«Не всегда стоит ориентироваться на метро». Спросили у эксперта, как выбрать квартиру студенту. Вот варианты

Источник материала: realt.by

До нового учебного года осталось совсем мало времени, вступительные экзамены уже позади и, казалось бы, можно выдохнуть, но у студентов появляется новая проблема — найти жилье. Особенно остро вопрос стоит у тех, кто приезжает учиться в Минск из других городов. Есть счастливчики, которым вопрос с жильем могут решить родители. Realt пообщался с такими семьями, спросил эксперта, как выбрать квартиру ребенку-студенту, и подобрал варианты из базы Realt. Если всей суммы на покупку жилья сейчас нет, «Беларусбанк» выдает кредит «Ипотека Экспресс» под 14,4% годовых.

Казалось бы, родители могут купить квартиру ребенку — много лет копили деньги или готовы платить по кредиту «Ипотека Экспресс» от «Беларусбанка», но что делать дальше, на какие критерии обратить внимание? О том, как выбирать квартиру для студента мы спросили у замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрея Чернышева.





«Хорошая альтернатива — свежие квартиры на вторичке» — Выбирая район, родители студентов чаще всегда хотят, чтобы ребенок мог максимально быстро и просто добраться до вуза. Поэтому главный вопрос, который мы задаем, куда поступил студент и где находится его университет или лицей. Исходя из этого мы понимаем, что нет плохих районов для жизни студента. Квартира может быть и на условной Ангарской — на такие локации тоже есть спрос, потому что они давно видоизменились. Сегодняшняя Ангарская — это далеко не та улица, какой ее помнят 10-15 лет назад. Там уже несколько раз поменялось население, вечером можно спокойно гулять, а до метро комфортно добраться на общественном транспорте.

Но привязка расположения квартиры к вузу актуальна только для студентов начальных курсов, считает Андрей. — Во-первых, уже ко второму курсу студенты чаще всего неплохо исследовали Минск и понимают, что передвигаться по городу совсем не страшно. А во-вторых, покупка квартиры — это долгосрочное вложение и жить в ней, скорее всего, ребенок будет и после окончания университета. Зачастую родители привязываются к метро, но это не совсем правильный подход. Метро — это, безусловно, бонус Минска, но есть прямые автобусы и троллейбусы, которые идут напрямую к вузу. Иногда бывает, что на метро приходится добираться в два раза дольше, чем на автобусе.



Выбирая между новостройкой или вторичкой, стоит отталкиваться от бюджета, считает специалист. — Безусловно, новая вещь лучше, чем вещь бывшая в употреблении — так и с недвижимостью. В новостройке гораздо менее вероятны проблемы с сантехникой или электрикой. Плюс играет роль окружение, в котором будет жить новый владелец. В новостройке в основном это будут молодые семьи. Но стоит понимать, что новостройки будут стоить дороже, плюс придется покупать мебель и вложиться в ремонт. Хорошая альтернатива — свежие квартиры на вторичке, готовые к проживанию, которые продаются с ремонтом, мебелью, а иногда и с техникой.

Если нашелся привлекательный вариант, но стоит он дороже обозначенного вами бюджета, поможет кредит на приобретение жилья «Ипотека Экспресс» от «Беларусбанка » . Его выдают сроком до 20 лет под 14,4% годовых.

Стоит ли детально изучать инфраструктуру района, в котором расположена квартира для студента? — Студенческая инфраструктура обычно сконцентрирована вокруг вуза. А магазины у дома сейчас есть практически на каждом шагу и не в одном экземпляре — это единственное, что может понадобиться. Подстраиваться под, например, поликлинику, не очень логично. Стоит просто узнать, где она находится. А что делать, если в семье два ребенка-студента? — Лучший вариант для двух детей — это двушка с изолированными комнатами. Может быть и евродвушка с хорошим зонированием. В условиях ограниченного бюджета детям иногда покупают однушку, где жилую комнату отдают сестре, а брат вынужден спать в кухне. Но вопрос, на какое время их хватит жить в таком формате, а важно смотреть на будущее. Точно в таком случае не подойдет квартира-студия, пусть и достаточно большой площади - по причине сложности ее зонирования на отдельные комнаты, даже при наличии нескольких окон.



«Приехали посмотреть первую квартиру, ее и купили» Татьяна и Александр покупали дочери квартиру в начале 2010-х, когда она поступила в университет. — Хотелось снять с дочки проблему с жильем и дать ей какой-то старт в Минске. Когда дочь поступила в вуз, ей только исполнилось 17 лет и наверняка купить жилье самостоятельно в ближайшие годы для нее было бы нереально. Семья решила купить квартиру, в которой дочка могла бы жить и после окончания университета. — Поэтому мы рассматривали в том числе и двушки. Чтобы на первых порах было комфортно в будущем жить и с семьей. В остальном критерии были достаточно общие — хотели метро в шаговой доступности (только приехала в Минск), нормальный ремонт, чтобы можно было заехать сразу после покупки (учебный год уже начался) и относительно новый район. В результате, говорит Татьяна, с квартирой повезло. Это оказался первый, а в результате и единственный вариант, который посмотрели. — Еще когда были дома, мы мониторили с дочкой объявления, созванивались буквально с парой продавцов. А на просмотр договорились только с одним. Приехали смотреть квартиру — буквально за 20 минут все посмотрели, обсудили и решили, что будем брать. Дочка закончила вуз уже десять лет назад и квартирой до сих пор довольна.

«Выбирать квартиру начала раньше, чем сын готовиться к экзаменам» Ольга покупала квартиру для сына-студента. И у нее поиски подходящего варианта заняли гораздо больше времени. — Подбирать варианты я начала еще задолго до того, как Антон стал студентом. Он еще учился в 10-м классе и даже не начинал готовиться к экзаменам, а мы уже искали варианты, — улыбается Ольга. — По бюджету хотелось уложиться в 45 тысяч долларов, а лучше бы даже в 40 тысяч. На часть суммы я брала кредит, плюс оплата обучения. В результате Ольга купила однушку с нормальным ремонтом в хрущевке недалеко от Тракторного завода. — На сегодня я бы, возможно, сделала иначе — все-таки взяла чуть больше кредит и посмотрела вариант в Минск Мире или каком-то другом современном ЖК. Но когда покупали квартиру несколько лет назад, не было возможности тратиться и на ремонт, мебель и технику в новостройке. В любом случае, если сын захочет, он сможет продать эту квартиру и купить то, что ему нравится больше. Но сейчас его всё устраивает.

Чтобы не ошибиться с размером кредита и подобрать комфортную сумму, которую нужно будет выплачивать ежемесячно, воспользуйтесь кредитным калькулятором и рассчитайте ежемесячные платежи.

Какие есть варианты квартир для студентов? однушка рядом с Логойским трактом Аккуратнаярядом с Логойским трактом Дом 2017 года постройки. В квартире просторная кухня и большая комната. Общая площадь занимает около 40 квадратных метров.



















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