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Что за многоэтажку строят недалеко от Минского моря? Узнали подробности
14.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тот, кто часто ездит из Минска в Заславль, наверное, заметил, что с правой стороны трассы быстро растет каркас панельной многоэтажки. Территориально эта новостройка находится в Ратомке, неподалеку от Заславского водохранилища (с верхних этажей явно будет неплохой SeaView). Мы посмотрели, как идет стройка, и попытались узнать, для кого возводится дом.
В УКСе Минского района, куда мы обратились за комментарием, рассказали, что на коммерческой основе всем желающим квартиры тут продаваться не будут.
− Этот дом возводится для нуждающихся. Мы, как застройщик, курируем только сам процесс строительства. Это будет ЖСПК (жилищно-строительный производственный кооператив), сформированный УВД Миноблисполкома.
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Тот, кто часто ездит из Минска в Заславль, наверное, заметил, что с правой стороны трассы быстро растет каркас панельной многоэтажки. Территориально эта...
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