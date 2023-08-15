«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта

На участке растет лаванда, которую собирают в ароматные мешочки

Обращаем внимание, что дом Сергея — один их самых ярких в округе.

— Когда мы стали хозяевами этого дома, старая краска на фасаде уже выцвела. Я решил его перекрасить. Однажды на выезде из Витебска заметил яркий фиолетово-красный дом. Решил, что хочу что-то подобное. Мне нравится фиолетовый цвет, даже жалко, что его редко используют. Ну а красный я заменил на желтый – это сочетание мне показалось более интересным. В соцсетях, кстати, было несколько хейтеров, которые критиковали этот цвет. Но после их сообщений мне мой фиолетовый дом стал еще больше нравиться. Ну не всем же быть серыми! Тем более я сейчас и лавандой понемногу начал заниматься.