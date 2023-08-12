По цене трешки, недалеко от Минска: новые загородные дома, в которых можно сразу жить

Источник материала: realt.by

Что лучше - квартира или загородный дом? Готового ответа у нас нет, у каждого варианта свои плюсы и минусы. А что если добавить конкретики и предложить вам альтернативу: просторный дом за МКАДом, с большим участком, отделкой, высоким уровнем комфорта за те же деньги, за которые можно купить лишь трешку на вторичке? У нас сегодня как раз такие варианты - новые коттеджи до 85 тысяч долларов в получасе от Минска.

Дещенка, Слуцкое направление, 30 км от МКАД

Деревня большая, имеет статус агрогородка. В ней расположены садик с бассейном, школа, несколько магазинов, конно-спортивный клуб.







Площадь этого двухэтажного дома – 198,3 м2. Строился по индивидуальному проекту, из газосиликатных блоков, толщиной 500 мм, с крышей из шведской металлочерепицы (SSAB).









В нем пять спален, гостиная, кухня, два санузла, топочная, подсобная комната. Внутри дома выполнена частичная чистовая отделка. Полы всего первого этажа выложены плиткой, так же как и лестница, и коридор второго этажа. Стены первого этажа подготовлены под покраску или оклейку обоями. Потолки в гостиной натяжные, в комнатах и кухне – оштукатурены. Санузел и топочная полностью оборудованы и функционируют.









Отапливается дом газовым котлом и теплыми полами, водопровод центральный, канализация – местная.



Размер участка — 25 соток. Он огорожен, частично благоустроен. Стоимость этого дома — 85 000 долларов.

Корзуны, Могилевское направление, 23 км от МКАД

Деревня расположена рядом со съездом с трассы М-4 и практически на берегу реки Волма. Вся необходимая инфраструктура и исторические достопримечательности находятся в соседних Смиловичах. До Минска можно добраться за 10-15 минут на машине, маршрутки и автобусы ходят с интервалом 30 минут.



Здесь продается современный дом с готовым интерьером. Он одноэтажный, из блоков, на ленточном монолитном фундаменте. Фасад комбинированный — деревянная обшивка и металлопрофиль.







Общая площадь — 120 квадратов. Внутри гостиная, большая кухня, спальни, санузел и мини-котельная. Все полы в доме из плитки, с подогревом. Отопление электрическое.







Водопровод центральный, канализация местная (септик на 13 м3). Имеется видеонаблюдение и усилитель GSM.





Участок (15 соток) огражден со всех сторон, благоустроен. Стоимость дома - 85 000 долларов.

Чуденичи, Логойское направление, 23 км от МКАД

Это новый коттеджный поселок, развивающийся рядом со старой частью деревни. Место интересное и перспективное: до Минска недалеко, рядом спорткомплекс «Раубичи» и два популярных горнолыжных комплекса («Силичи» и «Логойск»). В 300 метрах от дома расположен зарыбленный сельсоветом пруд, чуть дальше — лес с грибами.





Год постройки - 2019 год. Дом одноэтажный, с возможностью обустроить мансардный этаж.



Фундамент под ним ленточный железобетонный, стены — из газосиликатных блоков (400 мм), на крыше — ондулин. Фасад оштукатурен, но без финишного декоративного покрытия.







Общая площадь - 93 квадрата. На них расположились три отдельные жилые комнаты, гостиная-кухня, санузел, котельная и дополнительное отапливаемое помещение. Дом полностью готов к проживанию, однако имеются мелкие незавершённости по отделке.







Отопление — электрическое (льготный тариф), водопровод центральный, канализация местная. Можно перейти и на газ — труба проходит по улице. Проведены телефон и оптоволокно, установлено видеонаблюдение.



Участок — 12 соток. Благоустройства и забора нет. Стоимость - 79 900 долларов.

Вызволенье, Брестское направление, 36 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая, в живописном месте Дзержинского района.







Дом новый, достроен в 2023 году. Стоит на монолитном фундаменте, стены из керамзитобетонных блоков, на крыше - керамическая черепица.



Он одноэтажный, общая площадь — 91,7 м2. Планировка простая: три спальни, гостиная-кухня, тамбур, котельная, раздельный санузел. Высота потолков — 3,15 м. Коттедж готов на 95%, для того, чтобы заехать и жить, осталось только доделать потолки, плинтуса и розетки с выключателями.











Все необходимые для комфортной жизни коммуникации (вода и электричество) разведены по дому. Дом отапливается при помощи системы «теплый пол» (электрический, управляется через мобильное приложение). Канализация местная, водопровод от своей скважины (80 метров).





