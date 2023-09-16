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Этот дом (вы его точно знаете) в Каменной Горке строили с большими скандалами. А сколько тут сейчас стоят квартиры?
16.09.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда-то этот интересный дом был одной из первых высоток, встречающих водителей, которые въезжали в Минск со стороны гродненской трассы. Сейчас в округе выросли и другие новостройки, но величественная многоэтажка рядом с метро «Каменная Горка» по-прежнему привлекает к себе внимание. Вспомнили, что это за дом и посмотрели, что в нем продается.
Цены для всех желающих на старте строительства (в 2008 году) достигали фантастических 1800-2000 долларов за квадратный метр. Потом стоимость снизилась до 1250 долларов.
Возведение дома сопровождалось переносом сроков и многочисленными скандалами. Когда стало понятно, что дом достроить не удастся, руководством компании «Террастройинвест» занялись правоохранительные органы, а функции заказчика передали государственному объединению «Минскстрой». Полностью дом сдали только в 2014 году, а дольщикам пришлось доплачивать за достройку своих «квадратов».
Впрочем, сегодня все перипетии уже позади. Сейчас домом управляет товарищество собственников. Из плюсов жильцы отмечают чистые подъезды, благоустроенный ухоженный двор с большим количеством зелени, огороженные детские зоны. Кстати, доступ во двор, на детскую и футбольную площадку – ограничен. Сюда могут попасть только жильцы − по чипу. Также у жителей есть своя парковка – шлагбаум открывается с пульта.
Ну и конечно главный плюс многоэтажки – расположение. Ведь все необходимое для комфортной жизни находится буквально в двух шагах от дома. Помимо метро, это торговый центр GREEN CITY, строительный гипермаркет «Материк», большое количество точек фастфуда. Также рядом можно найти детские сады, школы, поликлиники и развивающие центры. Множество небольших магазинов, а также центров услуг работает в самом доме – на первом этаже, отданном под коммерческие помещения.
Сейчас в доме продаются 4 квартиры.
Самая недорогая – однокомнатная
Также в продаже есть однокомнатная
Следующий вариант − просторная трехкомнатная
Самой дорогой вариант в доме на Притыцкого − трехкомнатная
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Этот дом (вы его точно знаете) в Каменной Горке строили с большими скандалами. А сколько тут сейчас стоят квартиры?
Когда-то этот интересный дом был одной из первых высоток, встречающих водителей, которые въезжали в Минск со стороны гродненской трассы. Сейчас в округе выросли и...
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