«Строили даже в мороз». Как сын вместе с отцом отремонтировали столетний дом у Голубых озер

Дом с участком Олег с родителями купили в 2008 году за 4500 долларов, а за годы ремонта вложили в него около 30 тысяч долларов.

- Конечно, это очень много. На сегодняшний день, если бы мне предложили заново пройти весь путь: от начала реконструкции до момента заработка на усадьбе, я бы несколько раз подумал, прежде чем влезать во что-то подобное. Но как говорят: “Дальше заходит тот, кто не знает, куда идет”. Так было и со мной. Я просто влюблен в Голубые озера, верил в их потенциал. Так получилось, что они ответили мне тем же, позволили реализовать себя в них: показать белорусам природу, о которой они не знают.