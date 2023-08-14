Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности

В УКСе Минского района, куда мы обратились за комментарием, рассказали, что на коммерческой основе всем желающим квартиры тут продаваться не будут.

− Этот дом возводится для нуждающихся. Мы, как застройщик, курируем только сам процесс строительства. Это будет ЖСПК (жилищно-строительный производственный кооператив), сформированный УВД Миноблисполкома.