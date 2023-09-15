Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Следующее предложение − дом с ремонтом, мебелью и техникой на обустроенном участке с террасой и баней. Площадь этого двухуровневого дома – 63 квадратных метра. Дом построен по блочной технологии, обложен кирпичом и обшит сайдингом. К постройке примыкает большая терраса с зоной барбекю. С обратной стороны дома есть кладовая.

В доме есть все коммуникации: электричество, печное отопление, сезонное водоснабжение, местная канализация. Установлен бойлер для горячей воды и оборудование для высокоскоростного интернета. Отдельно на участке оборудована баня дровах. Сам участок облагорожен – тут есть аккуратный газон, растут плодовые и лесные деревья, кустарники, цветы, оборудована теплица, обустроена детская игровая зона с качелями и песочницей, есть кирпичный сарай и территория для парковки автомобиля. Стоимость – 35 тысяч долларов.