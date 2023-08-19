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«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин

19.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С Верой Пракопенко мы общались год назад, когда они вместе с мужем Павлом открыли пространство белорусских брендов WE ARE в Dana Mall по соседству с Zara. «Хочется, чтобы людям здесь было хорошо. Для меня важный критерий — чтобы можно было позвать на шоппинг маму, старшую сестру или бабушку. Без всякого стеснения и предвзятого отношения», — говорила тогда Вера. Realt поинтересовался у Веры, каким был этот год для проекта и что бы они изменили сегодня.  

«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин

Когда год назад открывался WE ARE, главным отличием пространства от других мест для шоппинга создатели называли клиентоориентированность.

—Мы очень хотим и приложим для этого все усилия, чтобы клиентам было хорошо, —  говорила Вера. — Это не только выгодный проект для брендов, но и комфортный шоппинг для клиентов. Еще одно отличие — у нас в пространстве светло. Это важный и смелый момент. У нас часто боятся делать светлые магазины, потому что это не очень практично. Белые стены, белые «скалы», вылепленные вручную, огромные зеркала, которые нужно ежедневно мыть. Мы решили, что у нас будет большой штат по уборке, но клиентам должно быть комфортно. У нас было много вложений, которые могут показаться странными для других предпринимателей. Например, зачем ставить кулер с водой? Если клиент захочет пить, то выйдет и купит воды. Но я по себе понимаю, что это неудобно — оставить вещи, выйти из магазина, потом вернуться… То же самое с диваном. Мы понимаем, что за ним надо будет ухаживать, но зато клиенту будет где присесть.


«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин

«Сейчас бы выбирали помещение побольше»

Сегодня Вера говорит, что для бренда это был классный год.

— Мы ярко о себе заявили и так же продолжали. Сталкивались с какими-то небольшими трудностями, но все они быстро забываются. Но сейчас я понимаю, что самым трудным было не что-то за этот год, а время еще до открытия проекта, — признается Вера. — Нам было непросто убедить партнеров , что конкуренция в нашем деле — это классно, а соседство стольких локальных брендов принесет развитие не только индустрии в целом, но и каждому бренду отдельно. Были небольшие трудности с ремонтом, было сложно решиться на такой масштаб, но после открытия как таковых трудностей нас не ждало.

«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин
Вера и Павел Пракопенко

«Раньше девушки первым делом шли в масс-маркет, сейчас часто идут сначала к нам»

За год, по наблюдениям Веры, отношение к своим брендам у белорусов серьезно изменилось.

— Мы видим, что изменилось отношение к локальным брендам у стилистов, инфлюенсеров и в целом белорусок, которые заходят в магазин за покупками. Они стали относиться более лояльно. Например, если раньше девочки первым делом шли за покупками в масс-маркет, то сейчас зачастую сначала они идут к нам и только потом в другие магазины. В целом мы наблюдаем, что индустрия меняется и растет, и наш магазин сыграл большую роль. За этот год WE ARE посетили более 700 тысяч человек, а страница в инстаграме выросла с нуля до 34 тысяч подписчиков. 

Если бы пространство открывали не год назад, а сейчас, то кое-что сделали бы иначе.

— Мы бы точно взяли площадь гораздо больше, потому что мы сейчас не можем уместить все бренды, которые желают к нам попасть, а в остальном сделали бы все то же самое. Осенью мы открываем второе пространство WE ARE — в Гродно. Мы проанализировали онлайн-продажи наших партнеров и увидели, что именно в Гродно очень много наших потенциальных клиенток. Они заказывают онлайн просто потому что в их городе нет такого пространства. Магазин будет повторять концепцию минского пространства WE ARE. Там будет присутствовать 15 брендов — мы назовем их немного позже.

 
Теги: Гродно
 
 
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С Верой Пракопенко мы общались год назад, когда они вместе с мужем Павлом открыли пространство белорусских брендов WE ARE в Dana Mall по соседству с Zara. «Хочется, чтобы...
 
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