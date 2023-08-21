|
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
21.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realtпродолжает изучать дачные поселки рядом с Минском, и сегодня мы расскажем вам про СТ «Мара-Росинка». Это садовое товарищество относительно новое – рядом с Заславлем оно появилось в конце 90-х – начале «нулевых». Как и во многих свежих товариществах, значительная часть дачников живет тут на постоянной основе. Мы посмотрели, как выглядит дачный поселок, и узнали, почем тут продают дома.
Через открытые ворота заезжаем на территорию и сразу же попадаем в поле зрения главного дачного охранника. Четвероногий друг внимательно следит за перемещением машины и заливается звонким лаем, когда мы пытаемся заехать на территорию дач. Для еще более тщательного наблюдения за всеми въезжающими в поселок, есть видеокамеры.
На одной из улиц видим семейную пару, которая работает на участке. Спрашиваем про дачи.
− Места тут хорошие. Все есть − вода и зимой, и летом, газ, электричество, дороги вот делают. Участки тут лет 20 назад формировал Заславский горисполком. Дачи тут строили рабочие и служащие бюджетной сферы города. Сейчас, конечно, многое поменялось. Появились те, кто построили тут капитальные дома, некоторые семьи теперь живут круглый год. Вообще, через несколько лет тут будет хороший коттеджный поселок со всеми удобствами. Пока что раз в неделю к нам ездит автолавка, а так – рядом Заславль. Большой магазин «Светофор» вот совсем рядом. Если захотите искупаться, то можно съездить на карьеры, говорят, вода там хорошая, но мы, правда, не ездим. Нам и на участке работы хватает. А вот за грибами ходим. Опят в этих местах всегда много!
Что тут продается?
Сейчас в «Маре-Росинке» продается две дачи.
Первый
Стоимость – 70 тысяч долларов.
Второй
Стоимость – 76 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Realt продолжает изучать дачные поселки рядом с Минском, и сегодня мы расскажем вам про СТ «Мара-Росинка». Это садовое товарищество относительно новое – рядом с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)