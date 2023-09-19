Это важно для всех, кто занимается бизнесом. В каких случаях нужны аудит или оценка имущества?

— Одним из основных видов деятельности нашей группы компаний является аудит — говорит Николай. — Мы оказываем услуги по аудиту бухгалтерской отчетности банкам, крупным промышленным государственным и частным предприятиям. Работаем как в рамках национального бухгалтерского учета, так и в рамках Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Поскольку национальные и международные требования к отчетности отличаются, именно аудитор является тем звеном, которое проверяет трансформируемую отчетность предприятия на соответствие международным стандартам.

В связи с тем, что в группе компаний работают опытные специалисты с большим количеством знаний, в рамках работы «Экономико-правовой школы ФБК» проходит обучение по программам МСФО, оценке по Международным стандартам оценки (МСО). Спикерами выступают опытные сотрудники компании.

— Например, в прошлом году я читал курс лекций по оценке в рамках МСФО, объяснял, в каких случаях она нужна, как происходит процедура оценки и как настроить взаимодействие между клиентом, оценщиком и аудитором — говорит Алексей. — Белорусские компании — например, банки — направляют к нам своих сотрудников разных уровней, в том числе топ-менеджеров. Мы обучаем на реальных кейсах.