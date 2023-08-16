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Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

16.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Интересный дом-крепость на улице Лилии Карастояновой в Минске готов к заселению. УКС Центрального района уже официально сдал дом в эксплуатацию, а значит − дольщики скоро получат ключи, которых ждали более 3-х лет. Мы посмотрели, как выглядит жилая многоэтажка в районе парка Дружбы Народов. Кстати, в ней уже продаются квартиры от собственников.

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Напомним, что многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями в самом конце улицы Карастояновой УКС Центрального района строил с 2020 года. Для того, чтобы поместить здесь новостройку, предварительно пришлось снести несколько частных домов.

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»
Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Интересно, что многоэтажка в итоге получилась даже ярче, чем на рендерах – здесь 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартира (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). 

С внешней стороны дом опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, а затем жилье стало доступным для всех желающих.

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Что касается цен, то в 2021-2022 годах нуждающимся метр предлагали по 1995 рублей для нормативной площади и 2700 рублей выше нормы (760 и 1030 долларов − соответственно). Плюс отдельно нужно было платить за паркинг. Что касается всех желающих, то для них «квадрат» стоил 1390 долларов: в эту цену входило и машиноместо. То есть, стоимость 41-метровой однушки с паркингом для очередников составляла около 53 тысяч долларов (без паркинга на 20 тысяч долларов меньше), а для неочередников − около 57 тысячи долларов.

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»
Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»
Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Сейчас дом (сроки сдачи которого затянулись) полностью готов, а все квартиры в нем реализованы. Дольщики уже создали товарищество собственников, выбрали председателя и ждут процедуры приемки своих квартир. Активизировать продажи, кстати, помог отказ от обязательного паркинга – первоначально к каждой квартире прилагалось машино-место за 54 тысячи рублей (это многих останавливало).

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

На текущий момент в доме продаются 2 квартиры от собственников. Первая однушка имеет площадь в 41 «квадрат» и находится на 7-м этаже. За нее просят 60 тысяч долларов. В стоимость входит и паркинг.

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Вторая квартира также однокомнатная. Ее площадь составляет 47 «квадратов». Жилье находится на 4-м этаже. За него просят 64,5 тысяч долларов.

Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

 
Теги: Минск
 
 
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Интересный дом-крепость на улице Лилии Карастояновой в Минске готов к заселению. УКС Центрального района уже официально сдал дом в эксплуатацию, а значит −...
 
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