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Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

11.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько лет назад комиссионки словно получили вторую жизнь. У многих появился интерес к винтажным вещам, открылись новые магазины актуального формата, а инстаграмы минчан запестрели красивыми винтажными интерьерами. Мы сходили в два комиссионных магазина, фотографии из которых так часто можно увидеть у минчан, и посмотрели, что там продается.

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

«Комок» на уютной улице около метро «Молодежная»

Комиссионный магазин «Комок» открылся в конце прошлого года на улице Николая Дрозда. Дойти до него можно от станции метро «Молодежная», пройдя по уютной улице с частными домами. Магазин находится в ангаре и занимает достаточно много пространства. 

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Сразу у входа выставлена старая мебель, на стенах висят зеркала и картины, стоит детская люлька и дизайнерский стул, в котором скучает плюшевый медведь из советского детства. Что-то из этого наверняка можно было видеть дома у родителей и бабушек, есть и более редкие модели.

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

В магазине можно зависнуть на несколько часов — но возможно, и за это время рассмотреть все-все не получится. 

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Большинство вещей в магазине подписаны — на некоторых встречаются и описания от бывших владельцев. Вот, например, как описали набор столовых приборов. 

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Целые семейные истории можно прочитать в открытках. Многие из них продаются прямо с письмами и адресами. 

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Сразу, когда «Комок» только открылся, товаров в нем было немного. В просторном светлом помещении на полках лежала достаточно новая техника и мелочи, которые можно было купить в магазинах и новыми. Сейчас же пустые проходы заставлены мебелью. Например, голландский буфет в стиле ренессан из масива дуба продается за 7 350 рублей. Французскийкожаный гарнитур из дивана и двух кресел в стиле барокко обойдется в 12 тысяч. Угловую витрину из Италии можно купить за 2 650 рублей

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Можно в «Комке» найти и необычные товары. Например, игровой автомат продается за 5 500 рублей, за 150 рублей — настоящий утюг, который помещается на ладошке, или антикварный портрет Николы Теслы от коллекционера из Калининграда — за 5 тысяч рублей.  

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Есть в «Комке» и большая коллекция книг (несколько тысяч), винила и пленочных фотоаппаратов.

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Retro Terra на Красноармейской

Еще один магазин винтажных вещей — Retro Terra на Красноармейской, 21 (он же Retro Тэрапія). Создатели позиционируют пространство как студию с ретро-декором и мебелью. Retro Terra находится на втором этаже заводского помещения, на входе придется преодолеть турникет, а дальше идти ровно по вывескам. И вы попадаете в просторное помещение с большими окнами и стенами, выкрашенными в красивый синий цвет.

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Ассортимент здесь тоже очень разнообразный — от елочных шаров, советских значков и журналом до столов и диванов.


Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

— Здесь даже если ничего и не покупать, можно зависнуть надолго, как в музее, — говорит Ольга. Она часто заходит в Retro Terra— Пару месяцев назад купила себе классный чайный сервиз от Villeroy за сто с чем-то рублей — это стандартная цена для такой пары. Иногда покупаю какие-то мелочи для дома — подсвечники, вазы, картины. Мои знакомые покупали здесь симпатичные винтажные чемоданы для фотосессий. 

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

Что по ценам в Retra Terra. Например, кресло известного дизайнера Филиппа Старка продается за 700 рублей, за 60-120 рублей можно купить винтажные кресла разных моделей под реставрацию, за 15-30 рублей продаются самые разные бидоны, которые напомнят о деревне бабушки. От 15 рублей можно купить старые люстры и абажуры под реставрацию.За 48 рублей можно воссоздать воспоминания из детства и купить диапроектор, диафильмы тоже есть — по рублю.  

Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске
Портрет Николы Теслы за 5 тысяч и диапроектор. Посмотрели, что продается в инстаграмных комиссионках в Минске

 
 
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Несколько лет назад комиссионки словно получили вторую жизнь. У многих появился интерес к винтажным вещам, открылись новые магазины актуального формата, а...
 
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