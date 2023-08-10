Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована

Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. К слову, первый дом собирались сдать еще в марте, но из-за не готовности подъездных дорог, сдачу перенесли .

По новой проектной декларации всем желающим предлагаются квартиры в домах №2, 5 и 6. Это – два столбика с общим стилобатом и 4-х подъездная угловая многоэтажка. Дома со встроенными помещениями, а также паркинг, начали возводить совсем недавно (в июле), сдать же всю третью очередь в эксплуатацию должны в 2026 году.