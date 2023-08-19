«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин

Когда год назад открывался WE ARE, главным отличием пространства от других мест для шоппинга создатели называли клиентоориентированность.

—Мы очень хотим и приложим для этого все усилия, чтобы клиентам было хорошо, — говорила Вера. — Это не только выгодный проект для брендов, но и комфортный шоппинг для клиентов. Еще одно отличие — у нас в пространстве светло. Это важный и смелый момент. У нас часто боятся делать светлые магазины, потому что это не очень практично. Белые стены, белые «скалы», вылепленные вручную, огромные зеркала, которые нужно ежедневно мыть. Мы решили, что у нас будет большой штат по уборке, но клиентам должно быть комфортно. У нас было много вложений, которые могут показаться странными для других предпринимателей. Например, зачем ставить кулер с водой? Если клиент захочет пить, то выйдет и купит воды. Но я по себе понимаю, что это неудобно — оставить вещи, выйти из магазина, потом вернуться… То же самое с диваном. Мы понимаем, что за ним надо будет ухаживать, но зато клиенту будет где присесть.