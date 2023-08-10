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Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована

10.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет довольно быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на участке рядом с метро «Грушевка» ничего не было, а сейчас тут уже стоят три жилые высотки. Квартиры в первых домах «Квартала на Грушевке» практически проданы, а сегодня в газете «Звязда» появилась проектная декларация на жилье в домах третьей очереди. Эти новостройки только начали строить – сдать их собираются в 2026 году.

Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована
Так будущие новостройки выглядят на рендерах.

Напомним, что на участке, который начали осваивать только весной 2021 года, сейчас подрастают три жилых высотки. На очереди – строительство еще трех (именно они и поступили в продажу). Застройщиком проекта выступает «ГрандХаузИнжениринг». Эту территорию вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в апреле 2019-го года. Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за рекордные 19 миллионов. В 2020-м году мы показывали, как проходит снос последних усадеб района.

Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. К слову, первый дом собирались сдать еще в марте, но из-за не готовности подъездных дорог, сдачу перенесли.

По новой проектной декларации всем желающим предлагаются квартиры в домах №2, 5 и 6. Это – два столбика с общим стилобатом и 4-х подъездная угловая многоэтажка. Дома со встроенными помещениями, а также паркинг, начали возводить совсем недавно (в июле), сдать же всю третью очередь в эксплуатацию должны в 2026 году.

Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована
Первый дом комплекса уже возведен, еще два сдадут в следующем году. Фото с сайта застройщика.

В жилом доме № 2 по генплану будет 19 этажей и 355 квартир. Сейчас тут предлагаются:

− 54 однокомнатные квартиры в 1-й секции площадью 47-74 «квадрата» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 36 двухкомнатных квартир в 1-й секции площадью 60-88 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 36 однокомнатных квартир во 2-й секции площадью 42-46 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 54 двухкомнатные квартиры во 2-й секции площадью 55-90 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов

− 54 однокомнатные квартиры в 3-й секции площадью 42-46 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 17 двухкомнатных квартир 17 в 3-й секции площадью 92 «квадрата» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 53 однокомнатные квартиры в 4-й секции площадью 46 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 доллавро;

− 51 двухкомнатная квартира в 4-й секции площадью 60-90 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов.


Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована

В жилом доме № 5 будет 20 этажей и 126 квартир. Тут предлагают:

−  102 однокомнатные квартиры площадью 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

 −  17 двухкомнатных квартир площадью 46-49 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 6 трехкомнатных квартир площадью 87-92 «квадрата» стоимостью от 1150-1350 долларов;

− 1 пятикомнатную квартиру площадью 130 «квадратов» стоимостью от 1150-1350 долларов.

В жилом доме № 6 (столбик, аналогичный дому №5) также будет 20 этажей и 126 квартир. Тут предлагают:

−  102 однокомнатные квартиры площадью 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

 −  17 двухкомнатных квартир площадью 46-49 «квадратов» стоимостью от 1200-1500 долларов;

− 6 трехкомнатных квартир площадью 87-92 «квадрата» стоимостью от 1150-1350 долларов;

− 1 пятикомнатную квартиру площадью 130 «квадратов» стоимостью от 1150-1350 долларов.

Отмечается, что на предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади и условий оплаты строящегося жилого дома.


Рядом с метро «Грушевка» предлагают более 600 квартир. Узнали цену на стадии котлована

 
Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет довольно быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на участке рядом с метро «Грушевка» ничего не было,...
 
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