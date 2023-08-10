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Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

10.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что мы представляем, когда мечтаем об идеальном месте для загородного отдыха? Добротный дом из настоящего бруса, камин в гостиной, уединенный берег озера с собственным пирсом? Вы не поверите, но именно такой дом появился в нашей базе объявлений! В этом коттедже с видом на озеро есть все удобства и даже собственный причал. Мы съездили в озерный Лепельский край и рассмотрели этот интересный дом детально.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

От Минска до деревни Новое Лядно в Витебской области ведет отличная трасса. Мы проезжаем Логойск, Березинский заповедник, Бегомль, Лепель и сворачиваем налево в деревню. От МКАД до загородного дома – 155 километров.

Места вокруг, надо сказать, замечательные − сосновые леса, большое количество озер, чистый воздух. Неудивительно, что в окрестностях открыто сразу несколько известных санаториев, усадеб и баз отдыха.  Самый ближайший сосед деревни Новое Лядно – пансионат «Лодэ». Кстати, и сама деревня находится практически на полуострове − в окружении вод Лепельского озера.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Мы въезжаем в деревню и, кажется, попадаем на курорт. Возле многих домиков можно увидеть лодки, байдарки и другие плавсредства. Это и понятно – ведь рядом такое большое и красивое озеро.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Нужный нам коттедж из яркого красного бруса находится почти в конце деревни – прямо на берегу водоема. Хозяева строили этот дом для себя, планируя отдыхать тут со своей семьей.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Двухэтажный дом – совсем свежий. Его строительство завершилось только в 2021-м году, и тут еще никто не успел пожить. Площадь коттеджа составляет 150 квадратных метров. На первом уровне расположилась прихожая, санузел, кухня и большая гостиная.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

На втором этаже можно найти просторный холл и еще 2 комнаты, в том числе и хозяйскую спальню с балконом, с которого открывается великолепный вид на Лепельское озеро.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

В деревянном доме есть все, что необходимо для беззаботного круглогодичного проживания. Тут будет комфортно и снежной зимой, и жарким летом, и в межсезонье. Для этого есть вода (скважина), местная канализация и отопление (электрокотел и батареи). Ну а для создания уютной атмосферы всегда можно разжечь камин.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Внутри дом отделан самым теплым и душевным материалом – деревом.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Ну а летние вечера лучше всего проводить на открытой веранде.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

К коттеджу примыкает большой ровный участок площадью 12 соток. Здесь есть плодовые деревья и туи. Вся территория огорожена.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

За домом можно заметить небольшую хозпостройку с навесом для машины. При желании новый владелец сможет на участке возвести баню или другие строения – к счастью, размеры земли это позволяют.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Ну и конечно, одно из главных достоинств дома – его расположение. Коттедж находится в уединенном месте, прямо на берегу озера. Зеленая лужайка для солнечных ванн и собственный пирс для купания и рыбалки – в наличии.

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере
Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Что касается инфраструктуры, то рядом в пансионате «Лодэ» есть кафе, зоопарк, пункт проката спортивного инвентаря. В 7 километрах – городок Лепель с магазинами, аптекой, поликлиникой, школой и другими объектами.

Сколько стоит дом?

Стоимость дома − 110 тысяч долларов. На месте возможен торг. Чтобы узнать о доме больше и записаться на просмотр, звоните по телефону +375 29 640-00-44 (Владимир).

Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

 

 
Теги: Минск
 
 
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Что мы представляем, когда мечтаем об идеальном месте для загородного отдыха? Добротный дом из настоящего бруса, камин в гостиной, уединенный берег озера с...
 
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