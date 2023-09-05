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За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

05.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Малая Родина» активно обживается в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина в Минске с 2020 года. Мы следили за всеми этапами строительства этого квартала, общались с первыми новоселами, радовались открытию детского сада. Сейчас комплекс, квартиры в котором покупали как очередники, так и все желающие, полностью сдан. Мы побывали в новом квартале и посмотрели, что тут изменилось.

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Пять лет назад тихий уголок Заводского района (в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина) начал стремительно застраиваться многоэтажками. Сегодня территорию бывшей военной части просто не узнать. На месте старых казарм, ангаров и хозпостроек, спрятанных за деревьями и забором, теперь вырос целый город.

За время, прошедшее с нашего последнего визита, в комплексе открылся гипермаркет Green и новый детский сад на 210 детей. Оба объекта – важные и долгожданные.

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Рядом с торговым центром также закончилось строительство двух последних 17-этажных столбиков. Декларации по ним УКС Заводского района выпустил полтора года назад и тогда вызвал большой ажиотаж среди желающих вступить в «долевку». Очередники и неочередники были готовы стоять за квартирами с недорогим метром (около 1000 долларов – для всех желающих) даже на морозе. В итоге, жилье в высотках расхватали в первый же день. Новенькие столбики уже готовы принять новоселов, но так как жилье сдавалось без отделки – впереди еще ремонты.

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Конечно, визитной карточкой комплекса можно назвать два длинных 16-ти этажных дома. Массивные здания-стены закрывают внутренние дворы домов от ветра и посторонних посетителей.

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Сейчас все 9 домов жилого комплекса заселены или находятся в процессе. К слову, первоначально планировалось, что один из домов станет арендным, но позже от этих планов отказались.

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Что тут продается на «вторичке»?

Так как большинство квартир в «Малой Родине» получали нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе и многодетные семьи) в продаже свободного жилья совсем немного. На нашем сайте на огромный жилой комплекс приходится всего несколько объявлений.

Так, в высотке на Ливенцева, 8, за квартирами в которой стояли очереди, продаются две квартиры без отделки.

Просторная двушка (68 «квадратов») без ремонта на 10 этаже  предлагается за 77,5 тысяч долларов (1135 долларов – за метр).

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Аналогичная по площади двушка, но на 5-м этаже предлагается за 79 тысяч долларов (1150 – за метр).

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

В десятиэтажке на Мирковского, 2 сейчас продается однушка площадью 42 квадратных метра. Квартира с отделкой на седьмом этаже продается за 66 тысяч долларов (1542 – за метр).

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

В этом же доме ищет хозяина двухкомнатная квартира. Ее площадь – 58 «квадратов». Полностью готовая к проживанию квартира предлагается за 79 тысяч долларов (1362 – за метр).

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

Здесь же есть однушка без ремонта – квартира площадью 44 «квадрата» продается за 57,5 тысяч долларов (1301 – за метр).

За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье

 
Теги: Минск
 
 
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Жилой комплекс «Малая Родина» активно обживается в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина в Минске с 2020 года. Мы следили за всеми этапами строительства этого...
 
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