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Участок в Колодищах купили за 106 тысяч долларов. Итоги аукциона по продаже земли под Минском
25.08.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
В Минском районе на аукцион было выставлено 14 участков. Самое большое количество заявок – 8 – зарегистрировано на лот № 4. Участок № 7 расположен в аг. Колодищи на ул. Алмазной Колодищанского сельсовета.
Земельный надел насчитывает 9,4 сотки, оснащен электричеством и газом и был вставлен на аукцион за 55 000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 336 375 рублей, или 106 414 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Напомним, что на июньском аукционе участок № 6 в Колодищах на ул. Алмазной был продан за 366 955 рублей, или 121 047 долларов. За лот боролись 10 человек. Начальная цена на участок составила 60 000 рублей.
В мае участок № 5 на этой улице при начальной цене 60 000 рублей реализован на торгах за 212 000 рублей, или 72 417 долларов. На лот было подано 9 заявок.
По самой высокой начальной цене – за 90 000 рублей - был выставлен на сегодняшний аукцион участок в д. Малиновка на ул. Стародорожской, 14, Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и оснащен газом.
Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 94 500 рублей, или 29 895 долларов.
На участок в д. Малиновка на ул. Центральной, 71Б, заявок не поступило. Лот был оценен в 80 000 рублей.
Шесть человек претендовали на участок в аг. Новоселье на ул. Малиновой, 3, Горанского сельсовета. Земельный надел оснащен всеми коммуникациями и насчитывает 13,58 сотки.
При начальной цене 30 000 рублей лот удалось продать за 90 000 рублей, или 28 472 долларов.
Два участка № 3 и № 5 выставлял на аукцион Папернянский сельсовет. Они расположены в д. Селюты, в пер. Солнечном.
Земельные наделы без коммуникаций были оценены в 32 000 рублей (каждый). На них претендовали по 4 и 3 человека соответственно.
Самыми дешевыми были участки в Шершунском и Юзуфовском сельсоветах. Начальные цены на них варьировали от 4 000 до 6 000 рублей.
В Логойском районе на аукцион было выставлено 4 участка, по всем прошли торги. На лоты претендовали от 2 до 6 человек.
Больше всего заявлений – 6 – было подано на участок в д. Чуденичи на ул. Осенней, 1 (РИЗ «Чуденичи-3», участок № 42), Острошицкого сельсовета. Надел насчитывает 12,23 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах....
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