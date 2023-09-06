"30% покупателей берут кредиты на покупку дома". Эксперты - о том, что происходит с загородкой

- С 26 июля по 25 августа 2023 года по данным Национального кадастрового агентства, количество сделок следующее: 163 капитальных строения и 155 земельных участков. Для сравнения (за этот же период): в 2022 году – 195 капитальных строений и 180 земельных участков, в 2021 году – 215 капитальных строений и 191 земельный участок. Вывод, что происходит на рынке, делайте сами, - подмечает риэлтер «Группы компаний Мариэлт» Дмитрий Плянта . - Однако, хотелось бы отметить, что цифры количества сделок от НКА не дают объективную информацию загородного рынка недвижимости, поскольку за вышеуказанный период (26.07-25.08) в 2023 году было совершенно 318 сделок, но в действительности, сделок было проведено всего лишь порядка 204, поскольку при продаже капитального строения, расположенного на земельном участке в частной собственности, происходит продажа и земельного участка и продажа капитального строения, а это всего одна сделка. Не забываем и про то, что есть продажи долей, как правило между родственниками.

Вообще, август не показал роста количества сделок по сравнению с июлем. Риэлтер говорит, что количество выставляемых на продажу объектов продолжает увеличиваться. А вот продажи, в свою очередь, оставляют желать лучшего.

- Спрос на рынке активизировался, но до фактических сделок доходят немногие. Покупатель торгуется и выжидает. Сделки закрываются в основном там, где нужно решать свои вопросы продавцам, так как времени ждать просто нет и надо продавать. Также продаются объекты, где цена реально соответствует сегодняшнему рынку в условиях конкуренции за покупателя.