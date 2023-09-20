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«Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу». В Минске появилось агентство недвижимости, которое будет отличаться от всех остальных

20.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Владимир Завгородний, Владислав Гладченко и Ринат Назаров вместе работали в агентстве недвижимости, но в какой-то момент 23-летний Ринат и 27-летний Влад поняли, что хотели бы начать свое дело. Они обратились к старшему коллеге Владимиру, который в сфере недвижимости работает столько, сколько молодые ребята живут. Так полгода назад появилось агентство недвижимости HAUS Estate. О том, чем агентство отличается от конкурентов и для чего все-таки нужны риэлтеры, Realt поговорил с директором компании и председателем Союза риэлтеров Владимиром Завгородним, учредителями Владиславом Гладченко и Ринатом Назаровым, а также со специалистом по недвижимости Павлом Голубевым.

«Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу». В Минске появилось агентство недвижимости, которое будет отличаться от всех остальных
Ринат Назаров, Владислав Гладченко, Владимир Завгородний и Павел Голубев

«Первая сделка оказалась очень тяжелой, а потом всё пошло налегке»

— Чем вы занимались до того, как появилось агентство Haus Estate?

Владимир: Хоть агентство Haus Estate и было создано совсем недавно, это не значит, что у нас работают только новички. Лично я в сфере недвижимости с 1995 года. Тогда я пришел в агентство недвижимости «Динас Истейт» и прошел путь от агента до руководителя и соучредителя. Потом на год-полтора с работой в недвижимости расстался, но правильно говорят: из этой сферы очень трудно выйти. 

Молодые, активные ребята Владислав и Ринат предложили мне открыть свое агентство. Я согласился — и у нас сложилась команда: старая школа и молодежь. Наши взгляды совпали. В марте мы получили лицензию и за эти полгода уже чувствуем результат.

Часто бывает, что руководители не воспринимают молодое поколение, но я для молодежи открыт всегда. Много лет я читал курс лекций «Основы риэлтерской деятельности» и «Правовое регулирование недвижимости» на строительном факультете в БНТУ. Плюс у меня два сына приблизительно того же возраста. Я всегда был рядом с молодежью и привык общаться с ними на «ты». Видимо, всё это и помогло нам начать свое дело.

Ринат: До недвижимости я работал в сфере бухгалтерского учета в аудиторской компании. Получалось неплохо, но работа была слишком однотипной и скучной — бумажки, компьютер. Хотелось чего-то интересного, с гибким графиком, чтобы можно было самостоятельно организовывать свой день. Так я пришел по объявлению в агентство «Риэлти Фокс» в отдел аренды, затем — в агентство «Динас». Там познакомился с Владом и Владимиром. Вскоре понял, что надо делать что-то свое. 


«Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу». В Минске появилось агентство недвижимости, которое будет отличаться от всех остальных

Владислав: В 2016 году я интересовался новостройками — смотрел в интернете, какие есть застройщики, как купить квартиру подешевле. А вообще работал водителем, поставщиком чая, менеджером по продажам, компьютерным техником. Занимался созданием сайтов, медиа-продакшеном, автозапчастями, был на практике в банке. И никак не мог найти свое. Потом мне предложили поработать агентом по недвижимости с готовой клиентской базой. Первая сделка оказалась очень тяжелой, а потом всё пошло налегке.

«Многие агентства недвижимости живут сегодняшним днем: как есть, так и хорошо»

— Какие недостатки в работе агентств вы замечали?

Ринат: Слабо настроены процессы обучения. Человеку дают немного вводной информации, сажают за компьютер. Вроде бы в теории он всё знает, но дальше его бросают: «плавай сам — разберешься». И на этом моменте многие теряются, не понимают, как двигаться и что делать.

«Вот квартира, звони» — этого недостаточно. Специалисту нужны знания в сфере продаж, чтобы объяснить клиенту, в чем преимущества работы с агентом. Ведь если собственник один раз поработает с профессионалом, у него больше не возникнет мысли продавать недвижимость самостоятельно. Он будет понимать, что ему сэкономят время и деньги.

Во многих агентствах плохо структурирована система начальников и подчиненных. Специалист не понимает, перед кем он несет ответственность, не думает о репутации компании, ставит на первый план личные выгоды — потому что так выстроена система его мотивации. Всё это негативно влияет на имидж агентства и на сферу в целом.

Владислав: Я бы добавил, что агенты должны четко формулировать свои мысли, отвечать за свои слова. Например, агент предлагает подключить к объявлению рекламу, клиент соглашается, а потом агент переключается на другую задачу и забывает об этой. Такие ситуации недопустимы.

Владимир: Проблема в том, что многие агентства недвижимости живут сегодняшним днем: как есть, так и хорошо. Застой приводит к конфликтам между руководителями и сотрудниками. Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу. Сейчас, чтобы зарабатывать и расти, нужно генерировать свежие идеи и воплощать их. Руководитель должен убедить сотрудников в том, что их креатив важен, что лучшие идеи будут реализованы и принесут прибыль в перспективе

У агента должен быть широкий кругозор. Важно наладить с клиентом такой контакт, чтобы он полюбил тебя и понял, что ему больше никто не нужен. Если клиент увлекается футболом — ты должен поддержать эту тему, если балетом — извини, ты должен и в балете разбираться, а если живописью  — ты должен вспомнить, кто такой Рубенс и ненавязчиво упомянуть это в разговоре.


«Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу». В Минске появилось агентство недвижимости, которое будет отличаться от всех остальных

— Чем ваше агентство отличается от других?

Владимир: В некоторых компаниях ставят рамки: специалист — куратор — начальник отдела — замдиректора — директор. И все стоят над бедным агентом, если он совершил ошибку, а в случае успеха куратор просто пожимает руку. У специалистов нет возможности реализовать себя.

Важно, чтобы у агента была свобода. При этом дверь руководителя всегда должна быть открыта. Я лично готов отвечать на вопросы сотрудников в любое время.

Также как руководитель я уверен, что мы с агентами должны быть в практически равных финансовых условиях. Деньги мотивируют лучше всего. Когда у человека есть возможность обеспечить себя, он будет приносить прибыль и компании.

«Клиент приехал в агентство только два раза: заключил договор и забрал деньги после сделки»

— Как ответить на вечный вопрос потенциальных клиентов: зачем нужен агент? Почему квартиру нельзя продать или сдать самостоятельно? 

Павел: Конечно, вы можете продать недвижимость самостоятельно. Но квалифицированный специалист сделает это лучше. Я ведь обращаюсь к строителям, автомеханикам, врачам. Недвижимость — сложнейшая сфера, которую невозможно изучить с нуля за пару недель. За рубежом это давно поняли.

Люди, которые работают с агентами, ценят свое время. Они знают, что лучше потратят его на основную работу, на бизнес, а продажу доверят специалистам по недвижимости.

Мы часто встречаемся с ситуациями, когда собственник долго продает дом — а ему никто не звонит. Тратится время, на поддержание объекта в порядке уходят деньги. Причина проблемы в том, что собственник работает, например, в сфере бухгалтерии, и не знает, как выставить цену, как выделить преимущества, как обосновать ликвидность. И если он вовремя обратится к специалисту, ему не придется месяцами анализировать рынок, тратить время на сбор информации, переговоры и показы. Всё это сделает специалист с опытом.

Владимир: У нас был клиент, который приехал в агентство только два раза: заключил договор и забрал деньги после сделки. Он сказал: «Пока мою квартиру продавал специалист, я заработал в два раза больше денег, чем если бы занимался этим сам». Но, признаюсь, собственников с таким подходом пока мало. И одна из наших задач — сделать так, чтобы их стало больше.

Владислав: Приведу свой пример. Я продавал квартиру в Витебске. Продавец жил в другой стране. И мне надо было организовать всё так, чтобы ни продавец, ни покупатель не приехали зря: максимально подробно презентовать объект, ответить на все вопросы, обосновать стоимость. За неделю я съездил из Минска в Витебск и обратно четыре раза. Без моей помощи сделка бы не состоялась.


«Давно прошли те времена, когда можно было просто ходить на работу». В Минске появилось агентство недвижимости, которое будет отличаться от всех остальных

«После того, как вы купили квартиру с моей помощью, я хочу спать спокойно» 

— С какими запросами к вам можно обращаться?

Павел: Продать недвижимость, подобрать недвижимость для покупки, переехать, расшириться, сдать в аренду, найти арендаторов. Обращаются с абсолютно разными запросами, даже продать машиноместо, гараж – всё, что связано с недвижимостью.

Владислав: Еще мы сотрудничаем с брокером, который продает готовый бизнес.  Кроме этого, у нас есть зарубежная недвижимость. Северным Кипром занимается Павел Голубев. Грузией — мы с Ринатом. По каждой стране есть свой специалист. 

Владимир: Кстати, чтобы понять специфику рынка недвижимости на Северном Кипре, Павел Голубев съездил туда несколько раз. Теперь он может подобрать объект четко под запросы клиента, рассказать о преимуществах и объективных недостатках локации.

Ринат: Также мы оказываем сопутствующие услуги. Например, занимаемся хоумстейджингом — объясняем, как расставить мебель и что докупить, если человек планирует сдавать или продавать квартиру. Арендатор выехал — нужны клининг, проверка сантехники, лампочек – мы можем помочь с этим. Агент занимается квартирой от и до.

Павел: Преимущество агента — это не только экономия времени, но и квалифицированный подход, презентация объекта, защита интересов собственника, торг в его сторону. При подборе мы всегда проверяем квартиру, чтобы человек спал спокойно и не думал: а повезло мне или нет?

Владимир: Я руководствуюсь таким принципом с 1995 года. Я тоже хочу спать спокойно после того, как вы купили квартиру с моей помощью. И уже почти 30 лет у меня это получается.

Как связаться со специалистами HAUS Estate?

Связаться с экспертами из агентства HAUS Estate вы можете по телефонам +375 (44) 790-35-14+375 (44) 790-35-18 или в Вайбере, Телеграме, Ватсапе. Офис HAUS Estate находится по адресу г. Минск, улица Шорная 20, офис 6Н.

Для обратного звонка оставьте свой номер в форме ниже.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Владимир Завгородний, Владислав Гладченко и Ринат Назаров вместе работали в агентстве недвижимости, но в какой-то момент 23-летний Ринат и 27-летний Влад поняли, что...
 
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