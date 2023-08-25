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Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок
25.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство ЖК «Зеленая гавань» началось с квартала частной застройки в 2018 году. Первыми здесь возвели коттеджи, таунхаусы и лаунхаусы. Коттеджи на старте стоили от 285 тысяч долларов, а сейчас некоторые объекты перепродают на вторичном рынке. Посмотрели на основе реальных сделок, какие дома здесь покупают и сколько это стоит.
Жилой комплекс «Зеленая гавань» находится в 3,5 км от Минска в окружении заказника «Стиклево», рядом с первыми и единственными в Беларуси гольф-полями чемпионского класса. К строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» застройщик «А-100 Девелопмент» приступил в конце 2018 года. Основная «фишка» проекта — жизнь на природе, но рядом с городом и со всей необходимой инфраструктурой. Строительство района началось с квартала частной застройки, а затем приступили к строительству многоквартирных домов и инфраструктуры.
Согласно данным НКА в 2023 году на вторичном рынке загородной недвижимости было проведено 3 сделки купли-продажи в ЖК «Зеленая гавань».
Самый дорогой коттедж был продан в июле 2023 года и обошелся он покупателю в 500 тысяч долларов*. Двухуровневый дом общей площадью 162 м² со всеми удобствами. На первом уровне расположились просторная гостиная с кухней, санузел, топочная, на втором - 3 жилых комнаты, 2 санузла и гардеробная (из 2 комнат есть выход на открытую террасу). Также в доме есть крытый гараж на два автомобиля.
Еще один
Сейчас в продаже здесь находится 4 коттеджа. Самый бюджетный
Еще два коттеджа расположены рядом с гольф-клубом и стоимость их выше:
Напомним, что на старте продаж купить коттедж здесь можно было за 285 тысяч долларов, позже цены на аналогичные объекты выросли до 466 тысяч долларов. Коттеджи на первой линии у гольф-полей стоили еще дороже – от 479 тысяч. И это за самый «компактный» коттедж площадью 188 м² с участком в 15 соток со всеми коммуникациями.
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
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Как выглядят и сколько стоят дома в Зеленой гавани, которые покупают на вторичке? Данные реальных сделок
Строительство ЖК «Зеленая гавань» началось с квартала частной застройки в 2018 году. Первыми здесь возвели коттеджи, таунхаусы и лаунхаусы. Коттеджи на старте...
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