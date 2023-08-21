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«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

21.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realtпродолжает изучать дачные поселки рядом с Минском, и сегодня мы расскажем вам про СТ «Мара-Росинка». Это садовое товарищество относительно новое – рядом с Заславлем оно появилось в конце 90-х – начале «нулевых». Как и во многих свежих товариществах, значительная часть дачников живет тут на постоянной основе. Мы посмотрели, как выглядит дачный поселок, и узнали, почем тут продают дома.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

СТ «Мара-Росинка» находится в Молодечненском направлении, в 15 минутах езды от МКАД. Товарищество состоит из 8 улиц и 211 участков.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Через открытые ворота заезжаем на территорию и сразу же попадаем в поле зрения главного дачного охранника. Четвероногий друг внимательно следит за перемещением машины и заливается звонким лаем, когда мы пытаемся заехать на территорию дач. Для еще более тщательного наблюдения за всеми въезжающими в поселок, есть видеокамеры.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

От греха подальше сворачиваем с Центральной улицы на Солнечную, но здесь нас ждет облом – трасса перекрыта. Как раз в наш визит на улице идут работы по улучшению дороги.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Вообще заметно, что здешние дачи еще находятся в процессе застройки. Во многих домах идут ремонты, кто-то строится капитально, кто-то обустраивает сад и огород, а кто-то занят эстетической составляющей загородного отдыха.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Из удобств в «Маре-Росинке», кажется, есть все. Желтые таблички газа − почти на каждом доме, вода – центральная, говорят, ведут и оптоволокно.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

На многих улицах нас встречает капитальная коттеджная застройка. Обычные дачные домики тут даже скорее редкость.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

На одной из улиц видим семейную пару, которая работает на участке. Спрашиваем про дачи.

− Места тут хорошие. Все есть − вода и зимой, и летом, газ, электричество, дороги вот делают. Участки тут лет 20 назад формировал Заславский горисполком. Дачи тут строили рабочие и служащие бюджетной сферы города. Сейчас, конечно, многое поменялось. Появились те, кто построили тут капитальные дома, некоторые семьи теперь живут круглый год. Вообще, через несколько лет тут будет хороший коттеджный поселок со всеми удобствами. Пока что раз в неделю к нам ездит автолавка, а так – рядом Заславль. Большой магазин «Светофор» вот совсем рядом. Если захотите искупаться, то можно съездить на карьеры, говорят, вода там хорошая, но мы, правда, не ездим. Нам и на участке работы хватает. А вот за грибами ходим. Опят в этих местах всегда много!

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Дачный поселок окружают поля, есть и небольшой лесок. Часть участков расположены на возвышенности – с них открывается хороший вид. Рядом с дачами, кстати, можно найти сразу четыре озера − ближайшее находится всего в 200 метрах. 

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Что касается инфраструктуры, то так как садовое товарищество расположено неподалеку от Заславля, то все необходимое можно найти там. В древнем белорусском городке есть рынок, банки, аптеки, школы и музеи. В двух километрах от дач расположено Заславское водохранилище.

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Что тут продается?

Сейчас в «Маре-Росинке» продается две дачи.

Первый дом – это введенный в эксплуатацию двухэтажный каркасный коттедж 2021 года постройки. Площадь дома без отделки – 110 «квадратов».  Планировка дома − это шесть жилых комнат, два санузла и вспомогательные помещения. Все коммуникации подведены к дому, в том числе и газ. Коттедж можно использовать для круглогодичного проживания. Участок – 6,3 сотки.

Стоимость – 70 тысяч долларов.


«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском
«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

Второй дом – это готовая дача площадью 103 «квадрата» из блоков и кирпича. Коттедж состоит из двух этажей. На первом уровне расположились кухня-столовая, камин и санузел, на втором − 3 спальни. Также на участке стоит большая баня с террасой. В доме есть канализация и водопровод, отопление – паровое, газ есть рядом. Участок – 12 соток.

Стоимость – 76 тысяч долларов.


«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

«Скоро это будет коттеджный поселок». Побывали в перспективном СТ рядом с Минском

 
 
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Realt продолжает изучать дачные поселки рядом с Минском, и сегодня мы расскажем вам про СТ «Мара-Росинка». Это садовое товарищество относительно новое – рядом с...
 
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