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Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована
10.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет довольно быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на участке рядом с метро «Грушевка» ничего не было, а сейчас тут уже стоят три жилые высотки. Квартиры в первых домах «Квартала на Грушевке» практически проданы, а сегодня в газете «Звязда» появилась проектная декларация на жилье в домах третьей очереди. Эти новостройки только начали строить – сдать их собираются в 2026 году.
Напомним, что на участке, который
Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. К слову, первый дом собирались сдать еще в марте, но из-за не готовности подъездных дорог, сдачу
По новой проектной декларации всем желающим предлагаются квартиры в домах №2, 5 и 6. Это – два столбика с общим стилобатом и 4-х подъездная угловая многоэтажка. Дома со встроенными помещениями, а также паркинг, начали возводить совсем недавно (в июле), сдать же всю третью очередь в эксплуатацию должны в 2026 году.
В жилом доме № 2 по генплану будет 19 этажей и 355 квартир. Сейчас тут предлагаются:
− 54 однокомнатные квартиры в 1-й секции площадью 47-74 «квадрата» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 36 двухкомнатных квартир в 1-й секции площадью 60-88 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 36 однокомнатных квартир во 2-й секции площадью 42-46 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 54 двухкомнатные квартиры во 2-й секции площадью 55-90 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов
− 54 однокомнатные квартиры в 3-й секции площадью 42-46 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 17 двухкомнатных квартир 17 в 3-й секции площадью 92 «квадрата» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 53 однокомнатные квартиры в 4-й секции площадью 46 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 доллавро;
− 51 двухкомнатная квартира в 4-й секции площадью 60-90 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов.
В жилом доме № 5 будет 20 этажей и 126 квартир. Тут предлагают:
− 102 однокомнатные квартиры площадью 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 17 двухкомнатных квартир площадью 46-49 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 6 трехкомнатных квартир площадью 87-92 «квадрата» стоимостью от 1150-1350 долларов;
− 1 пятикомнатную квартиру площадью 130 «квадратов» стоимостью от 1150-1350 долларов.
В жилом доме № 6 (столбик, аналогичный дому №5) также будет 20 этажей и 126 квартир. Тут предлагают:
− 102 однокомнатные квартиры площадью 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 17 двухкомнатных квартир площадью 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;
− 6 трехкомнатных квартир площадью 87-92 «квадрата» стоимостью от 1150-1350 долларов;
− 1 пятикомнатную квартиру площадью 130 «квадратов» стоимостью от 1150-1350 долларов.
Отмечается, что на предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади и условий оплаты строящегося жилого дома.
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Этот жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет довольно быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на участке рядом с метро «Грушевка» ничего не было,...
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