Почем сейчас продают квартиры в таунхаусах от УКСа в Зацени? Смотрим цифры реальных сделок

Поначалу жилье тут предлагали всем желающим, а затем стали распределять среди многодетных семей. Последний ряд таунхаусов и вовсе передали городу — эти квартиры достались тем, чьи дома пошли под снос.

Мы решили узнать на основе реальных сделок, за сколько здесь сейчас покупают квартиры. Согласно данным НКА, в этом районе за 2023 год было совершенно 8 сделок купли-продажи на вторичном рынке, две из которых пришлись на июль.

Один из таунхаусов был возведен на улице Банцеровская, 1. Квартира площадью 136 м² в нем обошлась он покупателю в 154 тысячи долларов (1154 долларов – за метр). Это пятикомнатная квартира, в которой присутствует отделка от застройщика: стены оклеены обоями, на полу − линолеум. Участок в 4,6 сотки огорожен металлопрофилем, выполнено озеленение, посажен газон, уложена тротуарная плитка (парковочное место).