«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин

Источник материала: realt.by

С Верой Пракопенко мы общались год назад, когда они вместе с мужем Павлом открыли пространство белорусских брендов WE ARE в Dana Mall по соседству с Zara. «Хочется, чтобы людям здесь было хорошо. Для меня важный критерий — чтобы можно было позвать на шоппинг маму, старшую сестру или бабушку. Без всякого стеснения и предвзятого отношения», — говорила тогда Вера. Realt поинтересовался у Веры, каким был этот год для проекта и что бы они изменили сегодня.

Когда год назад открывался WE ARE, главным отличием пространства от других мест для шоппинга создатели называли клиентоориентированность.

«Раньше девушки первым делом шли в масс-маркет, сейчас часто идут сначала к нам»

За год, по наблюдениям Веры, отношение к своим брендам у белорусов серьезно изменилось.

— Мы видим, что изменилось отношение к локальным брендам у стилистов, инфлюенсеров и в целом белорусок, которые заходят в магазин за покупками. Они стали относиться более лояльно. Например, если раньше девочки первым делом шли за покупками в масс-маркет, то сейчас зачастую сначала они идут к нам и только потом в другие магазины. В целом мы наблюдаем, что индустрия меняется и растет, и наш магазин сыграл большую роль. За этот год WE ARE посетили более 700 тысяч человек, а страница в инстаграме выросла с нуля до 34 тысяч подписчиков.

Если бы пространство открывали не год назад, а сейчас, то кое-что сделали бы иначе.

— Мы бы точно взяли площадь гораздо больше, потому что мы сейчас не можем уместить все бренды, которые желают к нам попасть, а в остальном сделали бы все то же самое. Осенью мы открываем второе пространство WE ARE — в Гродно. Мы проанализировали онлайн-продажи наших партнеров и увидели, что именно в Гродно очень много наших потенциальных клиенток. Они заказывают онлайн просто потому что в их городе нет такого пространства. Магазин будет повторять концепцию минского пространства WE ARE. Там будет присутствовать 15 брендов — мы назовем их немного позже.