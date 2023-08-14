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Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

14.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тот, кто часто ездит из Минска в Заславль, наверное, заметил, что с правой стороны трассы быстро растет каркас панельной многоэтажки. Территориально эта новостройка находится в Ратомке, неподалеку от Заславского водохранилища (с верхних этажей явно будет неплохой SeaView). Мы посмотрели, как идет стройка, и попытались узнать, для кого возводится дом.

Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

Панельный многоэтажный дом в конструкциях МАПИД растет рядом с дорогой P-28. Неподалеку отсюда − развлекательный комплекс Robinson Club. До ближайшего пляжа на Заславском водохранилище будущим жильцам нужно будет пройти около километра через сосновый лес.

Сейчас стройка ведется на уровне восьмого этажа. Всего же их будет 10.

Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

Заказчиком строительства на паспорте объекта обозначен УКС Минского района. Дом начали строить в марте этого года, а завершить планируют в апреле 2024-го (на паспорте, скорее всего, опечатка).

Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

В УКСе Минского района, куда мы обратились за комментарием, рассказали, что на коммерческой основе всем желающим квартиры тут продаваться не будут.

− Этот дом возводится для нуждающихся. Мы, как застройщик, курируем только сам процесс строительства. Это будет ЖСПК (жилищно-строительный производственный кооператив), сформированный УВД Миноблисполкома.

Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности
Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

Кстати, судя по плану, вывешенному на заборе стройки, десятиэтажных домов на площадке будет несколько. Да и сам объект называется «Многоэтажные дома в Ратомке».

Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

 
Теги: Минск
 
 
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Тот, кто часто ездит из Минска в Заславль, наверное, заметил, что с правой стороны трассы быстро растет каркас панельной многоэтажки. Территориально эта...
 
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