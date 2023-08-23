В Дроздах купили дом за 600 тысяч. Что происходит с загородкой (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Подавляющее большинство продавцов выходят на рынок еще весной и по мере того, как распродаются объекты, общее предложение сокращается: за июль 2023 года количество выставленных на продажу объектов сократилось на 1%. С приходом первых осенних холодов этот процесс ускорится, так как многие отложат продажу до следующего года.

Отток объектов наблюдался во всех сегментах рынка. В наибольшей степени это коснулось участков: их стало меньше сразу на 4%. Предложение старых домов (построенных до 2010 года) сократилось на полтора процента, современных и недостроенных домов – на 1%. В то же время количество дач в продаже практически не изменилось.