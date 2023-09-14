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Минчане продали двушку - денег хватило на новый дом с отделкой. Смотрим, что у них получилось
14.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продать двушку в Минске, чтобы построить дом в садовом товариществе? Многие усомнятся в разумности такого хода, но у наших героев были свои резоны - за проданные 65 квадратов с балконом в Серебрянке они получили жилплощадь в два раза больше, с террасой, газоном и бассейном. В дачном поселке они живут уже второй год и сегодня они делятся впечатлениями и опытом такого формата загородного жилья.
Коттеджные дачи
Садовое товарищество «Ясная Поляна» разительно отличается от классических дачных поселков — современные коттеджи, у парадных входов — дорогие машины. Садовые сезонные домики в застройке редкость — здесь люди обживаются всерьез и надолго. Земля, правда, стоит недешево — пустые наделы продают от 35 тысяч долларов. На стоимость влияет месторасположение — дачи примыкают к респектабельной Юхновке, до Минска 15 минут на машине.
Дарья минчанка, опыта загородной жизни до недавнего времени не было от слова совсем — ни дачи, ни бабушки в деревне. И все же три года назад появилась мысль пожить поближе к природе. Из активов была двушка в Серебрянке на 65 квадратов. Она быстро нашла новых владельцев, и на руках Дарьи и ее мужа появилась сумма, в которую нужно было вложиться — получить дом, в который можно было заезжать и жить. Причем в сжатые сроки — долгая аренда квартиры в планы не входила.
- Сначала мы искали готовый дом, - рассказывает она. - Что-то подходящее под наши запросы и бюджет найти не удалось. Поэтому начали искать недорогой участок и думать о стройке.
Землю под строительство нашли в «Ясной Поляне». Дарья говорит, что даже и не рассчитывала, что здесь, рядом с респектабельной Юхновкй, получится найти что-то недорогое.
- Мама, которая уже лет 13 живет в Юхновке, убедила пойти хотя бы прогуляться здесь, - продолжает она. - Можно сказать, что участок нашли случайно — катались по улицам и увидели на старой кирпичной даче вывеску «Продается». Позвонили и быстро сошлись по цене.
Новый дом решили строить рядом, старым займутся позже. В перспективе его планируют переделать в хамам с комнатой отдыха.
"Не успели испугаться стройки"
У новых «дачников» было четкое понимание, что строить по классике — из блоков, со штукатурками, отделками, - это долго и не факт, что хватит денег. Начали гуглить, что можно построить недорого и быстро.
- Отзывы о каркасных домах были неплохие, соседи по участку уже на тот момент жили в таком и были им довольны, - говорит Дарья.
Дальше все стремительно — в ноябре 2020 года минчане находят
Строители на участке появились в феврале, быстро сделали свайный фундамент — для легкого каркасника это вполне приемлемый вариант.
Антон, представитель компании
Впрочем, строение из-за свай не выглядит как дом на курьих ножках — цоколь аккуратно зашит плитным материалом (крашенным ЦСП), по периметру - отмостка из мытого щебня. Важно, что фундаментные работы закончились быстро и строители сразу же приступили к сборке каркаса и крыши (из пиломатериалов технической сушки). С погодой повезло и все деревянные конструкции были собраны под крышу до дождей. Фасад обшили цементно-стружечными плитами со вставками деревянного планкена — такая комбинация выглядит эстетично истильно.
Далее —утепление контура строения. В потолках, полах и стенах заложено 200 мм каменной ваты. Когда были завершены кровля, установлены окна и двери, сделана разводка проводки и коммуникаций, установлены радиаторы, строители вручили владельцам ключи. Сделано все это было в рекордные сроки — всего три недели.
- Стройка дома оказалась такой быстрой, что мы даже не успели испугаться, - смеется Дарья.
Отделка своими руками
После оплаты договорных объемов работ у владельцев нового дома еще оставались деньги на отделку. Заметим, что она без претензии на «дорого-богато» - все делалось своими руками, экономно. Но итог приятен глазу — ровные светлые стены, со вкусом подобранная мебель, текстиль, светильники. Интерьер лаконичный, современный. При этом нужно понимать, что наши герои въехали в дом еще до завершения всех работ - жили и поэтапно занимались отделкой.
Стоит рассказать о планировке — она довольно необычная для дома общей площадью 120 квадратов.
- Проект, который нам понравился, нашли в этой же строительной фирме - в BelstroykaPRO, - рассказывает Дарья. - Дом простой по форме, с вальмовой четырехскатной крышей, террасой, на которую можно выйти сразу из гостиной. А вот планировку мы рисовали сами. В итоге получилось сделать общее пространство гостиной с кухней. Это светлое пространство с окнами в пол, столовой, ТВ-зоной и выходом на террасу и задний двор. Рядом с кухней находится топочная, которая является одновременно и кладовкой — очень удобно. Возле входа у нас расположился небольшой кабинет, который можно использовать и как спальню. Далее совмещенный санузел с душевой кабиной, жилая комната и мастер-спальня. Она на американский манер, как я и мечтала - с собственной ванной комнатой и гардеробом. Без курьезов, правда не обошлось — когда уже стояли стены и перегородки, я решила, что мне нужна большая мраморная ванна, а не душевая кабина, которая изначально планировалась. И все бы ничего, если бы не ее размеры и вес - втащить ее в дверные проемы стоило титанических усилий строителей и монтажников.
От варианта с тотальной зашивкой деревом отказались — Дарья предпочла дизайн интерьера в современном стиле. Поэтому каркасные стены зашили гипсокартоном, зашпаклевали и покрасили. Супруг с этой работой справился сам, один.Но и от от дерева полностью не отказались — например, в гостиной и спальнеодну стену зашили имитацией бруса — получился яркий акцент в интерьере.
Потолки сделали натяжными — быстро, недорого, практично. А вот с полами все прошло не так гладко и через год после заселения их пришлось переделывать.
Черновой пол представлял собой поверхность из цементно-стружечных плит. Так как в системе отопления планировались только радиаторы без теплых полов, то заливать классическую стяжку не понадобилось. Владельцы в качестве напольного покрытия выбрали кварц-виниловую плитку. Под неезалили слой нивелира, который после первой же зимовки растрескался и отошел от основания.
- Все пришлось снимать, каждую плитку очищать, остатки нивелира выметать, зачищать основание и укладывать все заново. Теперь облицовка закреплена к основанию без нивелира и пока все держится. Само покрытие в целом нравится — выглядит как-будто плиты из природного камня, отлично вписывается в интерьер. Но из-за того, что поверхность у кварц-винила матовая, даже немного шершавое, то полы труднее в уборке, с простой плиткой было бы проще. Впрочем, робот-пылесос сильно в этом помогает.
- Мы даже и не предполагали, что удастся заселиться после ухода строителей всего через три месяца. Возможно, нам просто так везло — все делалось неожиданно быстро. Даже кухонщик сделал мебель с опережением графика — у нас еще пол был не готов, а он уже собрался устанавливать шкафчики. Кухня, кстати, обошлась недорого, в 2 тысячи долларов. Ее делал ИП, к которому обратились после общения с менеджерами нескольких известных на рынке компаний — у них и гораздо дороже, и общение менее приятное.
Настоящее испытание новоселам подбросили газовщики — зима уже была на дворе, Новый год, а они все никак не подключали газ. Пришлось греться электричеством — супруги взяли в прокат масляные радиаторы. Дополнительное тепло давал электрокамин в гостиной.
- По большому счету, дискомфорта большого не было — дом оказался теплым, быстро прогревается, - делится хозяйка. - С газом, конечно, жить дешевле — в этом отопительном сезоне платили 60-100 рублей в месяц. Думаю, это приемлемые цифры, учитывая, что газ у нас, как и электричество, - по «дачному» тарифу. Правда, у нас всегда в комнатах 19-20 градусов — не любим жары. Для тех, кто привык к квартирным плюс 23, у нас в гостях просят сделать теплее.
Первые выводы о жизни в СТ
Прожив два года в собственном доме, Дарья говорит, что загородная жизнь кроме своих очевидных плюсов, имеет и минусы.
- В квартире ты не думаешь, что пора косить газон, что нужно делать забор. Но с другой стороны - утренний кофе на террасе, закаты, свой бассейн в жаркий день. Это все дорогого стоит и перевешивает все минусы. Сложно ли жить на даче? Если бы это было классическое СТ, с сезонной водой, узкими проездами и без газа, то ответ был бы очевидный. Но в нашем случае нас все более чем устраивает — по сути, мы живем в коттеджном поселке. Рядом расположены магазины и прочая инфраструктура — базовые потребности всегда удовлетворены.
Председатель правления и казначей у нас очень активные, постоянно работают над улучшениями в поселке. Вот, например, сделали вторую промышленную скважину, работают над модернизацией электросетей. В СТ имеются спортплощадка с волейбольным полем, детская площадка. Организован вывоз мусора, зимой дороги чистят даже лучше, чем в Юхновке. Мы почти уверены, что наше СТ в ближайшее время получит статус населенного пункта.
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Продать двушку в Минске, чтобы построить дом в садовом товариществе? Многие усомнятся в разумности такого хода, но у наших героев были свои резоны - за проданные 65...
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