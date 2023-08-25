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Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

25.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство ЖК «Зеленая гавань» началось с квартала частной застройки в 2018 году. Первыми здесь возвели коттеджи, таунхаусы и лаунхаусы. Коттеджи на старте стоили от 285 тысяч долларов, а сейчас некоторые объекты перепродают на вторичном рынке. Посмотрели на основе реальных сделок, какие дома здесь покупают и сколько это стоит.

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Жилой комплекс «Зеленая гавань» находится в 3,5 км от Минска в окружении заказника «Стиклево», рядом с первыми и единственными в Беларуси гольф-полями чемпионского класса. К строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» застройщик «А-100 Девелопмент» приступил в конце 2018 года. Основная «фишка» проекта — жизнь на природе, но рядом с городом и со всей необходимой инфраструктурой. Строительство района началось с квартала частной застройки, а затем приступили к строительству многоквартирных домов и инфраструктуры. 

Согласно данным НКА в 2023 году на вторичном рынке загородной недвижимости было проведено 3 сделки купли-продажи в ЖК «Зеленая гавань».

Самый дорогой коттедж был продан в июле 2023 года и обошелся он покупателю в 500 тысяч долларов*. Двухуровневый дом общей площадью 162 м² со всеми удобствами. На первом уровне расположились просторная гостиная с кухней, санузел, топочная, на втором - 3 жилых комнаты, 2 санузла и гардеробная (из 2 комнат есть выход на открытую террасу). Также в доме есть крытый гараж на два автомобиля.


Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Еще один дом был продан в мае 2023 года за 390 тысяч долларов*.


Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Сейчас в продаже здесь находится 4 коттеджа. Самый бюджетный вариант расположен на Черничном проезде и выставлен за 499 тысяч долларов. Это двухуровневый коттедж с отделкой площадью 201 м² и участком 8,2 соток.


Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Еще два коттеджа расположены рядом с гольф-клубом и стоимость их выше: один продают за 610 тысяч долларов, другой – за 1 млн долларов.

Самый дорогой вариант – коттедж у заказника Стиклево стоимостью 3 млн долларов. Общая площадь дома — 840 м². Расположен он на угловом участке площадью 25 соток также рядом с гольф-полем. На участке — молодые, но уже крепкие березы и хвойные деревья, подведены все центральные коммуникации, включая газ.


Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

К дому примыкает СПА-зона с русской баней, хамамом и бассейном. Если такие помещения будущим хозяевам не понадобятся, эти комнаты можно сделать жилыми.


Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок

Напомним, что на старте продаж купить коттедж здесь можно было за 285 тысяч долларов, позже цены на аналогичные объекты выросли до 466 тысяч долларов. Коттеджи на первой линии у гольф-полей стоили еще дороже – от 479 тысяч. И это за самый «компактный» коттедж площадью 188 м² с участком в 15 соток со всеми коммуникациями.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство ЖК «Зеленая гавань» началось с квартала частной застройки в 2018 году. Первыми здесь возвели коттеджи, таунхаусы и лаунхаусы. Коттеджи на старте...
 
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