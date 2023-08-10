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Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
10.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Что мы представляем, когда мечтаем об идеальном месте для загородного отдыха? Добротный дом из настоящего бруса, камин в гостиной, уединенный берег озера с собственным пирсом? Вы не поверите, но именно такой
От Минска до деревни Новое Лядно в Витебской области ведет отличная трасса. Мы проезжаем Логойск, Березинский заповедник, Бегомль, Лепель и сворачиваем налево в деревню. От МКАД до загородного дома – 155 километров.
Места вокруг, надо сказать, замечательные − сосновые леса, большое количество озер, чистый воздух. Неудивительно, что в окрестностях открыто сразу несколько известных санаториев, усадеб и баз отдыха. Самый ближайший сосед деревни Новое Лядно – пансионат «Лодэ». Кстати, и сама деревня находится практически на полуострове − в окружении вод Лепельского озера.
В деревянном доме есть все, что необходимо для беззаботного круглогодичного проживания. Тут будет комфортно и снежной зимой, и жарким летом, и в межсезонье. Для этого есть вода (скважина), местная канализация и отопление (электрокотел и батареи). Ну а для создания уютной атмосферы всегда можно разжечь камин.
Что касается инфраструктуры, то рядом в пансионате «Лодэ» есть кафе, зоопарк, пункт проката спортивного инвентаря. В 7 километрах – городок Лепель с магазинами, аптекой, поликлиникой, школой и другими объектами.
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Что мы представляем, когда мечтаем об идеальном месте для загородного отдыха? Добротный дом из настоящего бруса, камин в гостиной, уединенный берег озера с...
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