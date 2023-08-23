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В Дроздах купили дом за 600 тысяч. Что происходит с загородкой (аналитика Realt на основе реальных сделок)

23.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пик покупательской активности на рынке загородной недвижимости уже прошел: начал сокращаться спрос, а за ним и предложение. Но с ценами не все так однозначно. Например, в июле подорожали участки и недостроенные дома. Что еще происходит с загородкой - в аналитике Realt.

В Дроздах купили дом за 600 тысяч. Что происходит с загородкой (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Подавляющее большинство продавцов выходят на рынок еще весной и по мере того, как распродаются объекты, общее предложение сокращается: за июль 2023 года количество выставленных на продажу объектов сократилось на 1%. С приходом первых осенних холодов этот процесс ускорится, так как многие отложат продажу до следующего года.

Отток объектов наблюдался во всех сегментах рынка. В наибольшей степени это коснулось участков: их стало меньше сразу на 4%. Предложение старых домов (построенных до 2010 года) сократилось на полтора процента, современных и недостроенных домов – на 1%. В то же время количество дач в продаже практически не изменилось.

В разрезе направлений предложение снизилось почти во всех случаях. Существеннее всего на Слуцком — минус 5%. Исключением стали Московское и Раковское направления, где число объектов, напротив, увеличилось на 0.1% и 2% соответственно.


В Дроздах купили дом за 600 тысяч. Что происходит с загородкой (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Спрос

Сезонность прослеживается и в динамике спроса. По предварительным данным общее число сделок с домами в Минске и Минской области в июле составило 787, что на 10% меньше, чем в прошлом месяце.

В Минском районе число заключенных сделок за месяц также снизилось: был куплен 151 дом, что почти на 10% меньше, чем в прошлом месяце. В близлежащих районах за месяц было заключено 327 сделок, что на 5% меньше, чем месяцем ранее и на 11% меньше, чем в июле 2022 года.

К близлежащим относятся Логойский, Пуховичский, Смолевичский, Дзержинский, Узденский, Молодечненский, Вилейский и Воложинский районы.

Цены

В разрезе сегментов динамика была разнонаправленной. В июле стоимость участков и недостроенных домов стала в среднем на 2% выше. Старые дома выросли в цене совсем незначительно – плюс 0.2%. В то же время дачи и современные дома стали немного дешевле.


В Дроздах купили дом за 600 тысяч. Что происходит с загородкой (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Ценовой рекорд

Самый дорогой дом, приобретенный в июле 2023 года, был построен в 2021 году и обошелся покупателю в 665 тысяч долларов. Общая площадь 505 кв. м. и располагается он на Семковском переулке в Веснинке (Дроздах-2).

Ситуация в Минске

По предварительным данным в столице было проведено 18 сделок купли-продажи, что на 2 сделки меньше, чем месяцем ранее. В то же время предложение домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц практически не изменилось. Однако, средняя цена домов в Минске в июле снизилась (-0.7%) и на данный момент составляет 1060 $ за квадратный метр.

 
Теги: Минск
 
 
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Пик покупательской активности на рынке загородной недвижимости уже прошел: начал сокращаться спрос, а за ним и предложение. Но с ценами не все так однозначно....
 
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