Как в частном доме под снос оказалось прописано 19 человек, и что решил суд? Узнали подробности истории

«Если бы нам не мешали строить, мы бы себе за эти годы каждый по 100 метров возвели»

Татьяна родилась и выросла в частном секторе, который раскинулся по обе стороны улицы Богдановича (об этой части Сельхозпоселка, которая сейчас готовится к сносу, мы делали отдельный репортаж ). Первые дома здесь появились в 30-х годах прошлого века, когда территорию Первой всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки поделили на участки и раздали бесквартирным минчанам.

− Этот дом принадлежал моей прабабушке. Его строили в 50-х годах – обычный сруб со скатной крышей, печным отоплением и ставнями на окнах. Прабабушка вырастила троих детей – девочку (мою бабушку) и двух мальчиков. Кто-то тут остался жить, кто-то переехал. У моего двоюродного дедушки родилось трое детей, у бабушки – одна дочь (моя мама). Тут же на поселке родились и выросли мы с сестрой.

Как рассказывает наша собеседница, угроза сноса над этой частью поселка, впрочем как и над всем частным сектором Минска, висела давно. Однако точной даты никогда никто не называл.

− Я помню, что еще маленькой была, а мама уже шторки покупала, мечтала в отдельной квартире пожить. Годами нам говорили про то, что нас когда-нибудь снесут, но ничего не менялось. Когда же семья стала расти, у нас с сестрой появились дети, мы думали о том, чтобы начать перестраивать дом. Пытались узнавать, что нужно делать, но в полноценной реконструкции нам отказывали. А ведь если бы нам не мешали строить, мы бы уже себе за эти годы каждый по 100 «квадратов» возвели!