«Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу». В Минске появилось агентство недвижимости, которое будет отличаться от всех остальных

Ринат: Слабо настроены процессы обучения. Человеку дают немного вводной информации, сажают за компьютер. Вроде бы в теории он всё знает, но дальше его бросают: «плавай сам — разберешься». И на этом моменте многие теряются, не понимают, как двигаться и что делать.

«Вот квартира, звони» — этого недостаточно. Специалисту нужны знания в сфере продаж, чтобы объяснить клиенту, в чем преимущества работы с агентом. Ведь если собственник один раз поработает с профессионалом, у него больше не возникнет мысли продавать недвижимость самостоятельно. Он будет понимать, что ему сэкономят время и деньги.

Во многих агентствах плохо структурирована система начальников и подчиненных. Специалист не понимает, перед кем он несет ответственность, не думает о репутации компании, ставит на первый план личные выгоды — потому что так выстроена система его мотивации. Всё это негативно влияет на имидж агентства и на сферу в целом.