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В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где

25.08.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот участок на окраине Минска (в районе улиц Притыцкого и Скрипникова) давно ждал своего часа. Последних жильцов бывшей деревни Кунцевщина выселили еще несколько лет назад, а в 2021 году снесли и сами частные дома. За сносом последовала расчистка территории и подготовка  инженерных сетей. И вот недавно тут появился паспорт объекта – здесь начинают строить две многоэтажки. Смотрим, как сейчас выглядит стройплощадка.

В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где

Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City.

Когда-то частные дома в этих местах были буфером между Минском и пригородами, но столица уже давно подошла к деревне вплотную. Напротив будущей стройки за последние два года выросли дома от «Минскстроя». На другой стороне улицы Притыцкого можно найти магазины и гипермаркеты, совсем рядом – сквер и небольшое озеро, до метро «Каменая Горка» − 5 минут пешком.

Перспективную площадку осваивает «Минский домостроительный комбинат». Судя по схеме, в первой очереди будет 2 дома на 4 и 5 секций. Отмечается, что многоэтажки будут с встроенными помещениями и подземным паркингом.

В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где
В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где
В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где
В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где

Пока что никакой новой информации о строящихся домах в «МДК» не дают. Но как ранее рассказывал застройщик, тут будут построены две жилых многоэтажки с паркингом. В высотках будет по 10-12 этажей и около 600 квартир.

В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где
В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где

По предварительной информации квартиры в домах, скорее всего, предложат многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где
В пяти минутах от метро "Каменная Горка" начинают строить еще две многоэтажки. Показываем, где

 
Теги: Минск
 
 
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Этот участок на окраине Минска (в районе улиц Притыцкого и Скрипникова) давно ждал своего часа. Последних жильцов бывшей деревни Кунцевщина выселили еще несколько...
 
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