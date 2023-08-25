Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City.

Когда-то частные дома в этих местах были буфером между Минском и пригородами, но столица уже давно подошла к деревне вплотную. Напротив будущей стройки за последние два года выросли дома от «Минскстроя». На другой стороне улицы Притыцкого можно найти магазины и гипермаркеты, совсем рядом – сквер и небольшое озеро, до метро «Каменая Горка» − 5 минут пешком.