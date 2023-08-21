|
Почем сейчас продают квартиры в таунхаусах от УКСа в Зацени? Смотрим цифры реальных сделок
21.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пять лет УКС Центрального района Минска возводил квартал, где большинство домов – таунхаусы. Яркая двухэтажная застройка расположилась в микрорайоне Зацень, что рядом с МКАД. На старте продаж квадрат в таунхаусах стоил 1400-1600 долларов. Мы решили посмотреть на основе реальных сделок купли-продажи, за сколько сейчас здесь покупают квартиры.
Строительство усадебной застройки в бывшей деревне Зацень растянулось на 5 лет — с декабря 2016 года по конец 2021 года. Среди жилья — отдельные дома, коттеджи на 2 квартиры, а также разнообразные таунхаусы на 2 и 8 квартир. Дома строили из керамзитобетонных блоков. Площади квартир составляли от 127 до 139 «квадратов». Некоторые дома сдавались с типовой отделкой, некоторые — без нее.
Поначалу жилье тут предлагали всем желающим, а затем стали распределять среди многодетных семей. Последний ряд таунхаусов и вовсе передали городу — эти квартиры достались тем, чьи дома пошли под снос.
Мы решили узнать на основе реальных сделок, за сколько здесь сейчас покупают квартиры. Согласно данным НКА, в этом районе за 2023 год было совершенно 8 сделок купли-продажи на вторичном рынке, две из которых пришлись на июль.
Один из таунхаусов был возведен на улице Банцеровская, 1. Квартира площадью 136 м² в нем обошлась он покупателю в 154 тысячи долларов (1154 долларов – за метр). Это пятикомнатная квартира, в которой присутствует отделка от застройщика: стены оклеены обоями, на полу − линолеум. Участок в 4,6 сотки огорожен металлопрофилем, выполнено озеленение, посажен газон, уложена тротуарная плитка (парковочное место).
Еще одна квартира была куплена за 125 тысяч долларов (940 $/м) с аналогичной планировкой и отделкой.
Сейчас в Зацени на вторичном рынке продается 1 квартира на улице Пильницкая. Площадь этого двухэтажного дома — 127 квадратных метров. На первом этаже расположена гостиная, санузел и кухня с мебелью и техникой. Также на первом этаже есть выход во двор на облагороженную территорию, где, кроме зелёного газона для отдыха, площадки с мебелью и барбекю, есть баня. На втором этаже расположены три просторные комнаты и большая ванная комната.
Стоимость
Напомним, что в первой проектной декларации, которая была выпущена в августе 2017 года, ценник за «квадрат» в домах и таунхаусах стартовал от 1400 долларов, а при рассрочке — 1600 долларах. В последующих декларациях цена квадратного метра начала снижаться и доходила до 890 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять лет УКС Центрального района Минска возводил квартал, где большинство домов – таунхаусы. Яркая двухэтажная застройка расположилась в микрорайоне Зацень, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)