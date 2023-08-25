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«Деревня — это свобода». Потомок дворянского рода держит коз, варит сыр и выращивает овощи
25.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Какова вероятность встретить сегодня на улице Минска представителя старинного дворянского рода? Почти нулевая. А вот в Прилепах, что возле Раубичей, - запросто и каждый день. Мало кто об этом знает, но красавица Анна, жена Юрия (та самая, что держит коз, делает вкуснейший в округе сыр и печет свои хлеба), - современный потомок древнего шляхетского рода. Мы напросились к ним в гости и в аудиенции нам не отказали — вот, сидим за столом, восхищаемся вкусной натуральной едой, записываем рецепты счастливой деревенской жизни.
Родовое гнездо
Минчане Аня и Юра в деревне Прилепы, что на берегу Дубровенского водохранилища, поселились сравнительно недавно, но обжились основательно: двое детей, свой дом, козы, куры, индюки и огород. Начало истории не предполагало такого развития — молодые супруги в 2008 году решили купить домик в деревню — как дачу, для выездов по выходным.
В процессе реконструкции Аня поняла, что хочет здесь жить постоянно. Юра, правда, не сразу согласился — он городской житель, деревенского детства, как у супруги, у него не было. Но в итоге он решился, вещи собрали, квартиру сдали и уехали в Прилепы навсегда.
- Городские родственники и знакомые были в шоке, когда мы начали разводить бройлеров и несушек, - смеется Аня. - Все, зная меня, удивлялись: эта звезда будет ковыряться в не пойми чем?
Если взглянуть на генеалогическое древо хозяйки, то появляется повод для еще большего удивления. Дело в том, что ее предки — настоящие дворяне, представители древнего шляхетского рода Люторович, с собственным гербом и историей. Они, кстати, и жили в этих местах — в Раубичах, на старом и уже закрытом кладбище находятся их могилы. Аня со своей сестрой Катей за ними присматривают.
- В семье у нас говорят, что пробабка Пелагея «испортила» дворянскую кровь, выйдя замуж за мещанина Владимира Чернявского, - смеется Аня. - Он тоже из местных, останки усадьбы, в которой они жили, находятся рядом с Раубичами. Насколько мы знаем, этот дом они снимали у графа Тышкевича. А еще известно, что прадеду принадлежал Чернявский лес, но его раскулачили, все забрали власти. Лес этот до сих пор растет на берегу Дубровского водохранилища.
Случайно ли современный потомок Люторовичей обустраивает новое родовое гнездо в том же месте, где когда-то жили ее предки?
Хата с историей
Возрастдома Ани и Юры установить невозможно - можно лишь предположить, что строился он еще до войны. Известно, что изначально он был построен в деревне Карпиловка, которой уже и на карте нет. Теперь она находится на дне Дубровенского водохранилища -в 1984 году территорию, отведенную под рукотворное озеро, отселили и затопили. Срубы домов люди успели перевезти повыше, в Погорельцы, которые позже стали называться Прилепами.
Хата принадлежала ветерану войны — на фасаде была прибита красная звезда. По площади она была невелика, со стандартной деревенской планировкой — холодная веранда и одна большая комната с огромной русской печью и грубкой. Удобств не было — вода в колодце, туалет на улице.
Под деревянной обшивкой обнаружился крепкий смолистый сруб — когда пропиливали оконные проемы, бензопила прям искрила. Новые владельцы расширили жилплощадь в два раза — пристроили помещение из газосиликатных блоков, утеплили.
- Во время работ откопали из под фундамента винтовку — она уже пришла в негодность, приклад сгнил, - рассказывает Юра. — Находку выбрасывать не стали, передали в музей местной школы.
Впристройке организовали большую светлую кухню и совмещенный санузел. В старой части дома выделили место под большую гостиную и две спальни. Печь и грубку разобрали за ненадобностью — отопление теперь газовое, да и уж очень много места они занимали. Печной кирпич, кстати, пустили в дело — сделали дорожки между приподнятыми грядками.
Сруб выставлять на показ не решились — сделали выбор в сторону современного интерьера. Деревянные стены обшили гипсокартоном и поклеили обои. Высота позволяла, поэтому сделали натяжной потолок. На мансарду установили компактную деревянную лестницу. Под крышей обустроили еще две комнаты, правда, чтобы пользоваться ими постоянно, предстоит утеплить скаты кровли.
По наследству от старого дома достался видавший виды шкаф. Выбрасывать его было жалко, но и в интерьер он не очень вписывался. Тогда Юра предложил его отделать современными фасадами белого цвета — выглядит он как новый. Стоит отметить, что Юра по роду занятий мебельщик и специализируется на изготовлении мебельных фасадов, поэтому вся мебель, которая есть в доме, сделана его руками.
Реконструкцию супруги старались делать экономно, лишний раз строителей не привлекали.
- Строили все сами, нанимали разве что печника, который сложил печку в беседке, - говорит Аня. - Беседка, кстати, будет теплой — от ветра и холода ее будут защищать стеклопакеты с двух сторон, стены, крыша и полы утеплены.
Условия жизни в обновленном деревенском доме по комфорту не уступают городским — водопровод центральный, ванна и туалет теплые. Канализация местная, но хлопот на приносит минимум.
- За домом у нас был большой погреб, из которого мы и сделали накопительный септик, - объясняет Юра. - Его объема (примерно 12 кубов) достаточно, чтобы вызывать ассенизатора раз в два года.
Снаружи дом обшили сайдингом, но, похоже, это временное решение — в планах владельцев переделать фасад, отделать его деревом. Но это лишь верхушка айсберга планов супругов.
- У нас в проекте поставить на участке несколько гостевых домиков в стиле А-фрейм — для агротуристов, - делятся планами супруги. - Места хватает, сразу за забором начинается водохранилище, спрос на агроусадьбы вырос — почему не попробовать этот вид бизнеса?
- Я в детстве постоянно ездила к бабушке в деревню, ходила за ней хвостиком в сарай, копалась с ней грядках. И всегда говорила себе, что у меня будет свой дом и обязательно хозяйство. А смысл загородной жизни, если у тебя нет своего помидора, огурца, куриного яйца на завтрак? Юра сопротивлялся первое время, а теперь уже про корову заговаривает, индюков больше на следующий год хочет завести. А еще свинок-вьетнамцев.
Аня говорит, что натуральные продукты сильно отличаются по вкусу — магазинные яйца, которые им пришлось купить во время зимней «забастовки» своих несушек, они не смогли есть. То же самое с покупной курятиной — в приготовленном виде домашняя сильно выигрывает по вкусу, аромату.
- Сыры делаю из молока своих коз и покупного коровьего. Покупаю у местного проверенного фермера - сначала к нему съездила посмотрела, чем он кормит коров, какой за ними уход. Свинину покупаем домашнюю — солим сами сало, делаем полендвицу. Хлеб сама пеку — делаю на собственной закваске. Я считаю, что нужно питаться нормальной едой, без антибиотиков и гармонов. У нас младший родился уже в деревне и за все время ни разу не болел так, чтобы его антибиотиками пришлось лечить, иммунитет крепкий.
А еще Аня делает свои сыры и их советую попробовать — вкусно! У нее они только под заказ (можно через ее
Варить сыр Аня училась по книгам, платным урокам в интернете. Она признается, что первые сыры не получились, пришлось выбросить — о секретиках сыроварения на ютубе не рассказывают. То есть, процесс это не простой. И не быстрый: если козий сыр, что-то вроде адыгейского, делается буквально за полчаса, то «Российский», «Фермерский», «Маасдам», должны вызревать в специальных условиях минимум 2,5 месяца.
Состав членов домашнего хозяйства постоянно менялся: от перепелов отказались, появились утки, их сменили индюки.
Без потерь не обходится — курочек и цыплят иногда воруют коршуны, заглядывают в курятник лисы.
- В прошлом году лиса унесла шесть уток, в этом году коршун сцапал во дворе двух куриц — прямо при мне! - рассказывает Аня.
Через некоторое время дошли и до коз.
- За забором у нас было 13 соток в аренде, которые нужно было поддерживать в порядке, обкашивать, - рассказывает Аня. - Тогда появилась идея — давай возьмем козу в аренду и она будет «косить» траву и молоко приносить. Но арендных коз в Беларуси нет, поэтому решили купить — породистую, нубийскую. Но, как оказывается, одной козе нужнакомпания, в одиночестве она будет постоянно орать и грустить. Купили двух. Но, чтобы они давали молоко, им потребовался еще и козел — это был для нас сюрприз. Я ведь думала, что они поели травку и вот молоко. Оказалось все сложнее — чтобы было молоко, коза должна рожать каждый год! Первое время возили своих барышень к кавалеру, который был в хозяйстве пенсионера-ветеринара и как-то закрывали этот вопрос. Трудность заключается в том, что не всегда угадаешь, когда козе нужен козел и возить их постоянно физически трудно. В итоге мы купили своего — Шеврика. Естественно, что в какой-то момент пришло время козе рожать. Первый раз это выпало на Радуницу, когда у нас собралась вся семья. Коза кричит, гости, дети замерли,даже куры перестали кудахтать. Хорошо мама была, у которой когда-то был подобный опыт. Тогда у нас сразу трое козлят появилось, мы с Юрой в шоке. Вставала в 6 утра, выкармливала из бутылки с соской. Теперь-то уже все без стресса проходит, козы сами выкармливают.
Что делать с козлятами? Их Аня продает, так что можно сказать, что козы молоком и козлятами зарабатывают себе на сено и зерно.
Тем, кто загорелся идей купить козу, то породистая и дойная стоит недешево — тысячу рублей и выше. Для сравнения, козу без родословной можно купить даже за 50 рублей. У нубийских, кстати, молоко вкусное, не пахнет. А еще из него делают сыры и даже сгущенку.
- По профессии я экономист-бухгалтер, но, сидя в декрете, получила еще несколько профессий: кондитер, сыродел, - говорит Аня. - А когда появилось хозяйство с козами и птицей, то пришлось осваивать ветеринарию. Выяснилось, что ветеринары у нас только по собачкам да котикам, а кто бы мастит у козы вылечил, так таких и нет.Думала, отучиться в наших профильных учебных заведениях, но там нет заочного обучения. Получаю знания у специалистов-пенсионеров, что-то сама читаю, так что можно сказать, что я еще и ветеринар-самоучка.
Хозяйство держать тяжело физически, у Ани даже были минуты слабости, когда хотелось все это бросить.
- Но благодаря поддержке мужа продолжаем, ведь мне это нравится, - говорит хозяйка. - Уже выработался режим — в 7.30 уже на ногах, летом бывает и в 6. Праздники, дождь, мороз, заболел — все равно надо встать и покормить хозяйство, подоить коз. У них выходных не бывает. Чтобы куда-то уехать, то нужно заранее все распланировать, оставить кого-то на хозяйстве. Вот у нас коза в декабре перестает доиться, тогда можно съездить на отдых.
Стоит отметить, что детей к труду родители силком не привлекают — не крепостные, все по их желанию.
- Знаете, я много слышала от тех, кто родился в деревне, что им постоянно приходилось вкалывать в огороде, чистить сараи, пасти коров, как трудно им было в детстве, - говорит Аня. - Думаю именно поэтому молодые бегут из деревни, чтобы больше этим не заниматься. А мы детей не заставляем, ведь это только наш выбор, хочется, чтобы они по-другому воспринимали деревенскую жизнь.
На участке под ЛПХ Юра возводит сарай. Там будет храниться сено и, если супруги не шутили, появится корова. Аня говорит, что он нее больше «выхлоп» - коза за день дает всего 3 литра молока, а корова 20.
Наши герои никого не агитируют заводить коз, курей и прочее хозяйство. Это их путь и их видение счастливой жизни. И поверьте, в ней есть место для всего того, что так привлекает горожанина в деревне: отдых в шезлонге, вечеринки с шашлыками в кругу друзей, закаты и рассветы над озером.
- Когда у меня спрашивают - зачем ты переехала из центра города в деревню, я отвечаю - за свободой! Самое страшное для меня - если придется вдруг переехать в город.
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Какова вероятность встретить сегодня на улице Минска представителя старинного дворянского рода? Почти нулевая. А вот в Прилепах, что возле Раубичей, - запросто и...
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