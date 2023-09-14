Минчане продали двушку - денег хватило на новый дом с отделкой. Смотрим, что у них получилось

- Сначала мы искали готовый дом, - рассказывает она. - Что-то подходящее под наши запросы и бюджет найти не удалось. Поэтому начали искать недорогой участок и думать о стройке.

Землю под строительство нашли в «Ясной Поляне». Дарья говорит, что даже и не рассчитывала, что здесь, рядом с респектабельной Юхновкй, получится найти что-то недорогое.

- Мама, которая уже лет 13 живет в Юхновке, убедила пойти хотя бы прогуляться здесь, - продолжает она. - Можно сказать, что участок нашли случайно — катались по улицам и увидели на старой кирпичной даче вывеску «Продается». Позвонили и быстро сошлись по цене.