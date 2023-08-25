Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Еще два коттеджа расположены рядом с гольф-клубом и стоимость их выше: один продают за 610 тысяч долларов, другой – за 1 млн долларов.

Самый дорогой вариант – коттедж у заказника Стиклево стоимостью 3 млн долларов. Общая площадь дома — 840 м². Расположен он на угловом участке площадью 25 соток также рядом с гольф-полем. На участке — молодые, но уже крепкие березы и хвойные деревья, подведены все центральные коммуникации, включая газ.