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Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
15.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Погода продолжает радовать теплом, а мы − рассказывать о разнообразных дачных поселках, расположенных под Минском. В этот раз в фокусе нашего внимания – небольшое садоводческое товарищество с удобным транспортным сообщением (всего в 10 минутах от Уручья) и рядом с поселком с развитой инфраструктурой. Этот вариант подойдет тем, кто мечтает о недорогом домике для сезонного отдыха.
Заезжаем внутрь. На въезде – домик правления со всей полезной информацией. Это удобно – можно сразу почитать о стратегии развития СТ, посмотреть на размер членских взносов (45 рублей в квартал) и узнать обо всех новостях. К примеру, о том, что «Юбилейное» решило подать заявление о передаче в собственность электросетей Республики Беларусь линий электропередач и трансформаторных подстанций товарищества.
Что касается инфраструктуры, то ближайший магазин можно найти в соседнем СТ, также промтоварные и продуктовые торговые точки есть в деревне Юхновка и поселке Городище (около 2 километров от дач). Там же можно найти амбулаторию, аптеку, почту и отделение банка. Остановка общественного транспорта (автобус и маршрутка) находится в 5 минутах ходьбы, в 3,5 километрах от дач расположены железнодорожные станции «Городище» и «Слобода». Много маршруток и автобусов до Минска ходят из Юхновки.
Что тут продается?
Самый недорогой вариант – небольшая
Следующее предложение −
В доме есть все коммуникации: электричество, печное отопление, сезонное водоснабжение, местная канализация. Установлен бойлер для горячей воды и оборудование для высокоскоростного интернета. Отдельно на участке оборудована баня дровах. Сам участок облагорожен – тут есть аккуратный газон, растут плодовые и лесные деревья, кустарники, цветы, оборудована теплица, обустроена детская игровая зона с качелями и песочницей, есть кирпичный сарай и территория для парковки автомобиля. Стоимость – 35 тысяч долларов.
Еще одна дача на продажу – 35-метровый сборно-щитовой
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Недорогие и ухоженные дачи рядом с Минском до 35 тысяч долларов. Побывали в милом садоводческом товариществе
Погода продолжает радовать теплом, а мы − рассказывать о разнообразных дачных поселках, расположенных под Минском. В этот раз в фокусе нашего внимания –...
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