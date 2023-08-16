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Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»
16.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Интересный дом-крепость на улице Лилии Карастояновой в Минске готов к заселению. УКС Центрального района уже официально сдал дом в эксплуатацию, а значит − дольщики скоро получат ключи, которых ждали более 3-х лет. Мы посмотрели, как выглядит жилая многоэтажка в районе парка Дружбы Народов. Кстати, в ней уже продаются квартиры от собственников.
С внешней стороны дом опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, а затем жилье стало доступным для всех желающих.
Что касается цен, то в 2021-2022 годах нуждающимся метр предлагали по 1995 рублей для нормативной площади и 2700 рублей выше нормы (760 и 1030 долларов − соответственно). Плюс отдельно нужно было платить за паркинг. Что касается всех желающих, то для них «квадрат» стоил 1390 долларов: в эту цену входило и машиноместо. То есть, стоимость 41-метровой однушки с паркингом для очередников составляла около 53 тысяч долларов (без паркинга на 20 тысяч долларов меньше), а для неочередников − около 57 тысячи долларов.
Сейчас дом (сроки сдачи которого
На текущий момент в доме продаются 2 квартиры от собственников. Первая
Вторая
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Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»
Интересный дом-крепость на улице Лилии Карастояновой в Минске готов к заселению. УКС Центрального района уже официально сдал дом в эксплуатацию, а значит −...
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