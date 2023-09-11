В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

В администрации Ленинского района по телефону детали планируемой жилой застройки раскрывать не стали (мы направили туда запрос, ответ на который опубликуем позже). В райисполкоме лишь сказали, что заказчиком строительства данной территории будет выступать УКС Мингорисполкома.

Отметим, что в районе продолжается и строительство от коммерческого застройщика − на месте снесенных производственных построек возводится жилой комплекс «Антоновский квартал».