«Все документы я оформил за день». Минчанин подробно рассказал, как купил пустующие дома

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В итоге Александр стал смотреть только те дома, которые уже прошли все этапы и через суд были признаны бесхозными. После того, как дом официально признан пустующим, местные власти должны выставить дом на продажу: либо с аукциона, либо без него.

− В реестре можно ставить различные фильтры. Я искал дома по конкретным сельсоветам (в местах, которые мне нравились) и только те, что продаются. Дальше я изучал информацию в интернете, а потом уже ехал и смотрел. Если дом мне нравился, то я уже не ждал дальнейшей информации в реестре, а шел сразу на сайты райисполкомов. Там информация по цене и всем необходимым действиям будет уже более детальная.

«Если желающих не объявится – дом твой. Если же заявителей будет хотя бы двое – объявят аукцион»

Мужчина рассказывает, что за месяц до продажи райисполкомы обязаны дать об этом информацию – в реестре, на своем сайте, в газетах.

− Вот как было на примере Вилейского райисполкома. Появляется информация, что продается такой-то дом. Ты кликаешь на документ, скачиваешь файл и там все написано – как купить, сколько стоит, куда приезжать, какие документы привезти. Сначала пустующий дом выставляют на продажу без аукциона. Если тебя он заинтересовал, то ты должен лично поехать в Вилейский райисполком с паспортом и подать заявление на покупку. Если за месяц других желающих не объявится, то повезло – дом, считай, твой. Если же заявителей окажется хотя бы двое – райисполком обязан объявить аукцион. В этом случае на сайте появится новая информация, и соответственно будет еще месяц до аукциона.

«Когда цену на домики снизили, начался весенний ажиотаж»

За весну Александр посмотрел десятки домов в Вилейском районе и в итоге выбрал три понравившихся варианта. На каждый из заброшенных домов мужчина подал заявление в райисполком.