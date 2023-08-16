Как выглядит новостройка возле парка Дружбы Народов в Минске. Кстати, тут уже продают жилье на «вторичке»

Что касается цен, то в 2021-2022 годах нуждающимся метр предлагали по 1995 рублей для нормативной площади и 2700 рублей выше нормы (760 и 1030 долларов − соответственно). Плюс отдельно нужно было платить за паркинг. Что касается всех желающих, то для них «квадрат» стоил 1390 долларов: в эту цену входило и машиноместо. То есть, стоимость 41-метровой однушки с паркингом для очередников составляла около 53 тысяч долларов (без паркинга на 20 тысяч долларов меньше), а для неочередников − около 57 тысячи долларов.