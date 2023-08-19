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«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин
19.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С Верой Пракопенко мы
Когда год назад открывался WE ARE, главным отличием пространства от других мест для шоппинга создатели называли клиентоориентированность.
—Мы очень хотим и приложим для этого все усилия, чтобы клиентам было хорошо, — говорила Вера. — Это не только выгодный проект для брендов, но и комфортный шоппинг для клиентов. Еще одно отличие — у нас в пространстве светло. Это важный и смелый момент. У нас часто боятся делать светлые магазины, потому что это не очень практично. Белые стены, белые «скалы», вылепленные вручную, огромные зеркала, которые нужно ежедневно мыть. Мы решили, что у нас будет большой штат по уборке, но клиентам должно быть комфортно. У нас было много вложений, которые могут показаться странными для других предпринимателей. Например, зачем ставить кулер с водой? Если клиент захочет пить, то выйдет и купит воды. Но я по себе понимаю, что это неудобно — оставить вещи, выйти из магазина, потом вернуться… То же самое с диваном. Мы понимаем, что за ним надо будет ухаживать, но зато клиенту будет где присесть.
«Сейчас бы выбирали помещение побольше»
Сегодня Вера говорит, что для бренда это был классный год.
— Мы ярко о себе заявили и так же продолжали. Сталкивались с какими-то небольшими трудностями, но все они быстро забываются. Но сейчас я понимаю, что самым трудным было не что-то за этот год, а время еще до открытия проекта, — признается Вера. — Нам было непросто убедить партнеров , что конкуренция в нашем деле — это классно, а соседство стольких локальных брендов принесет развитие не только индустрии в целом, но и каждому бренду отдельно. Были небольшие трудности с ремонтом, было сложно решиться на такой масштаб, но после открытия как таковых трудностей нас не ждало.
«Раньше девушки первым делом шли в масс-маркет, сейчас часто идут сначала к нам»
За год, по наблюдениям Веры, отношение к своим брендам у белорусов серьезно изменилось.
— Мы видим, что изменилось отношение к локальным брендам у стилистов, инфлюенсеров и в целом белорусок, которые заходят в магазин за покупками. Они стали относиться более лояльно. Например, если раньше девочки первым делом шли за покупками в масс-маркет, то сейчас зачастую сначала они идут к нам и только потом в другие магазины. В целом мы наблюдаем, что индустрия меняется и растет, и наш магазин сыграл большую роль. За этот год WE ARE посетили более 700 тысяч человек, а страница в инстаграме выросла с нуля до 34 тысяч подписчиков.
Если бы пространство открывали не год назад, а сейчас, то кое-что сделали бы иначе.
— Мы бы точно взяли площадь гораздо больше, потому что мы сейчас не можем уместить все бренды, которые желают к нам попасть, а в остальном сделали бы все то же самое. Осенью мы открываем второе пространство WE ARE — в Гродно. Мы проанализировали онлайн-продажи наших партнеров и увидели, что именно в Гродно очень много наших потенциальных клиенток. Они заказывают онлайн просто потому что в их городе нет такого пространства. Магазин будет повторять концепцию минского пространства WE ARE. Там будет присутствовать 15 брендов — мы назовем их немного позже.
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«За год к нам пришли 700 тысяч человек». Основатели пространства белорусских брендов открывают еще один магазин
С Верой Пракопенко мы общались год назад, когда они вместе с мужем Павлом открыли пространство белорусских брендов WE ARE в Dana Mall по соседству с Zara. «Хочется, чтобы...
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