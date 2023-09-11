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В атмосферном уголке Минска сносят старые двухэтажки. Там будут строить многоэтажные дома
11.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Район велозавода вот уже несколько лет живет в ожидании больших перемен. Напомним, что презентованный еще в 2017 году
Заводские поселки (автозавода, тракторного завода и велозавода) появились в Минске после войны. Согласно концепции «города в городе» советские градостроители проектировали такие поселки вместе со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, поликлиниками, домами культуры и стадионами. Именно такой «городок» возник и рядом с Партизанским проспектом. Жилые дома в 2-3 этажа возвели на улицах Велозаводской, Нахимова, Стрелковой.
Учитывая, что за 70 лет постройки морально и физически устарели, в 2017 году жителям района
За прошедшие годы городские власти отселили жилые двухэтажки на нечетной стороне Нахимова, а также бывшие общежития на Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и той же Нахимова. В пустующих строениях заколотили окна, заварили подъезды, но дальше этого дело не двигалось. Заброшки пугали местных жителей и радовали любителей атмосферных двориков.
Вероятно, совсем скоро под снос пойдет и соседнее здание (это также бывшая общага). Рядом с ним сейчас складируют мусор. Отметим, что снос в районе улиц Рыбалко, Велозаводской и Нахимова, а также подготовка освобожденных площадок под новое жилищное строительство предусмотрен инвестиционной программой Минска на 2023 год.
Согласно ранее утвержденному ПДП на улице Нахимова планировалось снести дома № 11, 13, 15, 13а и 17а.
Место отселенных домов должна занять многоэтажная застройка. Об этом в июне этого года
В администрации Ленинского района по телефону детали планируемой жилой застройки раскрывать не стали (мы направили туда запрос, ответ на который опубликуем позже). В райисполкоме лишь сказали, что заказчиком строительства данной территории будет выступать УКС Мингорисполкома.
Отметим, что в районе продолжается и строительство от коммерческого застройщика − на месте снесенных производственных построек
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Район велозавода вот уже несколько лет живет в ожидании больших перемен. Напомним, что презентованный еще в 2017 году план реконструкции «Пролетарки»...
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