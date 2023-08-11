Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Сразу, когда «Комок» только открылся, товаров в нем было немного. В просторном светлом помещении на полках лежала достаточно новая техника и мелочи, которые можно было купить в магазинах и новыми. Сейчас же пустые проходы заставлены мебелью. Например, голландский буфет в стиле ренессан из масива дуба продается за 7 350 рублей. Французскийкожаный гарнитур из дивана и двух кресел в стиле барокко обойдется в 12 тысяч. Угловую витрину из Италии можно купить за 2 650 рублей.