Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

За счет сезона отпусков в середине лета, как правило, снижается активность покупателей жилья. Так, после рекордного июня в июле 2023 года спрос снизился на 12% (по предварительным данным НКА было совершенно 1 575 сделок купли-продажи). Тем не менее, текущий уровень спроса является максимальным для отчетного месяца за всю историю наблюдений. Также следует учитывать, что данные по числу проданных квартир ещё обновятся в сторону повышения.

Предложение непроданных квартир, напротив, демонстрировало рост: количество объявлений о продаже квартир в базе Realtза месяц выросло почти на 13%.