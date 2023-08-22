Риэлтеры подробно рассказали о новом виде мошенничества: «Говорила, что продает квартиру в Минске, чтобы переехать на юг»



Фото используется в качестве иллюстрации.

Мошенники узнали, что у женщины есть квартира, и позвонили ей с «плохими новостями»

Необычные визиты в агентства недвижимости начались несколько месяцев назад. Несмотря на то, что люди, находящиеся под влиянием мошенников, ведут себя примерно одинаково, определить, что перед вами – жертва манипуляторов, оказывается сложно даже для опытных специалистов.

Рассказывает Марина Червоная, директор АН «Перспектива24-Развитие»:

− К нам в агентство обратилась пожилая женщина с просьбой срочно продать ее квартиру. То, что она пришла просто с улицы и без звонка – немного удивило, но бывает. На наш вопрос, а в чем причина срочной продажи, женщина ответила, что переезжает к родственникам на юг и поэтому деньги нужны быстро. При этом конкретного города она не называла. Говорила просто − южный город. Тогда нам это не показалось странным – мало ли, человек не хочет делиться планами. Отмечу, что это была не какая-то запуганная бабушка с кнопочным телефоном, а интеллигентная женщина со смартфоном. Мы выставили квартиру на продажу и начали работу. Все документы у клиентки были в порядке − мы проверили историю квартиры, посмотрели, кто прописан − кто не прописан, изучили все прошлые сделки, получили справки из ЗАГСа и из психдиспансера. В течение нескольких дней на однокомнатную квартиру нашелся и покупатель с деньгами. Вопрос с выпиской из квартиры женщина решила самостоятельно − просто сделала платную регистрацию. Уже потом мы поняли, что все это было несколько странным – одна, без родственников, четко не говорит, куда переезжает. Но тогда ни нас, ни покупателей, ничего не насторожило.

После передачи денег собственница назвала точные даты переезда, а спустя полторы недели позвонила в агентство и огорошила: освободить проданную квартиру она не сможет, ехать ей некуда, а все деньги ушли в неизвестном направлении.

Оказывается, уже несколько месяцев женщину профессионально обрабатывали мошенники. По телефону они представились «сотрудниками компетентных органов» и сообщили, что на минчанку взяты кредиты. И если она срочно их не погасит, то будет отвечать «по всей строгости закона». Чтобы закрыть эти несуществующие кредиты, женщина передала мошенникам свои депозиты (те получили удаленный доступ к ее телефону).

− Дальше мошенники узнали, что у женщины есть квартира, и позвонили ей с «плохими новостями». Они сказали, что ее квартира якобы выставлена на продажу агентством недвижимости и теперь, чтобы опередить «недобросовестных риэлтеров», женщине надо самой пойти в агентство и также выставить квартиру на продажу. Мы думаем, что они даже подсказали ей конкретные агентства – посмотрели по карте, какие располагаются ближе к ней.

Марина говорит, что на сделке женщина вела себя абсолютно спокойно. Не нервничала, а наоборот – была уверенной в себе.

− Их там так обрабатывают, что они как будто живут в другой реальности. Они уверены, что помогают предотвратить преступление и выявить черных риэлтеров. Уже потом мы узнали, что мошенники все время были с ней на связи. Разговаривали строго. Даже когда со счета начали списываться деньги, они ей все равно говорили: так надо, все под контролем, вам все вернут.