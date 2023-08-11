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Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
11.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько лет назад комиссионки словно получили вторую жизнь. У многих появился интерес к винтажным вещам, открылись новые магазины актуального формата, а инстаграмы минчан запестрели красивыми винтажными интерьерами. Мы сходили в два комиссионных магазина, фотографии из которых так часто можно увидеть у минчан, и посмотрели, что там продается.
Сразу, когда «Комок» только открылся, товаров в нем было немного. В просторном светлом помещении на полках лежала достаточно новая техника и мелочи, которые можно было купить в магазинах и новыми. Сейчас же пустые проходы заставлены мебелью. Например, голландский буфет в стиле ренессан из масива дуба продается за 7 350 рублей. Французскийкожаный гарнитур из дивана и двух кресел в стиле барокко обойдется в 12 тысяч. Угловую витрину из Италии можно купить за 2 650 рублей.
Retro Terra на Красноармейской
Еще один магазин винтажных вещей — Retro Terra на Красноармейской, 21 (он же Retro Тэрапія). Создатели позиционируют пространство как студию с ретро-декором и мебелью. Retro Terra находится на втором этаже заводского помещения, на входе придется преодолеть турникет, а дальше идти ровно по вывескам. И вы попадаете в просторное помещение с большими окнами и стенами, выкрашенными в красивый синий цвет.
— Здесь даже если ничего и не покупать, можно зависнуть надолго, как в музее, — говорит Ольга. Она часто заходит в Retro Terra. — Пару месяцев назад купила себе классный чайный сервиз от Villeroy за сто с чем-то рублей — это стандартная цена для такой пары. Иногда покупаю какие-то мелочи для дома — подсвечники, вазы, картины. Мои знакомые покупали здесь симпатичные винтажные чемоданы для фотосессий.
Что по ценам в Retra Terra. Например, кресло известного дизайнера Филиппа Старка продается за 700 рублей, за 60-120 рублей можно купить винтажные кресла разных моделей под реставрацию, за 15-30 рублей продаются самые разные бидоны, которые напомнят о деревне бабушки. От 15 рублей можно купить старые люстры и абажуры под реставрацию.За 48 рублей можно воссоздать воспоминания из детства и купить диапроектор, диафильмы тоже есть — по рублю.
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Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Несколько лет назад комиссионки словно получили вторую жизнь. У многих появился интерес к винтажным вещам, открылись новые магазины актуального формата, а...
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