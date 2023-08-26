Дачи возле Минска, где можно жить постоянно. Смотрим хорошие варианты от 30 до 80 долларов

Источник материала: realt.by

Современные дачные дома редко строят с прицелом только на сезонное проживание — зачем вкладываться в недвижимость, которой можно воспользоваться только летом? Чаще мы видим капитальные строения со всеми условиями для комфортного проживания в любую пору года. Почему бы и нет, если есть вода, отопление, а до города легко добраться? Сегодня смотрим варианты от 30 до 80 тысяч долларов рядом с Минском.

СТ «Лесное-90», Мядельское направление, 20 км от МКАД

Товарищество с двух сторон обступает лес, рядом протекает Вяча. Место хорошо еще и тем, что рядом нет промышленный предприятий, ферм и птичников.







Здесь продается двухуровневый дом на 128,3 квадратов. Он кирпичный, с декоративной отделкой фасада.











На первом этаже находятся просторная гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, санузел. На втором этаже — спальни с высокими потолками и отделкой вагонкой.





Отопление на данный момент электрическое, но можно перейти и на газ — газовая труба уже подведена к дому. Водопровод центральный, канализация местная.









На участке в почти 8 соток имеется еще и баня - с комнатой отдыха, камином и санузлом. Территория благоустроена и огорожена. Стоимость этой дачи с баней - 80 000 долларов.

СТ «Лесное-Векшицы», Молодечненское направление, 30 км от МКАД

Товарищество расположено рядом со съездом с МКАД-2, недалеко находится Заславль с отличной городской инфраструктурой. Остановки общественного транспорта - в пешей доступности. А вокруг — леса и чистые водоемы.









Дом из блоков, после капитального ремонта. Теперь у него новая двускатная крыша с мягкой черепицей, современные ПВХ окна, качественная чистовая отделка. Общая площадь — 88 квадратов.







На первом этаже располагается гостиная-кухня с мебелью и бытовой техникой, теплая остекленная терраса, спальня, совмещенный санузел с местом под стиральную машину.







На втором этаже расположена вторая спальная комната. В цоколе имеется два подсобных помещения с полноценными высокими потолками. Электричество, вода и интернет подведены, отопление печное.



На пяти сотках кроме дома имеется гараж. Для участка разработан проект ландшафтного дизайна, в котором распланировано буквально все: бассейн, баня, зона для барбекю, сада и огородик. Стоит это все 36 000 долларов.

СТ «Узгорье», Слуцкое направление, 19 км от МКАД

Дачный поселок граничит с деревней Бордиловка, в трех километрах от Михановичей. К нему хорошие подъездные пути, почти до самого товарищества ведет асфальтная дорога. Рядом с СТ находится остановка общественного транспорта.







Стены дома из газосиликатных блоков, фасад отделан декоративной штукатуркой и покрашен. На крыше металлочерепица, окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.





Общая площадь дома — 93 квадрата. В нем две изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, оборудованный санузел, крытая терраса. В доме имеется мебель: двухспальные кровати с подъемным механизмом, диван.





Все коммуникации заведены в дом: электричество, вода, бойлер, канализация (септик из двух колодцев). Отопление электрическое.



На участке 6,1 сотки растут плодовые деревья, малина, сосна. Территория огорожена современным забором. За этот вариант просят 45 900 долларов.

СТ «Мацки», Мядельское направление, 22 км от МКАД

Этот дачный поселок вплотную примыкает к деревне Мацки, за ним сразу начинается лес. Место хорошее, перспективное — рядом строятся современные дома для постоянного проживания. Подъездные пути удобные, асфальтированная дорога идет до СТ, в зимний период регулярно чистится.







Здесь на продажу выставили новый дом (2021 года постройки, на гарантии у застройщика) на 84 квадрата. Построен он по каркасной технологии, хорошо утеплен. Проект современный, с большими окнами, высокими потолками и двумя большими террасами.





Планировка такая: кухня-гостиная, две спальни, санузел с душевой кабиной. Внутри стильная внутренняя отделка в нейтральных тонах.





Водопровод центральный, канализация местная, отопление электрическое.





Участок 9 соток, ровный, с газоном, плодовыми деревьями и кустарниками. Территория огорожена современным забором, имеются ворота и парковочное место для автомобиля. Стоимость дома - 64 000 долларов.

СТ «Дарьюшка», Московское направление, 23 км от МКАД

Дом представляет собой капитальное строение с газосиликатными стенами (400 мм) и вальмовой крышей. Фасад утеплен (100 мм утеплителя) и отделан декоративной штукатуркой. Окна ПВХ, с ламинацией.







Общая площадь — 100 квадратов. На них расположились прихожая, гостиная, кухня с выходом на задний двор с зоной барбекю, топочная, просторный санузел и две спальни. Снаружи к дому пристроен гараж.





Интерьер лаконичный, современный. Стены под обоями, потолки покрашены. Полы утепленные бетонные, уложен ламинат. В санузле - плитка с подогревом.







Отопление на газу. Водопровод центральный, круглогодичный. Вода поступает со скважины с глубины 100 метров. Так же на участке имеется сезонный водопровод. Канализация местная.





