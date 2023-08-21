«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

На одной из улиц видим семейную пару, которая работает на участке. Спрашиваем про дачи.

− Места тут хорошие. Все есть − вода и зимой, и летом, газ, электричество, дороги вот делают. Участки тут лет 20 назад формировал Заславский горисполком. Дачи тут строили рабочие и служащие бюджетной сферы города. Сейчас, конечно, многое поменялось. Появились те, кто построили тут капитальные дома, некоторые семьи теперь живут круглый год. Вообще, через несколько лет тут будет хороший коттеджный поселок со всеми удобствами. Пока что раз в неделю к нам ездит автолавка, а так – рядом Заславль. Большой магазин «Светофор» вот совсем рядом. Если захотите искупаться, то можно съездить на карьеры, говорят, вода там хорошая, но мы, правда, не ездим. Нам и на участке работы хватает. А вот за грибами ходим. Опят в этих местах всегда много!