«Кредиты сейчас решают». Поговорили с новым гендиректором ГК «А-100 Девелопмент»

«Моя карьера всегда была связана с финансами»

− Расскажите немного о себе. Где вы родились? Учились? Как пришли в «А-100 Девелопмент»? Как продвигалась карьера?

− Я родилась в Витебске, а высшее образование получила в Минске – на факультете прикладной математики, по специальности математик-программист. Моя карьера всегда была связана с финансами в строительной отрасли, работала в Беларуси и России у государственных и частных застройщиков.

В «А-100 Девелопмент» пришла более 5 лет назад и прошла путь до финансового директора группы компаний. Последний год возглавляла завод железобетонных конструкций «СБК». Так что структура и специфика бизнеса мне понятна, а со всей командой хорошо знакома.

− Будет ли как-то меняться концепция и философия строящихся жилых комплексов «А-100 Девелопмент» в связи со сменой руководителя?

− Нет, наше отношение к проектам не поменялось. Я долгое время работала вместе со Светланой Шевлик, что, безусловно, сформировало определенную преемственность. Я разделяла и поддерживала те методы и пути развития, которые она выбирала. Конечно, что-то изменится в рабочих процессах, но концепция и философия проектов останутся неизменными.

− Какой проект сейчас требует больше внимания?

− Все проекты находятся на разных стадиях развития, и каждый из них требует внимания. Если говорить про Новую Боровую, то это наш флагманский проект, который совершил революцию на рынке. Мы продолжим развивать район как комфортное место для людей и расширим его в 2 раза.

Зеленая Гавань − еще один масштабный проект, который реализуется рядом с гольф-полями. Основная идея − дать возможность людям жить на природе, но с городским комфортом, ничем не жертвуя. Мы прикладываем много усилий, чтобы проект соответствовал этой философии и продолжаем работать с преимуществами, которые дает нам расположение рядом с заказником «Стиклево».

Проект Depo − амбициозный: он становится новым лицом города. При этом мы сохраняем традиции места, которое долгие годы имело совсем другую функцию. Это инновационный проект, где используется множество технически сложных решений.

Много внимания уделяем социальной инфраструктуре: детским садам, школам и поликлинике. Так, в Новой Боровой скоро откроется еще один детский сад «ДиноСад», а в следующем году − школа «Арт Парк». Зеленую гавань в будущем ожидают четыре детсада, две школы и поликлиника.

Не станет ли Новая Боровая спальником?

− Бурный рост Новой Боровой не превратит ли ее в перенаселенный спальник? Как вы собираетесь сохранить этот район комфортным для жизни?

− Одна из основных задач – сделать так, чтобы Новая Боровая оставалась местом, где хочется жить. Мы это учитываем при проектировании новых кварталов и благоустройстве территорий. Вскоре в западной части района появятся городской парк и вторая центральная площадь.

При этом важно понимать, что нам есть куда расти, чтобы продолжать строить с заботой о людях и их личном комфорте.