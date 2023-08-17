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«Кредиты сейчас решают». Поговорили с новым гендиректором ГК «А-100 Девелопмент»
17.08.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В первые дни августа в группе компаний «А-100 Девелопмент»
«Моя карьера всегда была связана с финансами»
− Расскажите немного о себе. Где вы родились? Учились? Как пришли в «А-100 Девелопмент»? Как продвигалась карьера?
− Я родилась в Витебске, а высшее образование получила в Минске – на факультете прикладной математики, по специальности математик-программист. Моя карьера всегда была связана с финансами в строительной отрасли, работала в Беларуси и России у государственных и частных застройщиков.
В «А-100 Девелопмент» пришла более 5 лет назад и прошла путь до финансового директора группы компаний. Последний год возглавляла завод железобетонных конструкций «СБК». Так что структура и специфика бизнеса мне понятна, а со всей командой хорошо знакома.
− Будет ли как-то меняться концепция и философия строящихся жилых комплексов «А-100 Девелопмент» в связи со сменой руководителя?
− Нет, наше отношение к проектам не поменялось. Я долгое время работала вместе со Светланой Шевлик, что, безусловно, сформировало определенную преемственность. Я разделяла и поддерживала те методы и пути развития, которые она выбирала. Конечно, что-то изменится в рабочих процессах, но концепция и философия проектов останутся неизменными.
− Какой проект сейчас требует больше внимания?
− Все проекты находятся на разных стадиях развития, и каждый из них требует внимания. Если говорить про Новую Боровую, то это наш флагманский проект, который совершил революцию на рынке. Мы продолжим развивать район как комфортное место для людей и расширим его в 2 раза.
Зеленая Гавань − еще один масштабный проект, который реализуется рядом с гольф-полями. Основная идея − дать возможность людям жить на природе, но с городским комфортом, ничем не жертвуя. Мы прикладываем много усилий, чтобы проект соответствовал этой философии и продолжаем работать с преимуществами, которые дает нам расположение рядом с заказником «Стиклево».
Проект Depo − амбициозный: он становится новым лицом города. При этом мы сохраняем традиции места, которое долгие годы имело совсем другую функцию. Это инновационный проект, где используется множество технически сложных решений.
Много внимания уделяем социальной инфраструктуре: детским садам, школам и поликлинике. Так, в Новой Боровой скоро откроется еще один детский сад «ДиноСад», а в следующем году − школа «Арт Парк». Зеленую гавань в будущем ожидают четыре детсада, две школы и поликлиника.
Не станет ли Новая Боровая спальником?
− Бурный рост Новой Боровой не превратит ли ее в перенаселенный спальник? Как вы собираетесь сохранить этот район комфортным для жизни?
− Одна из основных задач – сделать так, чтобы Новая Боровая оставалась местом, где хочется жить. Мы это учитываем при проектировании новых кварталов и благоустройстве территорий. Вскоре в западной части района появятся городской парк и вторая центральная площадь.
При этом важно понимать, что нам есть куда расти, чтобы продолжать строить с заботой о людях и их личном комфорте.
– В Зеленой Гавани, напротив, этой городской суеты не достает. Главный вопрос – что с инфраструктурой?
– Мы понимаем, насколько важно обеспечить людей инфраструктурой и сделать так, чтобы проект наполнялся новыми функциями и объектами: магазинами, кафе, ресторанами, салонами красоты и другим. Их будет становиться всё больше по мере развития комплекса. Сейчас мы видим своей задачей активно развивать инфраструктуру, чтобы жители не теряли привычный им уровень комфорта при переезде в Зеленую гавань.
Сейчас в Зеленой гавани проживает менее 1000 человек. И это объяснимо: на первом этапе развивалась малоэтажная застройка. Но в ближайшие три года будут построены первые кварталы с многоэтажными жилыми домами. К концу 2025 года комплекс станет домом для 3000-4000 человек.
− Уже второй раз подряд гендиректором ГК становится женщина. Для белорусского рынка такое назначение − все еще редкость. Стоял ли перед вами выбор: семья или карьера?
− Нет, такой выбор не стоял. Я долгое время была на топовых позициях, на которых, естественно, где-то приходилось жертвовать личным временем. Семья поддерживает меня, и я благодарна ей за то, что она позволяет мне развиваться и строить свою карьеру.
− Светлана Шевлик проработала в компании 18 лет и вывела ее на высокий уровень. Не боитесь ли сравнений?
− Нет, не боюсь. Повторюсь, я разделяла философию Светланы Шевлик и ее подходы к реализации проектов. Однако это не значит, что я буду копировать ее стиль работы. У меня свой путь. Мне будет только импонировать такое сравнение, так как проекты и компания в целом всегда были на высоком уровне. Моя задача − сохранить высокие стандарты, которые мы установили.
− Есть ли у «А-100 Девелопмент» планы пойти, как и некоторые столичные застройщики, в другие регионы Беларуси?
− Мы не исключаем такую возможность. Рассматриваем разные участки, оцениваем их. Если найдем то, что нас заинтересует, можем пойти и в регионы.
− Какие первостепенные задачи поставили перед собой на первые месяцы работы?
− Прежде всего, обеспечить дальнейшее развитие группы компаний. Сейчас мы находимся на этапе стратегического планирования: обновляем и пересматриваем стратегию с учетом внешних факторов. Большое внимание в ней уделим развитию команд и корпоративной культуре.
Группа компаний состоит из трех взаимодополняющих друг друга бизнес-направлений − застройщика «А-100 Девелопмент», который занимается строительством и развитием проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, инновационного завода «Современные бетонные конструкции», обеспечивающего производство железобетонных конструкций, и управляющей компании «А-100 Комфорт», оказывающей услуги по эксплуатации и управлению жилыми домами и коммерческими зданиями. То есть в наших проектах мы работаем на всех стадиях жизненного цикла, который проживает объект недвижимости − от разработки концепции и производства конструкций для его возведения до последующего управления в период эксплуатации.
Мне важно стать командным лидером, который создает комфортную среду для самореализации и развития, чтобы не просто идти в ногу со временем, а даже опережать его.
«Мы вернули возможность задавать вопросы директору напрямую»
− Каким образом новый директор будет строить коммуникацию с жильцами комплексов, возведенных «А-100»? Готовы ли вы к жалобам на снег с крыши в личный инстаграм?
− Для нас очень важна обратная связь, и мы делаем всё возможное, чтобы быть ближе к людям и реагировать на их потребности. Сейчас мы вернули возможность напрямую задавать вопросы директору застройщика. Это можно сделать через наш сайт. Хотим ещё оперативнее реагировать и решать вопросы клиентов и жителей. Важно быть открытым для людей и делать всё возможное, чтобы им жилось лучше.
− Сейчас на минский рынок вышел новый игрок – застройщик Северного Берега. Не боится ли «А-100» конкуренции?
− Хорошо, когда на рынке появляется сильный конкурент. Это позволяет не останавливаться на достигнутом и искать новые возможности для развития, внедрения инноваций и расширения компетенций. При этом у нас есть серьезные конкурентные преимущества: богатый опыт и репутация в строительстве жилья, собственное высокотехнологичное производство и управляющая компания. Важно и то, что мы не просто продаём квадратные метры, а создаем место для комфортной жизни и формируем сообщество.
− В последнее время возросла активность на рынке жилья. С чем это связано? Как повлияет на это укрепление доллара?
− Кредиты сейчас решают – это один из ключевых факторов возросшей покупательской активности. Что касается укрепления валюты, то ситуация для нас не новая. Мы знаем, как реагировать на эти изменения. На наш взгляд, текущее укрепление валюты едва ли что-то поменяет. По мнению экспертов, активность в совершении сделок купли-продажи недвижимости сохранится и дальше, пока покупатели смогут привлекать банковские кредиты по приемлемым ставкам. Так что рынок чувствует себя уверенно.
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В первые дни августа в группе компаний «А-100 Девелопмент» сменился руководитель. На смену Светлане Шевлик, которая долгие годы была лицом компании и амбассадором...
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