество.



Дом находится на большом участке площадью 17 соток с садом и огородом. Имеются крепкие хозяйственные постройки, территория огорожена. За все просят 3 400 долларов.

Второй дом, выставленный на продажу в Цынцевичах, построен в 1956 году. Он деревянный, под шиферной крышей. Общая площадь 33 м2.



Отопление печное, вода из колодца, электричество заведено в дом.







Участок большой - 25 соток. На нем имеются две холодные пристройки, 5 сараев, уборная. За этот вариант просят 4 900 долларов, но есть смысл поторговаться.

Лесное, Брестское направление, 85 км от МКАД

Деревня имеет статус агрогородка, в шаговой доступности расположены магазины, остановка общественного транспорта, озеро, школа. Место понравится заядлым грибникам — вокруг отличные леса.





Дом деревянный, крепкий, на 64 квадрата. Внутри сделан ремонт.







Отопление печное, электричество заведено, подключено. Вода из колодца, но по улице проходят центральный водопровод. Имеется возможность подключить газ. Дом стоит немного особняком, на тихой улице. Участок 13,5 сотки, ровный, огорожен и ухожен. Имеются сараи, погреб, уборная. Стоимость этого варианта — 3 900 долларов.

Харитоны, Гродненское направление, 80 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая. В двух километрах протекает Западная Березина, лес рядом. Сюда регулярно приезжает автолавка.







Дом крепкий, стоит на хорошем на фундаменте. В нем две комнаты, кухня. Полы и окна еще крепкие, крыша не протекает.





Отопление печное, печки рабочие. Свет есть, вода в колодце на участке рядом с домом.





Размер участка 22,6 сотки. На нем расположены хороший каменный погреб, дощатые и бревенчатые сараи. Бесплатным бонусом является второй дом. Стоимость — 4500 долларов.