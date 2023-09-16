Этот дом (вы его точно знаете) в Каменной Горке строили с большими скандалами. А сколько тут сейчас стоят квартиры?

Источник материала: realt.by

Когда-то этот интересный дом был одной из первых высоток, встречающих водителей, которые въезжали в Минск со стороны гродненской трассы. Сейчас в округе выросли и другие новостройки, но величественная многоэтажка рядом с метро «Каменная Горка» по-прежнему привлекает к себе внимание. Вспомнили, что это за дом и посмотрели, что в нем продается.



Этот блочно-каркасный дом начали возводить в конце улицы Притыцкого в 2008 году. Начинала строить многоэтажку, развернутую главным фасадом к выходу из метро, компания «Террастройинвест».

В рекламных буклетах новостройку с переменной этажностью (от 10 до 16) называли домом повышенной комфортности. В доме, который своей конфигурацией образует почти закрытый овальный двор – 10 подъездов. Из многих подъездов можно выйти на две стороны: во двор или к метро.



Цены для всех желающих на старте строительства (в 2008 году) достигали фантастических 1800-2000 долларов за квадратный метр. Потом стоимость снизилась до 1250 долларов.

Возведение дома сопровождалось переносом сроков и многочисленными скандалами. Когда стало понятно, что дом достроить не удастся, руководством компании «Террастройинвест» занялись правоохранительные органы, а функции заказчика передали государственному объединению «Минскстрой». Полностью дом сдали только в 2014 году, а дольщикам пришлось доплачивать за достройку своих «квадратов».



Впрочем, сегодня все перипетии уже позади. Сейчас домом управляет товарищество собственников. Из плюсов жильцы отмечают чистые подъезды, благоустроенный ухоженный двор с большим количеством зелени, огороженные детские зоны. Кстати, доступ во двор, на детскую и футбольную площадку – ограничен. Сюда могут попасть только жильцы − по чипу. Также у жителей есть своя парковка – шлагбаум открывается с пульта.





Ну и конечно главный плюс многоэтажки – расположение. Ведь все необходимое для комфортной жизни находится буквально в двух шагах от дома. Помимо метро, это торговый центр GREEN CITY, строительный гипермаркет «Материк», большое количество точек фастфуда. Также рядом можно найти детские сады, школы, поликлиники и развивающие центры. Множество небольших магазинов, а также центров услуг работает в самом доме – на первом этаже, отданном под коммерческие помещения.



Сейчас в доме продаются 4 квартиры. Самая недорогая – однокомнатная квартира без мебели. Эта однушка расположена на последнем − 10-м этаже. Ее общая площадь – 43,5 «квадрата». В квартире сделан стандартный ремонт. На полу – ламинат, в санузле – плитка. Есть оборудованная кухня. Стоимость – 69,9 тысяч долларов (1607 долларов – за метр).















Также в продаже есть однокомнатная квартира с ремонтом и мебелью. Площадь этой однушки – 41,7 «квадрата», она расположена на 5-м этаже. На полу тут уложен линолеум, на стенах – обои. Есть оборудованная кухня и просторная лоджия. Стоимость – 72 тысячи долларов (1727 долларов – за метр).













Следующий вариант − просторная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Жилье расположено на 6-м этаже. Квартира состоит из просторной гостиной (20 «квадратов»), вместительной кухни (16,9 «квадрата»), двух раздельных комнат и двух санузлов. Общая площадь этой стильной трешки – 90 «квадратов». Сообщается, что в квартире остается вся мебель и техника. В квартире сделана звукоизоляция, есть кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев всей квартиры. Стоимость – 139 тысяч долларов (1543 доллара – за метр).















Самой дорогой вариант в доме на Притыцкого − трехкомнатная квартира на 5-м этаже. Общая площадь жилья − 90 квадратных метров. Окна выходят на две стороны дома. В квартире сделан хороший ремонт: все стены идеально выровнены, есть качественная электропроводка, немецкая сантехника, декоративная штукатурка, освещение. Сообщается, что на ремонт (с учетом техники и мебели) было потрачено около 80 тысяч долларов. Балкон в квартире оборудован под рабочий кабинет, а в ванной комнате есть ванна с гидромассажем. В трешке уложен теплый пол, есть звукоизоляция от соседей. Стоимость – 160 тысяч долларов (1778 долларов – за метр).













