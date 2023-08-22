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Риэлтеры подробно рассказали о новом виде мошенничества: «Говорила, что продает квартиру в Минске, чтобы переехать на юг»
22.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларусь
Мошенники узнали, что у женщины есть квартира, и позвонили ей с «плохими новостями»
Необычные визиты в агентства недвижимости начались несколько месяцев назад. Несмотря на то, что люди, находящиеся под влиянием мошенников, ведут себя примерно одинаково, определить, что перед вами – жертва манипуляторов, оказывается сложно даже для опытных специалистов.
Рассказывает Марина Червоная, директор АН «Перспектива24-Развитие»:
− К нам в агентство обратилась пожилая женщина с просьбой срочно продать ее квартиру. То, что она пришла просто с улицы и без звонка – немного удивило, но бывает. На наш вопрос, а в чем причина срочной продажи, женщина ответила, что переезжает к родственникам на юг и поэтому деньги нужны быстро. При этом конкретного города она не называла. Говорила просто − южный город. Тогда нам это не показалось странным – мало ли, человек не хочет делиться планами. Отмечу, что это была не какая-то запуганная бабушка с кнопочным телефоном, а интеллигентная женщина со смартфоном. Мы выставили квартиру на продажу и начали работу. Все документы у клиентки были в порядке − мы проверили историю квартиры, посмотрели, кто прописан − кто не прописан, изучили все прошлые сделки, получили справки из ЗАГСа и из психдиспансера. В течение нескольких дней на однокомнатную квартиру нашелся и покупатель с деньгами. Вопрос с выпиской из квартиры женщина решила самостоятельно − просто сделала платную регистрацию. Уже потом мы поняли, что все это было несколько странным – одна, без родственников, четко не говорит, куда переезжает. Но тогда ни нас, ни покупателей, ничего не насторожило.
После передачи денег собственница назвала точные даты переезда, а спустя полторы недели позвонила в агентство и огорошила: освободить проданную квартиру она не сможет, ехать ей некуда, а все деньги ушли в неизвестном направлении.
Оказывается, уже несколько месяцев женщину профессионально обрабатывали мошенники. По телефону они представились «сотрудниками компетентных органов» и сообщили, что на минчанку взяты кредиты. И если она срочно их не погасит, то будет отвечать «по всей строгости закона». Чтобы закрыть эти несуществующие кредиты, женщина передала мошенникам свои депозиты (те получили удаленный доступ к ее телефону).
− Дальше мошенники узнали, что у женщины есть квартира, и позвонили ей с «плохими новостями». Они сказали, что ее квартира якобы выставлена на продажу агентством недвижимости и теперь, чтобы опередить «недобросовестных риэлтеров», женщине надо самой пойти в агентство и также выставить квартиру на продажу. Мы думаем, что они даже подсказали ей конкретные агентства – посмотрели по карте, какие располагаются ближе к ней.
Марина говорит, что на сделке женщина вела себя абсолютно спокойно. Не нервничала, а наоборот – была уверенной в себе.
− Их там так обрабатывают, что они как будто живут в другой реальности. Они уверены, что помогают предотвратить преступление и выявить черных риэлтеров. Уже потом мы узнали, что мошенники все время были с ней на связи. Разговаривали строго. Даже когда со счета начали списываться деньги, они ей все равно говорили: так надо, все под контролем, вам все вернут.
Сейчас с этим делом разбираются настоящие компетентные органы. Покупатели квартиры, которые вообще оказались в ситуации крайними (без денег и без квартиры), подали в суд на выселение бывшей собственницы. Отдельно ведется и дело о мошенничестве.
− Мы отдали все копии документов по сделке, показали, что и как мы проверяли. Также у нас есть аудиозапись регистратора из БРТИ. Во время оформления документов там всегда задают вопросы: что вы продаете? когда освобождаете жилье? рассчитались ли с вами? То есть, фиксация всего процесса есть. У самой женщины, к слову, нет претензий к агентству недвижимости. Она понимает, что сама виновата − попала на удочку телефонных мошенников.
Что будет с обманутой собственницей – пока неизвестно. Суд уже постановил, что она должна освободить проданную квартиру. Возможно, город пойдет женщине на встречу и выделит ей для проживания общежитие или социальное жилье.
«Во время общения она постоянно давала понять, что находится с кем-то важным на связи»
Похожим случаем поделилась и Инна Кузьминич, директор агентства «ВСП-недвижимость». Еще весной к ним обратилась женщина возрастом около 50 лет. Она также просила срочно продать ее квартиру. Среди причин для срочности назвала переезд за границу. Как и в предыдущем случае, женщина пришла на сделку одна, что – редкость, ведь обычно продавцы стараются взять с собой для подстраховки родственников или хотя бы знакомых.
− Во время общения она постоянно давала понять, что находится с кем-то важным на связи. Говорила, «мне вот так сказал юрист». Мы же не понимали, что речь шла о мошенниках. В процессе мы подготовили все справки – психо-, наркодиспансер, везде все было хорошо. Сама сделка также прошла очень легко. Женщина самостоятельно перерегистрировалась где-то в Боровлянах, но попросила пожить еще в квартире, поскольку у нее, мол, планируется поездка за границу. Сделка состоялась, ей передали деньги. Одну половину она положила на счет вместе с агентом, вторую − собиралась положить позже сама.
Когда квартира уже была продана, женщина начала оттягивать отъезд – то не успела вывезти вещи, то погода плохая, то за городом застряла. Когда новые жильцы приехали, чтобы попасть в свое жилье, им просто не открыли дверь. В этот момент риэлтеры еще не знали, что женщина уже перечислила деньги мошенникам и теперь ждет, что ее «поблагодарят и все вернут». К сожалению, в реальной жизни продавец осталась без квартиры и без денег. По факту мошенничества заведено уголовное дело.
Что касается покупателей, то они также были вынуждены обратиться в суд с заявлением о выселении бывшей собственницы. После нескольких заседаний, на которых были допрошены в том числе и сотрудники АН, решение о выселении было принято.
− Мы поняли, что там велась очень сильная психологическая обработка! В результате человек не доверял никому: ни знакомым, ни коллегам, ни тем более нам. Уже позже мы узнали, что обманутая женщина рассказывала на работе, что помогает поймать банду черных риэлтеров.
Руководители агентств недвижимости подтверждают, что подозрительных запросов с одинаковыми вводными становится больше. Дабы предостеречь агентов, которые еще не столкнулись с подобными ситуациями, директора столичных агентств организовали онлайн-встречу, на которой рассказали о типичном поведении людей, попавших под влияние телефонных мошенников. Главный вывод – если в поведении продавца есть что-то подозрительное, лучше не списывать это на особенности характера, а попросить его позвонить близким и еще раз обдумать необходимость продажи квартиры. В самых сложных случаях лучше посоветовать человеку обратиться в милицию.
«Если квартира продается со всем содержимым вплоть до статуэток – это должно насторожить»
Оксана Русак, директор агентства «Твой Маёнтак»:
− Мы все слышали про мошенников, которые звонят от имени банков или от имени родственников, попавших в аварию. Но сейчас мошенники переключились на новый вид мошенничества – под предлогом выявить нечестные агентства недвижимости они завладевают деньгами от продажи квартир простых людей. То есть, они целенаправленно ищут одиноких людей, чаще − в возрасте или просто доверчивых, и рассказывают истории про то, что их квартира продается через агентство. Дальше они предлагают своим жертвам помочь предотвратить преступление: выявить нечестных риэлтеров и консультируют, что нужно делать – выставить квартиру на продажу, перечислить деньги от продажи на определенные счета и никому не доверять кроме них (мошенников). Исходя из общения с коллегами, мы видим, что таких случаев по Минску становится все больше.
Сейчас всем нужно быть бдительными. Первое на что, стоит обращать внимание, это если человек не знает, куда он переезжает. Второе − если квартира продается со всей обстановкой (чуть ли не со всеми цветами и статуэтками). Третье – если продажа срочная и в сделке никак не участвуют родственники. Да, риэлтеры – это с одной стороны те же психологи: мы всегда стараемся выяснить ситуацию, доверительно общаться с людьми, вникнуть в их жизненные ситуации. Но в некоторых случаях, как показывает практика, и мы бессильны. Кстати, если человек приходит продавать квартиру и не может четко ответить, что будет делать с деньгами – это также должно насторожить.
На онлайн-встрече руководителей агентств недвижимости звучали предложения о том, чтобы подписывать на сделке бумагу о том, что человек совершает продажу жилья без принуждения. Но, возможно, это − лишнее.
− У нас сделки в любом случае проходят в уполномоченных органах: БРТИ или у нотариуса. Там всегда спрашивают: для чего вы пришли? за сколько продаете? когда освободите квартиру? и т.д. То есть, все эти вопросы регистратор либо нотариус задают при сделке, и там ведется аудиозапись. К сожалению, люди под влиянием мошенников отвечают вполне уверенно. Поэтому и любую бумагу они также подпишут, − говорит Оксана. – Я вижу выход в том, чтобы всеми силами привлекать в такие истории родственников. То есть, прямо говорить – а давайте позвоним вашим детям или друзьям, особенно если в рассказах продавцов проскакивают упоминания об «важных людях» или следственных органах, которые якобы контролируют ситуацию с продажей. Потому что в вышеописанных случаях люди были настолько уверены, что помогают каким-то следственным органам, что не привлекали к продаже ни родственников, ни друзей. Это очень страшная ситуация: ведь человек в итоге остается и без денег, и без квартиры.
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Риэлтеры подробно рассказали о новом виде мошенничества: «Говорила, что продает квартиру в Минске, чтобы переехать на юг»
В Беларусь пришел новый вид мошенничества. Если раньше телефонные «разводилы» заставляли доверчивых граждан помогать попавшим в аварию «родственникам» или...
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