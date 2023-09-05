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За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
05.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Малая Родина» активно обживается в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина в Минске с 2020 года. Мы следили за всеми этапами строительства этого квартала,
Пять лет назад тихий уголок Заводского района (в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина) начал стремительно застраиваться многоэтажками. Сегодня территорию бывшей военной части просто не узнать. На месте старых казарм, ангаров и хозпостроек, спрятанных за деревьями и забором, теперь вырос целый город.
За время, прошедшее с нашего последнего
Рядом с торговым центром также закончилось строительство двух последних 17-этажных столбиков. Декларации по ним УКС Заводского района
Что тут продается на «вторичке»?
Так как большинство квартир в «Малой Родине» получали нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе и многодетные семьи) в продаже свободного жилья совсем немного. На нашем сайте на огромный жилой комплекс приходится всего несколько объявлений.
Так, в высотке на Ливенцева, 8, за квартирами в которой стояли очереди, продаются две квартиры без отделки.
Просторная
Аналогичная по площади
В десятиэтажке на Мирковского, 2 сейчас продается
В этом же доме ищет хозяина двухкомнатная
Здесь же есть
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За квартирами в этих домах стояли очереди. Посмотрели, как поживает «Малая Родина», и почем тут продают жилье
Жилой комплекс «Малая Родина» активно обживается в районе пересечения улиц Кулешова и Шишкина в Минске с 2020 года. Мы следили за всеми этапами строительства этого...
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