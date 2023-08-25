Участок в Колодищах купили за 106 тысяч долларов. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.

В Минском районе на аукцион было выставлено 14 участков. Самое большое количество заявок – 8 – зарегистрировано на лот № 4. Участок № 7 расположен в аг. Колодищи на ул. Алмазной Колодищанского сельсовета.

В мае участок № 5 на этой улице при начальной цене 60 000 рублей реализован на торгах за 212 000 рублей, или 72 417 долларов. На лот было подано 9 заявок.

Напомним, что на июньском аукционе участок № 6 в Колодищах на ул. Алмазной был продан за 366 955 рублей, или 121 047 долларов. За лот боролись 10 человек. Начальная цена на участок составила 60 000 рублей.

Земельный надел насчитывает 9,4 сотки, оснащен электричеством и газом и был вставлен на аукцион за 55 000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 336 375 рублей, или 106 414 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

По самой высокой начальной цене – за 90 000 рублей - был выставлен на сегодняшний аукцион участок в д. Малиновка на ул. Стародорожской, 14, Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и оснащен газом.

Шесть человек претендовали на участок в аг. Новоселье на ул. Малиновой, 3, Горанского сельсовета. Земельный надел оснащен всеми коммуникациями и насчитывает 13,58 сотки.

На участок в д. Малиновка на ул. Центральной, 71Б, заявок не поступило. Лот был оценен в 80 000 рублей.

Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 94 500 рублей, или 29 895 долларов .

При начальной цене 30 000 рублей лот удалось продать за 90 000 рублей, или 28 472 долларов .

Два участка № 3 и № 5 выставлял на аукцион Папернянский сельсовет. Они расположены в д. Селюты, в пер. Солнечном.

Земельные наделы без коммуникаций были оценены в 32 000 рублей (каждый). На них претендовали по 4 и 3 человека соответственно.

Самыми дешевыми были участки в Шершунском и Юзуфовском сельсоветах. Начальные цены на них варьировали от 4 000 до 6 000 рублей.

В Логойском районе на аукцион было выставлено 4 участка, по всем прошли торги. На лоты претендовали от 2 до 6 человек.