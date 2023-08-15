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«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

15.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сергей вместе с семьей живет в Витебске. Семь лет назад парень получил в подарок классические 5 соток вместе с небольшим сезонным домиком. Неожиданно дачные хлопоты так увлекли горожанина, что сегодня отдых в деревне для него – лучше всех курортов вместе взятых. Особенно Сергею нравится мастерить. Постепенно на даче появились беседка, качели, песочница, а также полки для цветов, модные реечные кресла и множество других предметов. Своим творчеством парень (от имени кота Тимофея) делится в Инстаграме. Мы захватили пиво «Лiдскае Нулёвачка», съездили на дачу к Сергею и посмотрели на тот самый «Тимохин дом».

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

«Завел блог — и как будто открылось второе дыхание»

На своем дачном участке в 20 километрах от Витебска Сергей, его жена Аня и сынишка Матвей бывают обычно по выходным. Компанию им часто составляет мама Сергея — Светлана. Бывает, что хозяева приезжают сюда в середине рабочей недели на пару часов, чтобы полить огород. Ну и конечно на даче проводят все отпуска и праздники.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
В жаркий летний день, занимаясь дачными делами, можно наполнить бокалы безалкогольным пивом «Лiдскае Нулёвачка».

— Эту дачу нам отдали родственники, которые ей не пользовались. В самом доме мы мало что меняли. Поставили свою мебель и привнесли каких-то деталей в интерьер. Настоящий капитальный ремонт 40-летней постройки – пока лишь в планах. Сейчас же все наши усилия сосредоточены снаружи. Раньше здесь был только огород, сейчас же есть и качели, и беседка, и зона барбекю. Ну а огород мы всё уменьшаем и уменьшаем, чтобы появлялось больше простора для творчества, — смеется Сергей.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

Активному отдыху на даче способствует и офисная работа Сергея. Говорит, что после 8-часового сидения в кресле за компьютером (парень работает в Витебске инженером) очень хочется физической активности на свежем воздухе.


«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
Атмосфера лета: река, теплый ветерок, удочка и «Лiдскае Нулёвачка».

— В какой-то момент мне уже показалось, что развернуться здесь негде. Колодец сделали, парковку с воротами тоже, беседку поставили, дорожки начали, столик, кресла и так по мелочи тоже соорудили. Но тут весной я завел свой блог, и у меня как будто открылось второе дыхание. Теперь энтузиазма и идей всё больше. В следующем году собираюсь строить небольшую баню — фундамент для нее уже залит.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

Пока что у странички Сергея чуть более 900 подписчиков. В основном это девушки, которые хвалят мужчину за золотые руки и творческий подход. Называется блог «Тимохин дом», ведь ведет его молодой человек от имени игрушечного кота Тимофея. Котика, кстати, сделала жена Аня.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

На участке растет лаванда, которую собирают в ароматные мешочки

Обращаем внимание, что дом Сергея — один их самых ярких в округе.

— Когда мы стали хозяевами этого дома, старая краска на фасаде уже выцвела. Я решил его перекрасить. Однажды на выезде из Витебска заметил яркий фиолетово-красный дом. Решил, что хочу что-то подобное. Мне нравится фиолетовый цвет, даже жалко, что его редко используют. Ну а красный я заменил на желтый – это сочетание мне показалось более интересным. В соцсетях, кстати, было несколько хейтеров, которые критиковали этот цвет. Но после их сообщений мне мой фиолетовый дом стал еще больше нравиться. Ну не всем же быть серыми! Тем более я сейчас и лавандой понемногу начал заниматься.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

Капризный горный цветок Сергей посадил несколько лет назад. Говорит, что особых трудностей с выращиванием и уходом не было. Главное — успевать вовремя срезать и сушить цветки. В этом году парень заказал у знакомой тканевые мешочки и уже наполнил их ароматными сухоцветами. Всё это пойдет на подарки. На следующий год лавандовую клумбу планирует расширить.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

Для создания различных композиций Сергей использует то, что не пригодилось в хозяйстве. Так, когда-то на месте беседки стояла старая береза, которую пришлось спилить. Само дерево пустили на дрова, а из оставшихся березовых веток Сергей сделал оленя, заборчик для мангала и ножки для столика.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

А вот бабочки на фасаде дома, как и медведь, который встречает гостей на воротах, остались в наследство от прежних хозяев. Как будто предчувствовали, что новые владельцы оценят и не дадут состариться.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

Необычные медальоны с цветами, которыми украшена беседка – тоже дело рук молодого человека. Такие изделия Сергей создает для дома, а еще часто дарит друзьям и знакомым.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

Молодой человек показывает нам одну из зон отдыха. Модное нынче кресло «Кентукки» Сергей сделал сам, воспользовавшись инструкцией из интернета.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

— Когда я увидел, за сколько подобные кресла сейчас продают (200-250 рублей минимум), то подумал, что лучше попробую сделать их сам. Нашел конкретную инструкцию и сделал. Вышло в четыре раза дешевле и, кажется, неплохо.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
Пикник на траве с овощами из собственного огорода и напитком с любимым вкусом? Отличная идея! А после «Лiдскае Нулёвачка» можно без проблем взяться за инструменты.

«На зиму в квартиру я беру домашние задания»

Вообще, отдых на даче для Сергея — это точно не гамак под яблонькой.

— Дом и сад постоянно требуют ухода. Ну и плюс у меня всегда заготовлен целый список дел на год вперед. Я люблю планировать, чем буду заниматься.

Замечаем во дворе деревянную мельницу. Она, естественно, тоже сделана руками Сергея.

— Я раньше видел такие скульптуры, их продают вдоль трасс. Загорелся сделать своими руками. Обычно я беру себе на зиму в квартиру какое-то домашнее задание, чтобы не сильно скучать. Вот эту мельницу и делал долгими вечерами. Покрасил, потом сюда привез. Было еще смешно, потому что мы ее везли в марте, а снега тут было по колено. В итоге пришлось оставить машину, сходить за санками и уже на них дотащить мельницу сюда.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

На своем огороде молодые хозяева выращивают почти всё, кроме картошки. На грядках и в теплице можно найти помидоры, огурцы, перцы, много зелени, зеленый горошек. За семь лет на участке прибавилось плодовых деревьев и цветов. Тут есть яблони, сливы, вишни, смородина. Недавно посадили еще и голубику. А на новой клумбе радуют глаз васильки.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

— А есть какой-то любимый уголок на даче?

— Наверное, это моя беседка. Хоть там и есть открывающиеся прозрачные створки, в принципе, в ней можно уединиться и скрыться от всех. Так как я по натуре интроверт, мне там очень уютно. Правда, сидеть на месте, честно говоря, удается редко. Вот весной на свой день рождения я сделал себе подарок — приехал на любимую дачу и отдыхал тут в одиночестве целых четыре дня. Родные отнеслись к этому с пониманием. Они знают, что мне это необходимо.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

В доме, который пока еще не подвергся глобальной переделке, тоже можно найти множество авторских вещей. Тут есть и необычная люстра, и картины.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

А еще хозяин преобразил старый балкон, который раньше никак не использовался. Сделал там зону для релакса, импровизированную барную стойку и два высоких стула. Говорит, вечером тут можно слушать птиц и смотреть на звезды.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

На своей даче ребята отдыхают с апреля по ноябрь. Для обогрева, если нужно, используют печку. Весной тут вовсю высаживают растения, летом – занимаются огородом и другими хозяйственными делами, а вот осенью, когда не надо ни траву косить, ни поливать, у семьи появляется время для себя.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
На даче всегда можно поиграть в мяч с перерывом на «Лiдскае Нулёвачка».

Спрашиваем у молодого человека, нет ли у него идеи — переехать за город насовсем.

— Подозреваю, что лет через 20, когда сын вырастет, мы вполне можем перебраться сюда, как минимум, на всё лето. Для этого, правда, предстоит еще много сделать. Так что всё впереди.

«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

 
Теги: Витебск
 
 
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Сергей вместе с семьей живет в Витебске. Семь лет назад парень получил в подарок классические 5 соток вместе с небольшим сезонным домиком. Неожиданно дачные...
 
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