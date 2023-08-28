С баней, террасой и тропой здоровья в окружении векового леса. Под Минском продается роскошная резиденция в скандинавском стиле

Источник материала: realt.by

На рынке загородной недвижимости появилось действительно уникальное предложение . В СТ «Зорное», которое располагается в 8 минутах езды от станции метро «Уручье», продается резиденция «Скандинавия». Это место может стать вашим домом или дачей — здесь есть всё для комфортного отдыха, гармоничной семейной жизни и занятий спортом. Основной дом с террасой, гостевой флигель с баней, шалаш для праздников, выход на тропу здоровья — показываем!

Сразу за калиткой — выход на благоустроенную тропу здоровья В вопросе выбора загородной недвижимости решает прежде всего локация. И здесь резиденции «Скандинавия» нет равных. Она расположена в СТ «Зорное», в окружении вековых деревьев биологического заказника республиканского значения «Юхновский». Экосистема природного объекта включает 315 видов растений, в том числе краснокнижные арнику горную и баранец обыкновенный. Здесь можно встретить зайца, горностая, куницу.

Это крайний участок, поэтому вокруг — тихо и спокойно, слышны пение птиц и шум листвы. Сразу за калиткой — выход на 500-метровую тропу здоровья с детской площадкой неподалеку. Освещение дорожек включается из резиденции. На тропе установлены информационные стенды со сведениями о редких лесных формациях флоры и фауны заказника.





В 600 метрах от дома расположен РНПЦ «Городище» с санаторными услугами. Также отсюда можно пешком дойти до благоустроенного пляжа на озере. До станции метро «Уручье» на машине — 8 минут езды.

На участке — более 500 растений, места для отдыха и занятий спортом 16 соток участка находятся в частной собственности, еще 60 — в документально оформленной аренде. Со стороны улицы территория огорожена высоким забором, повторяющим цветовую гамму домов. Со стороны заказника — 3D-панель, открывающая вид на природу.





На благоустроенном участке — выложенные камнем дорожки, более 500 высаженных растений.





Здесь нет пустых мест: клумбы, валуны, декоративные заборчики. Между деревьев — уютные подвесные кресла.





Обустроена зона отдыха с шезлонгами.





Есть площадка для занятий спортом на открытом воздухе.





На всей территории работает система видеонаблюдения.





На участке есть гостевая парковка с навесом на четыре автомобиля. Рядом — велопарковка.





Резиденция сделана из экологически чистых материалов по проекту финских архитекторов Основной дом спроектирован финскими архитекторами из компании Rovaniemi. Он вобрал в себя лучшие традиции и принципы скандинавской архитектуры — и получил название «Скандинавия». Проект дважды удостаивался золотых медалей на международных выставках в Москве и Санкт-Петербурге. Он гармонирует с окружающей природой, стильно смотрится и в зелени, и под снегом. В ночное время здесь можно включить подсветку.





Дом стоит на бетонном фундаменте, стены сделаны из сухого оцилиндрованного бруса. На крыше — гибкая черепица. В строительстве и отделке дома использованы только экологически чистые материалы.





Два эркера и второй свет в гостиной делают экстерьер стильным, а интерьер — максимально наполненным солнцем и ощущением простора. На широкой террасе — место для отдыха и неспешных чаепитий на свежем воздухе. Свес крыши над террасой частично остеклен, благодаря чему сюда попадает еще больше света.





Площадь дома — 300 м². Планировка, согласно скандинавским традициям, лаконичная и функциональная. С террасы можно попасть в просторную кухню-гостиную. Здесь есть зона для чтения и спокойного отдыха — большой диван, столик из массива.









Зона столовой — в эркере. Классические резные стулья с роскошной обивкой и обеденный стол залиты солнечным светом.





В кухне, сделанной из массива, есть всё необходимое для приготовления еды на большую семью или на компанию. Огромное количество мест для хранения посуды и продуктов, варочная панель, духовка, двухдверный холодильник, кофемашина, микроволновая печь, вытяжка.





На второй этаж основного дома ведет деревянная лестница. Наверху — три со вкусом обустроенные спальни. Из каждой можно выйти на отдельный балкон.





В основном доме два санузла: на первом и втором этажах.





Декор впечатляет — картины в массивных рамах, растения в кадках и горшках, мягкие ковры, в которых утопают ноги, шторы, подушки.





В резиденции есть все коммуникации: газ, электричество, собственная скважина с минеральной водой. Дома отапливаются несколькими способами — электрическим и газовым котлами, сплит-системами, камином на дровах. В основном доме и флигеле — теплые полы. Можно выбирать наиболее удобный и выгодный вариант отопления или комбинировать несколько.

Во флигеле — парная и огромная подземная кладовая Гостевой дом сделан по такому же проекту, так же наполнен всеми удобствами и, по сути, отличается только размерами.





На площади 160 м² расположены парная, комната отдыха, кухня, спальня, гардеробная, массажный кабинет и сеновал.





Поскольку дом тоже сделан из экологически чистых материалов, внутри — свежо и приятно дышится.





Декор интерьера повторяет стиль основного дома. Комфортная мягкая мебель, стулья, столы и шкафы из массива, вышитые шторы, картины и ковры с анималистичными принтами.





Для создания романтической или праздничной атмосферы можно включить подсветку с цветными бликами.





Из гостиной можно зайти в парную, которая обогревается электрической печью. Помещение отделано деревом и декорировано композициями из природных элементов. Здесь может с комфортом разместиться до десяти человек.









Еще одна важная часть флигеля — огромная кладовая, которая занимает весь подземный этаж дома.

Праздники в шалаше можно проводить круглый год На территории участка есть хозяйственно-бытовой блок, который разработан в едином стиле со всей резиденцией. В нем размещаются аппаратура для управления участком и домами, дровница, хозяйственные принадлежности.





Шалаш располагается на территории Юхновского заказника и повторяет природные мотивы: деревянный каркас, накрытая тростником крыша, мягкая подсветка.





Шалаш оснащен кинотеатром и аппаратурой для качественного музыкального сопровождения. Здесь есть зона барбекю, горячая и холодная вода, вся необходимая посуда. Для зимних праздников предусмотрены газовые обогреватели.





В декоре шалаша — темно-зеленые гардины, глиняные и деревянные изделия, картины в веревочных рамах.









Как узнать о резиденции больше? Резиденция «Скандинавия» подходит для постоянного и сезонного проживания, а также для ведения бизнеса. Рассчитаем выручку: рыночная стоимость суточной аренды усадьбы такого масштаба и с таким наполнением — 1000 долларов в эквиваленте. Выручка за месяц может достигать 30 000 долларов, а за год — 365 000 долларов.

Чтобы узнать о предложении больше и записаться на просмотр, звоните по телефону +375 (29) 637-12-64, пишите на почту play.ok@mail.ru и оставляйте свой номер в форме ниже.

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