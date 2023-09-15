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Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

15.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Погода продолжает радовать теплом, а мы − рассказывать о разнообразных дачных поселках, расположенных под Минском. В этот раз в фокусе нашего внимания – небольшое садоводческое товарищество с удобным транспортным сообщением (всего в 10 минутах от Уручья) и рядом с поселком с развитой инфраструктурой. Этот вариант подойдет тем, кто мечтает о недорогом домике для сезонного отдыха.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Добраться до «Юбилейного-1» очень просто. Поселок находится в 14 километрах от МКАД. На автомобиле дорога от Уручья до дач занимает минут 10-15. Расположены дачи в Колодищанском сельсовете Минского района.

Заезжаем внутрь. На въезде – домик правления со всей полезной информацией. Это удобно – можно сразу почитать о стратегии развития СТ, посмотреть на размер членских взносов (45 рублей в квартал) и узнать обо всех новостях. К примеру, о том, что «Юбилейное» решило подать заявление о передаче в собственность электросетей Республики Беларусь линий электропередач и трансформаторных подстанций товарищества.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Сейчас садоводческое товарищество «Юбилейное–1» состоит из 140 участков. У поселка, кстати, есть свой логотип. Судя по изображенным на нем цифрам, годом основания дач в этом живописном месте стал 1981 год. По информации риэлтеров, участки тут первоначально давали работникам сферы культуры.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Начинаем нашу прогулку по дачам. Отмечаем, что дороги в товариществе аккуратные, подсыпаны асфальтной крошкой.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Так как поселок образовался в советское время, участки тут выделяли небольшие – по 5 соток. И если когда-то тут, возможно, выращивали картошку, то сейчас огороды уступили место цветочным клумбам и декоративным растениям.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Недалеко от въезда встречаем «лобное место» с большим количеством лавочек и беседкой. Говорят, именно здесь в хорошую погоду проходят общие собрания дачников.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Продолжаем наш путь и рассматриваем дачные домики. Несмотря на то, что большинство из них построены еще в прошлом веке – все строения выглядят ухоженными. Заброшенных участков тут нет.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Впрочем, активных строек в поселке мы также не заметили. Похоже, что самые новые дома тут возводились лет 5-10 назад. Газа на дачах пока нет, есть только электричество и сезонная вода.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Сами дачи окружены небольшим лесочком, в котором, говорят есть грибы и ягоды, внутри СТ есть небольшой водоем.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Что касается инфраструктуры, то ближайший магазин можно найти в соседнем СТ, также промтоварные и продуктовые торговые точки есть в деревне Юхновка и поселке Городище (около 2 километров от дач). Там же можно найти амбулаторию, аптеку, почту и отделение банка. Остановка общественного транспорта (автобус и маршрутка) находится в 5 минутах ходьбы, в 3,5 километрах от дач расположены железнодорожные станции «Городище» и «Слобода». Много маршруток и автобусов до Минска ходят из Юхновки.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Что тут продается?

Самый недорогой вариант – небольшая дача из дерева. Из удобств – электричество и сезонная вода. В строении 2 уровня, туалет – на улице. Рядом с домом участок в 5 соток с разнообразными насаждениями. Стоимость – 17 тысяч долларов.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Следующее предложение − дом с ремонтом, мебелью и техникой на обустроенном участке с террасой и баней. Площадь этого двухуровневого дома – 63 квадратных метра. Дом построен по блочной технологии, обложен кирпичом и обшит сайдингом. К постройке примыкает большая терраса с зоной барбекю. С обратной стороны дома есть кладовая.

В доме есть все коммуникации: электричество, печное отопление, сезонное водоснабжение, местная канализация. Установлен бойлер для горячей воды и оборудование для высокоскоростного интернета. Отдельно на участке оборудована баня дровах. Сам участок облагорожен – тут есть аккуратный газон, растут плодовые и лесные деревья, кустарники, цветы, оборудована теплица, обустроена детская игровая зона с качелями и песочницей, есть кирпичный сарай и территория для парковки автомобиля. Стоимость – 35 тысяч долларов.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

Еще одна дача на продажу – 35-метровый сборно-щитовой дом 1986 года постройки. Последняя реконструкция прошла в 2008 году. Сейчас в доме 3 комнаты, с возможностью организовать мансарду. Площадь участка – около 5 соток. На территории есть помещение для хоз. инвентаря, летний душ, туалет. Посажены плодовые деревья и кустарники (смородина, малина, голубика). На участке есть беседка, окруженная цветами. Стоимость – 29 тысяч долларов.

Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе

 
Теги: Минск
 
 
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Погода продолжает радовать теплом, а мы − рассказывать о разнообразных дачных поселках, расположенных под Минском. В этот раз в фокусе нашего внимания –...
 
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