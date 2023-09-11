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В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

11.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Район велозавода вот уже несколько лет живет в ожидании больших перемен. Напомним, что презентованный еще в 2017 году план реконструкции «Пролетарки» предусматривал снос десятка жилых двухэтажек и трехэтажек. Некоторые дома в районе уже отселили, однако их никто не трогал. И вот недавно местные жители заметили, что во дворах появилась строительная техника. Здесь уже снесли одно из бывших трехэтажных общежитий. Мы посмотрели, как проходит снос, и попытались узнать, что планируется построить на месте старых двориков.

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

Заводские поселки (автозавода, тракторного завода и велозавода) появились в Минске после войны. Согласно концепции «города в городе» советские градостроители проектировали такие поселки вместе со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, поликлиниками, домами культуры и стадионами. Именно такой «городок» возник и рядом с Партизанским проспектом. Жилые дома в 2-3 этажа возвели на улицах Велозаводской, Нахимова, Стрелковой.

Учитывая, что за 70 лет постройки морально и физически устарели, в 2017 году жителям района презентовали план реконструкции «Пролетарки». Износившийся жилой фонд предлагалось снести и застроить многоэтажными домами, торговыми центрами и паркингами. Несмотря на то, что старожилам района проект не сильно понравился, в 2018 году его с некоторыми изменениями утвердили.

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

За прошедшие годы городские власти отселили жилые двухэтажки на нечетной стороне Нахимова, а также бывшие общежития на Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и той же Нахимова. В пустующих строениях заколотили окна, заварили подъезды, но дальше этого дело не двигалось. Заброшки пугали местных жителей и радовали любителей атмосферных двориков.

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

И вот недавно во дворе на улице Нахимова появилась строительная техника. Первой под бульдозер отправилась бывшее здание общежития для работников Мотовелозавода под номером 13а. Сейчас от трехэтажного дома осталась лишь груда строительного мусора.

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

Вероятно, совсем скоро под снос пойдет и соседнее здание (это также бывшая общага). Рядом с ним сейчас складируют мусор. Отметим, что снос в районе улиц Рыбалко, Велозаводской и Нахимова, а также подготовка освобожденных площадок под новое жилищное строительство предусмотрен инвестиционной программой Минска на 2023 год.

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

Согласно ранее утвержденному ПДП на улице Нахимова планировалось снести дома № 11, 13, 15, 13а и 17а.

Место отселенных домов должна занять многоэтажная застройка. Об этом в июне этого года говорил глава администрации Ленинского района Роман Мельник.

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

В администрации Ленинского района по телефону детали планируемой жилой застройки раскрывать не стали (мы направили туда запрос, ответ на который опубликуем позже). В райисполкоме лишь сказали, что заказчиком строительства данной территории будет выступать УКС Мингорисполкома. 

Отметим, что в районе продолжается и строительство от коммерческого застройщика − на месте снесенных производственных построек возводится  жилой комплекс «Антоновский квартал».

В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома

 
Теги: Минск
 
 
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Район велозавода вот уже несколько лет живет в ожидании больших перемен. Напомним, что презентованный еще в 2017 году план реконструкции «Пролетарки»...
 
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