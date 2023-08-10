Уединенный полуостров со своим пирсом. Нашли классный и недорогой дом на озере

Что касается инфраструктуры, то рядом в пансионате «Лодэ» есть кафе, зоопарк, пункт проката спортивного инвентаря. В 7 километрах – городок Лепель с магазинами, аптекой, поликлиникой, школой и другими объектами.

Сколько стоит дом?