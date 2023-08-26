Дачи возле Минска, где можно жить постоянно. Смотрим хорошие варианты от 30 до 80 долларов

Современные дачные дома редко строят с прицелом только на сезонное проживание — зачем вкладываться в недвижимость, которой можно воспользоваться только летом? Чаще мы видим капитальные строения со всеми условиями для комфортного проживания в любую пору года. Почему бы и нет, если есть вода, отопление, а до города легко добраться? Сегодня смотрим варианты от 30 до 80 тысяч долларов рядом с Минском.
СТ «Лесное-90», Мядельское направление, 20 км от МКАД
Товарищество с двух сторон обступает лес, рядом протекает Вяча. Место хорошо еще и тем, что рядом нет промышленный предприятий, ферм и птичников.
Здесь продается двухуровневый дом на 128,3 квадратов. Он кирпичный, с декоративной отделкой фасада.
На первом этаже находятся просторная гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, санузел. На втором этаже — спальни с высокими потолками и отделкой вагонкой.
Отопление на данный момент электрическое, но можно перейти и на газ — газовая труба уже подведена к дому. Водопровод центральный, канализация местная.
На участке в почти 8 соток имеется еще и баня - с комнатой отдыха, камином и санузлом. Территория благоустроена и огорожена. Стоимость этой дачи с баней - 80 000 долларов.
СТ «Лесное-Векшицы», Молодечненское направление, 30 км от МКАД
Товарищество расположено рядом со съездом с МКАД-2, недалеко находится Заславль с отличной городской инфраструктурой. Остановки общественного транспорта - в пешей доступности. А вокруг — леса и чистые водоемы.
Дом из блоков, после капитального ремонта. Теперь у него новая двускатная крыша с мягкой черепицей, современные ПВХ окна, качественная чистовая отделка. Общая площадь — 88 квадратов.
На первом этаже располагается гостиная-кухня с мебелью и бытовой техникой, теплая остекленная терраса, спальня, совмещенный санузел с местом под стиральную машину.
На втором этаже расположена вторая спальная комната. В цоколе имеется два подсобных помещения с полноценными высокими потолками.
Электричество, вода и интернет подведены, отопление печное.
На пяти сотках кроме дома имеется гараж. Для участка разработан проект ландшафтного дизайна, в котором распланировано буквально все: бассейн, баня, зона для барбекю, сада и огородик. Стоит это все 36 000 долларов.
СТ «Узгорье», Слуцкое направление, 19 км от МКАД
Дачный поселок граничит с деревней Бордиловка, в трех километрах от Михановичей. К нему хорошие подъездные пути, почти до самого товарищества ведет асфальтная дорога. Рядом с СТ находится остановка общественного транспорта.
Стены дома из газосиликатных блоков, фасад отделан декоративной штукатуркой и покрашен. На крыше металлочерепица, окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
Общая площадь дома — 93 квадрата. В нем две изолированные комнаты, просторная кухня-гостиная, оборудованный санузел, крытая терраса. В доме имеется мебель: двухспальные кровати с подъемным механизмом, диван.
Все коммуникации заведены в дом: электричество, вода, бойлер, канализация (септик из двух колодцев). Отопление электрическое.
На участке 6,1 сотки растут плодовые деревья, малина, сосна. Территория огорожена современным забором.
Этот дачный поселок вплотную примыкает к деревне Мацки, за ним сразу начинается лес. Место хорошее, перспективное — рядом строятся современные дома для постоянного проживания. Подъездные пути удобные, асфальтированная дорога идет до СТ, в зимний период регулярно чистится.
Здесь на продажу выставили новый дом (2021 года постройки, на гарантии у застройщика) на 84 квадрата. Построен он по каркасной технологии, хорошо утеплен. Проект современный, с большими окнами, высокими потолками и двумя большими террасами.
Планировка такая: кухня-гостиная, две спальни, санузел с душевой кабиной.
Внутри стильная внутренняя отделка в нейтральных тонах.