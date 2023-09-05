За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Что тут продается на «вторичке»?

Так как большинство квартир в «Малой Родине» получали нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе и многодетные семьи) в продаже свободного жилья совсем немного. На нашем сайте на огромный жилой комплекс приходится всего несколько объявлений.

Так, в высотке на Ливенцева, 8, за квартирами в которой стояли очереди, продаются две квартиры без отделки.