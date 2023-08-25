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В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где
25.08.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот участок на окраине Минска (в районе улиц Притыцкого и Скрипникова) давно ждал своего часа. Последних жильцов бывшей деревни Кунцевщина выселили еще несколько лет назад, а в 2021 году
Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City.
Когда-то частные дома в этих местах были буфером между Минском и пригородами, но столица уже давно подошла к деревне вплотную. Напротив будущей стройки за последние два года
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Этот участок на окраине Минска (в районе улиц Притыцкого и Скрипникова) давно ждал своего часа. Последних жильцов бывшей деревни Кунцевщина выселили еще несколько...
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