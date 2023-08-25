«Деревня — это свобода». Потомок дворянского рода держит коз, варит сыр и выращивает овощи

Если взглянуть на генеалогическое древо хозяйки, то появляется повод для еще большего удивления. Дело в том, что ее предки — настоящие дворяне, представители древнего шляхетского рода Люторович, с собственным гербом и историей. Они, кстати, и жили в этих местах — в Раубичах, на старом и уже закрытом кладбище находятся их могилы. Аня со своей сестрой Катей за ними присматривают.

- В семье у нас говорят, что пробабка Пелагея «испортила» дворянскую кровь, выйдя замуж за мещанина Владимира Чернявского, - смеется Аня. - Он тоже из местных, останки усадьбы, в которой они жили, находятся рядом с Раубичами. Насколько мы знаем, этот дом они снимали у графа Тышкевича. А еще известно, что прадеду принадлежал Чернявский лес, но его раскулачили, все забрали власти. Лес этот до сих пор растет на берегу Дубровского водохранилища.

Случайно ли современный потомок Люторовичей обустраивает новое родовое гнездо в том же месте, где когда-то жили ее предки?