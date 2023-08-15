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«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
15.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сергей вместе с семьей живет в Витебске. Семь лет назад парень получил в подарок классические 5 соток вместе с небольшим сезонным домиком. Неожиданно дачные хлопоты так увлекли горожанина, что сегодня отдых в деревне для него – лучше всех курортов вместе взятых. Особенно Сергею нравится мастерить. Постепенно на даче появились беседка, качели, песочница, а также полки для цветов, модные реечные кресла и множество других предметов. Своим творчеством парень (от имени кота Тимофея) делится в
«Завел блог — и как будто открылось второе дыхание»
На своем дачном участке в 20 километрах от Витебска Сергей, его жена Аня и сынишка Матвей бывают обычно по выходным. Компанию им часто составляет мама Сергея — Светлана. Бывает, что хозяева приезжают сюда в середине рабочей недели на пару часов, чтобы полить огород. Ну и конечно на даче проводят все отпуска и праздники.
— Эту дачу нам отдали родственники, которые ей не пользовались. В самом доме мы мало что меняли. Поставили свою мебель и привнесли каких-то деталей в интерьер. Настоящий капитальный ремонт 40-летней постройки – пока лишь в планах. Сейчас же все наши усилия сосредоточены снаружи. Раньше здесь был только огород, сейчас же есть и качели, и беседка, и зона барбекю. Ну а огород мы всё уменьшаем и уменьшаем, чтобы появлялось больше простора для творчества, — смеется Сергей.
— В какой-то момент мне уже показалось, что развернуться здесь негде. Колодец сделали, парковку с воротами тоже, беседку поставили, дорожки начали, столик, кресла и так по мелочи тоже соорудили. Но тут весной я завел свой
На участке растет лаванда, которую собирают в ароматные мешочки
Обращаем внимание, что дом Сергея — один их самых ярких в округе.
— Когда мы стали хозяевами этого дома, старая краска на фасаде уже выцвела. Я решил его перекрасить. Однажды на выезде из Витебска заметил яркий фиолетово-красный дом. Решил, что хочу что-то подобное. Мне нравится фиолетовый цвет, даже жалко, что его редко используют. Ну а красный я заменил на желтый – это сочетание мне показалось более интересным. В соцсетях, кстати, было несколько хейтеров, которые критиковали этот цвет. Но после их сообщений мне мой фиолетовый дом стал еще больше нравиться. Ну не всем же быть серыми! Тем более я сейчас и лавандой понемногу начал заниматься.
Капризный горный цветок Сергей посадил несколько лет назад. Говорит, что особых трудностей с выращиванием и уходом не было. Главное — успевать вовремя срезать и сушить цветки. В этом году парень заказал у знакомой тканевые мешочки и уже наполнил их ароматными сухоцветами. Всё это пойдет на подарки. На следующий год лавандовую клумбу планирует расширить.
«На зиму в квартиру я беру домашние задания»
Вообще, отдых на даче для Сергея — это точно не гамак под яблонькой.
— Дом и сад постоянно требуют ухода. Ну и плюс у меня всегда заготовлен целый список дел на год вперед. Я люблю планировать, чем буду заниматься.
Замечаем во дворе деревянную мельницу. Она, естественно, тоже сделана руками Сергея.
— Я раньше видел такие скульптуры, их продают вдоль трасс. Загорелся сделать своими руками. Обычно я беру себе на зиму в квартиру какое-то домашнее задание, чтобы не сильно скучать. Вот эту мельницу и делал долгими вечерами. Покрасил, потом сюда привез. Было еще смешно, потому что мы ее везли в марте, а снега тут было по колено. В итоге пришлось оставить машину, сходить за санками и уже на них дотащить мельницу сюда.
На своем огороде молодые хозяева выращивают почти всё, кроме картошки. На грядках и в теплице можно найти помидоры, огурцы, перцы, много зелени, зеленый горошек. За семь лет на участке прибавилось плодовых деревьев и цветов. Тут есть яблони, сливы, вишни, смородина. Недавно посадили еще и голубику. А на новой клумбе радуют глаз васильки.
— А есть какой-то любимый уголок на даче?
— Наверное, это моя беседка. Хоть там и есть открывающиеся прозрачные створки, в принципе, в ней можно уединиться и скрыться от всех. Так как я по натуре интроверт, мне там очень уютно. Правда, сидеть на месте, честно говоря, удается редко. Вот весной на свой день рождения я сделал себе подарок — приехал на любимую дачу и отдыхал тут в одиночестве целых четыре дня. Родные отнеслись к этому с пониманием. Они знают, что мне это необходимо.
На своей даче ребята отдыхают с апреля по ноябрь. Для обогрева, если нужно, используют печку. Весной тут вовсю высаживают растения, летом – занимаются огородом и другими хозяйственными делами, а вот осенью, когда не надо ни траву косить, ни поливать, у семьи появляется время для себя.
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«Огород пришлось уменьшить, чтобы появился простор для творчества». Побывали на душевной даче витебского интроверта
Сергей вместе с семьей живет в Витебске. Семь лет назад парень получил в подарок классические 5 соток вместе с небольшим сезонным домиком. Неожиданно дачные...
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