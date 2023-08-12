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По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

12.08.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что лучше - квартира или загородный дом? Готового ответа у нас нет, у каждого варианта свои плюсы и минусы. А что если добавить конкретики и предложить вам альтернативу: просторный дом за МКАДом, с большим участком, отделкой, высоким уровнем комфорта за те же деньги, за которые можно купить лишь трешку на вторичке? У нас сегодня как раз такие варианты - новые коттеджи до 85 тысяч долларов в получасе от Минска.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Дещенка, Слуцкое направление, 30 км от МКАД

Деревня большая, имеет статус агрогородка. В ней расположены садик с бассейном, школа, несколько магазинов, конно-спортивный клуб.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Площадь этого двухэтажного дома – 198,3 м2. Строился по индивидуальному проекту, из газосиликатных блоков, толщиной 500 мм, с крышей из шведской металлочерепицы (SSAB).


По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

В нем пять спален, гостиная, кухня, два санузла, топочная, подсобная комната. Внутри дома выполнена частичная чистовая отделка. Полы всего первого этажа выложены плиткой, так же как и лестница, и коридор второго этажа. Стены первого этажа подготовлены под покраску или оклейку обоями. Потолки в гостиной натяжные, в комнатах и кухне – оштукатурены.

Санузел и топочная полностью оборудованы и функционируют.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Отапливается дом газовым котлом и теплыми полами, водопровод центральный, канализация – местная.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Размер участка — 25 соток. Он огорожен, частично благоустроен.

Стоимость этого дома — 85 000 долларов.

Корзуны, Могилевское направление, 23 км от МКАД

Деревня расположена рядом со съездом с трассы М-4 и практически на берегу реки Волма. Вся необходимая инфраструктура и исторические достопримечательности находятся в соседних Смиловичах. До Минска можно добраться за 10-15 минут на машине, маршрутки и автобусы ходят с интервалом 30 минут.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Здесь продается современный дом с готовым интерьером. Он одноэтажный, из блоков, на ленточном монолитном фундаменте. Фасад комбинированный — деревянная обшивка и металлопрофиль.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Общая площадь — 120 квадратов. Внутри гостиная, большая кухня, спальни, санузел и мини-котельная. Все полы в доме из плитки, с подогревом. Отопление электрическое.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Водопровод центральный, канализация местная (септик на 13 м3). Имеется видеонаблюдение и усилитель GSM.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Участок (15 соток) огражден со всех сторон, благоустроен.

Стоимость дома - 85 000 долларов.

Чуденичи, Логойское направление, 23 км от МКАД

Это новый коттеджный поселок, развивающийся рядом со старой частью деревни. Место интересное и перспективное: до Минска недалеко, рядом спорткомплекс «Раубичи» и два популярных горнолыжных комплекса («Силичи» и «Логойск»). В 300 метрах от дома расположен зарыбленный сельсоветом пруд, чуть дальше — лес с грибами.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Год постройки - 2019 год. Дом одноэтажный, с возможностью обустроить мансардный этаж.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Фундамент под ним ленточный железобетонный, стены — из газосиликатных блоков (400 мм), на крыше — ондулин. Фасад оштукатурен, но без финишного декоративного покрытия.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Общая площадь - 93 квадрата. На них расположились три отдельные жилые комнаты, гостиная-кухня, санузел, котельная и дополнительное отапливаемое помещение.

Дом полностью готов к проживанию, однако имеются мелкие незавершённости по отделке.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Отопление — электрическое (льготный тариф), водопровод центральный, канализация местная. Можно перейти и на газ — труба проходит по улице. Проведены телефон и оптоволокно, установлено видеонаблюдение.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Участок — 12 соток. Благоустройства и забора нет.

Стоимость - 79 900 долларов.

Вызволенье, Брестское направление, 36 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая, в живописном месте Дзержинского района.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Дом новый, достроен в 2023 году. Стоит на монолитном фундаменте, стены из керамзитобетонных блоков, на крыше - керамическая черепица.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Он одноэтажный, общая площадь — 91,7 м2. Планировка простая: три спальни, гостиная-кухня, тамбур, котельная, раздельный санузел. Высота потолков — 3,15 м. Коттедж готов на 95%, для того, чтобы заехать и жить, осталось только доделать потолки, плинтуса и розетки с выключателями.

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить
По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Все необходимые для комфортной жизни коммуникации (вода и электричество) разведены по дому. Дом отапливается при помощи системы «теплый пол» (электрический, управляется через мобильное приложение). Канализация местная, водопровод от своей скважины (80 метров).

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

 
Теги: Минск
 
 
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Что лучше - квартира или загородный дом? Готового ответа у нас нет, у каждого варианта свои плюсы и минусы. А что если добавить конкретики и предложить вам...
 
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