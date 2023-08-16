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Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

16.08.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В июле 2023 года в Минске совершено рекордное число сделок купли-продажи квартир за всю историю наблюдений. Цена же при этом тоже выросла. Что еще происходит на рынке квартир Минска - в аналитике Realt.

Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

За счет сезона отпусков в середине лета, как правило, снижается активность покупателей жилья. Так, после рекордного июня в июле 2023 года спрос снизился на 12% (по предварительным данным НКА было совершенно 1 575 сделок купли-продажи). Тем не менее, текущий уровень спроса является максимальным для отчетного месяца за всю историю наблюдений. Также следует учитывать, что данные по числу проданных квартир ещё обновятся в сторону повышения.

Предложение непроданных квартир, напротив, демонстрировало рост: количество объявлений о продаже квартир в базе Realtза месяц выросло почти на 13%.

Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Что покупали в июне?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 42%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. В 34% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 21% - 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали лишь в 7% случаев – на 1 процентный пункт меньше, чем месяцем ранее.

Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Первомайский, реже — Московский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали старые панельные дома — их доля увеличилась на 3%.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за июль 2023 года выросла на 0.7% и составила 1371 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1479 $/м2 (+0.7% за месяц) — $ 51000;

2-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (+2.3%) — $ 61500;

3-комнатные квартиры: 1219 $/м2 (-1.6%) — $ 72725;

4-комнатные квартиры: 1188 $/м2 (+4.6%) — $ 85625.

Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Средняя цена квартир предложения за июль 2023 года также показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0.5% - до 1360 $/м2.

Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

В отчетном месяце продавцы более охотно повышали цены на самые бюджетные варианты, нежели на дорогие.  


Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в июле 2023 года составляла 1520 $ (+1.8% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1582 $/м2 (+1.5% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1551 $/м2 (+1.8%),

3-комнатные квартиры — 1484 $/м2 (+2.1%),

4-комнатные квартиры — 1398 $/м2 (+2.6%).

Значительнее всего цены за июль 2023 года увеличились по таким микрорайонам, как Степянка, Дрозды, Автозавод. В то же время наибольшее снижение цен наблюдается по следующим микрорайонам: Тракторный завод, Сторожевская-Оперный театр, Верхний город.


Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная в июле 2023 года, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов. Как она выглядит и где находится мы недавно показывали здесь.

Что в соседних странах?

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте снизились в Москве и Санкт-Петербурге — минус 7.5% в обоих случаях. В то же время сильнее всего выросли цены в Варшаве – плюс 4.5%, чуть меньше (+2%) – в Вильнюсе.


Опять рекорд! Что творится с продажей квартир в Минске (аналитика Realt на основе реальных сделок)

 
Теги: Минск
 
 
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В июле 2023 года в Минске совершено рекордное число сделок купли-продажи квартир за всю историю наблюдений. Цена же при этом тоже выросла. Что еще происходит на рынке...
 
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